El último día de La Solar 2024: poderosa mezcla de reguetón y electrónica en Medellín

El calor se adueñó de Medellín. Después del arranque fulgurante del viernes, el festival La Solar tuvo un cierre de lujo este sábado en el Parque Norte. En medio de los latidos de más de 20 mil asistentes de distintas partes de Colombia y países como México, Estados Unidos y Perú, culminó la primera edición de dos días del evento. Y, por lo que representó para visitantes y organizadores, no hay dudas de que la experiencia marcó un nuevo punto de crecimiento para el evento que ha impulsado la consolidación de la capital de Antioquia en el mapa de los grandes espectáculos internacionales.



(El día anterior: Fuego, pasión y baile: así fue el primer día del festival La Solar 2024 en Medellín).

Durante el último día del festival organizado por Breakfast Club los ánimos estuvieron todavía más intensos que en el de inicio. Aunque la estimación oficial de público era similar para ambos días, el éxtasis fue mayor el sábado. Desde muy temprano, y si bien la temperatura parecía menos tórrida, los asistentes llegaron al norte de la ciudad para compartir su calor. El mensaje fue certero: la sensación humana le ganó a la ambiental.



La primera oleada de sol pareció llegar hasta Bogotá, cuando los Petit Fellas salieron al escenario Breakfast Club y le dieron inicio a la fiesta. Con la participación del venezolano Apache, el grupo animó el inicio. Después, en el plató principal, el Johnnie Walker, Nath y Saiko dieron el aviso del poder urbano que tendría el festival en su último día. Pero el concierto tomó otro rumbo cuando Paulina Rubio, la 'chica dorada', hizo su aparición.



Aunque para sus seguidores más férreos el show quizá pudo ser mejor, la cantante mexicana deleitó a todos con los clásicos que han marcado su carrera. La artista logró unir a distintas generaciones que se veían entre el público con éxitos como ‘El último adiós’, ‘Yo no soy esa mujer’ y ‘Ni una sola palabra’.



Minutos después, el dúo de Baby Rasta & Gringo repitió la fórmula. Los puertorriqueños llevaron a los asistentes a un viaje en el tiempo con sus hits ‘Me niegas’, ‘Ella se contradice’ y ‘La la la’. Al tiempo, en el escenario del ‘Jumbo’, el dúo británico Disclosure hizo lo suyo y marcó el preludio de la fiesta electrónica que se adueñaría del lugar. Todo, con una sola excepción: la del hombre que llevó a que colapsara el ingreso al Johnnie Walker: Yandel.



La leyenda viva del reguetón llevó el espectáculo a otra dimensión. Aunque hubo decenas de personas que no pudieron ingresar al espacio demarcado del escenario, a los asistentes no les importó quedar al borde de las vallas y cantar desde allí ‘Permítame’, ‘My Space’, ‘Me estás tentando’, la reciente ‘Yandel 150’ y tantos otros ‘hits’.

Después, la surcoreana Peggy Gou hizo su primera presentación en Colombia y se adueñó de la tarima del Jumbo. La espera de cerca de tres años de negociaciones con el Breakfast Club, demostraron los fanáticos, valió toda la pena.



“La conversación con ella para La Solar 2024 nos generó la mayor alegría cuando en octubre recibimos por fin el correo de conversación”, declaró Carlos Franco, CEO del grupo organizador.

Facebook Twitter Linkedin

El Festival La Solar se llevó a cabo en el Parque Norte. Foto: Imágenes cortesía de los organizadores de La Solar.

En el escenario principal, el neerlandés Tiësto volvió a subir la temperatura. El icónico DJ no escatimó esfuerzos y realizó uno de los mejores shows del evento. De hecho, como esperaban los más jóvenes, puso a vibrar al público con sus mezclas y la voz de Karol G, The Weeknd y otros artistas.



En el cierre de la noche, los ucranianos de Artbat- que venían de romperla en Bogotá- llevaron el ánimo a otro nivel en el plató del Breakfast Club. Y, casi que al tiempo, Alok se presentó en el Jumbo y Fumaratto en el Johnnie. Sus actuaciones, en la madrugada del domingo, representaron el mejor epílogo para la fiesta de dos días. Los rostros de los asistentes tan solo retrataban un sentir: que ojalá se repita. Lo más seguro es que así sea.

Más noticias

ÙLTIMAS NOTICIAS