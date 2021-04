La telenovela de Batman y su hijo

Con Batman e hijo, el escritor Grant Morrison se permite sacudir el mundo del hombre murciélago al presentarle a él –y a los lectores– a su hijo de 10 años.

No obstante su título, esta no es la primera aparición del heredero de Bruce Wayne en los cómics. Ese honor le corresponde a la novela El hijo del demonio, de Mike W. Barr y Jerry Bingham.



Morrison, uno de los guionistas más osados de la industria por su disposición a voltear el tablero, ni siquiera había leído esa historia cuando decidió llenar los espacios y así construyó a Damian Wayne, un personaje detestable pero a la vez absolutamente fascinante.



En un tomo que recoge los números 655 a 658 y 664 y 665, Batman e hijo muestra el tono ligero y alocado que Morrison, fanático del programa de TV de Adam West de la década de los 60, le daría a la propiedad si dependiera solo de él.



Moderado por ejecutivos y departamentos de mercadeo, se limita a incorporar legiones de man-bats, ninjas y asesinos internacionales. Es imposible no notar el uso que hace de obras de arte pop en una galería, no de Gotham sino de Londres, en la que Batman enfrenta a sus enemigos entre Blams y Ouchs.



Criado por terroristas internacionales en la Liga de Asesinos de su abuelo, Damian es un manojo de energía destructiva y, en ocasiones, homicida.



La faceta telenovelesca de la obra se extiende también al rol de Talia, que a veces parece cómoda en su rol de villana, pero también una amante despreciada determinada a recuperar el favor de alguien que no quiere nada con ella.



Como ha sucedido con otros libros de la colección, este también tiene una adaptación animada.



Se trata de El hijo de Batman, una cinta que se toma ciertas libertades a la hora de presentar en el universo animado DC al hijo del héroe, Damian Wayne.



WILSON VEGA - PARA EL TIEMPO

