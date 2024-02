Fuego, pasión y baile: así fue el primer día del festival La Solar 2024 en Medellín

En su primera edición realizada en dos días, La Solar abrió con todas las de la ley la temporada de grandes festivales durante este 2024 en Colombia. Cerca de 20 mil personas disfrutaron de la electrónica, el reguetón, el pop y los diversos ritmos que fueron presentados en cinco escenarios durante la jornada del viernes en el Parque Norte de Medellín.



Las puertas del lugar dieron paso a las 3 p.m., y ya a las 4 salió al escenario la cantante de música urbana Soley, quien fue la encargada de dar inicio al festival en el plató principal, el Johnnie Walker. Por su parte, fueron Auraa -en el Jumbo-, Bella Álvarez -en el Breakfast Club-, Elisabeth Moon -en el Pyramid- y Milton Channels -en el Bosque Encantado- quienes completaron el ‘combo’ de apertura del evento organizado por Breakfast Club. Les siguieron el rapero Teo LB, Natalia París, la compositora y cantante bogotana Susana Cala, Salute y la artista paisa Verisa.

Una de las principales presentaciones de la noche en el Breakfast Club fue la de Juliana, que fue parte de la cuota nacional en el festival. Con canciones de Mar adentro, su reciente álbum, y varias de sus composiciones más populares, como ‘Narices frías’ y ‘La primera vez’, encantó al público.



Allí también se presentaron la agrupación colombiana Timo, el músico español Sen Senra, el rapero Channel tres, Sunnery James & Ryan Marciano y Aly & Fila y Markus Schulz.



Sobre las 8 p.m., el escenario Jumbo fue el epicentro de la electrónica durante la presentación de Nervo, el dúo de hermanas ‘disc jockeys’ australianas ampliamente reconocidas en el mundo del ‘EDM’, y las actuaciones del DJ y compositor inglés Jonas Blue y el noruego Alan Walker.



Entretanto, en el escenario contiguo- el Johnnie Walker- fueron los representantes del género urbano quienes pusieron a cantar y bailar al público.



El primero en presentarse fue Pipe Calderón, que emocionó al público de su ciudad natal con éxitos como ‘Te gateo’, ‘Tus recuerdos son mi Dios’ y ‘De remate’. Tokisha y Tito el Bambino también ‘la rompieron’; ella, con su particular estilo vocal y sus canciones sumamente populares en redes sociales como ‘Linda’ y ‘Perra’; él, con un repertorio que alcanzó su cénit con ‘hits’ como ‘El amor’, ‘Mi cama huele a ti’ y ‘Baila, morena’.



Esta primera jornada cerró con broche de oro gracias a las presentaciones de Bizarrap, en el escenario principal, y The Chainsmokers, en el Jumbo. El productor argentino dio un enérgico show en el que llevó al escenario las mezclas de sus más populares ‘music sessions’. Sobresalieron sus colaboraciones con Naty Peluso, Nicky Nicole, Nicky Jam, Eladio Carrión, Young Miko, Villano Antillano y Shakira.



Finalmente, en medio de fuegos artificiales, el dúo compuesto por Andrew Taggart y Alex Pall le puso la cereza al primer día del evento. Con éxitos como ‘Don’t let me now’ y ‘Closer’, los fanáticos de la música mantuvieron su energía al máximo hasta pasadas las 4 a.m.



En menos 12 horas, el segundo día de La Solar: la oportunidad ideal para que los brillos de la música y el sol se vuelvan a fundir en un solo lugar.

