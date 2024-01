La salud de Egidio Cuadrado: 'No está grave ni estuvo en UCI', dice su esposa

Desde la semana pasada hay preocupación entre los seguidores del acordeonero, rey vallenato 1985, y eterno compañero de escenarios de Carlos Vives, Egidio Cuadrado.

La salud de Cuadrado fue incluso tema durante el más reciente concierto de los dos emblemas del vallenato en Bogotá, en diciembre pasado, cuando él mismo dijo ante el público asistente del Estadio El Campín, que les agradecía a sus médicos porque cuidaban de su salud.



Ahora bien, el acordeonero villanuevero fue intervenido la semana pasada, en Bucaramanga, y su esposa, Fanny Maldonado, es quien se ha encargado de dar la información sobre su estado. Y niega que haya estado internado de gravedad. En cambio informó que se le hizo una operación mínima y que se encuentra en observación.

“Está divinamente -le dijo su esposa a EL TIEMPO el domingo 14 de enero-. La hicieron una pequeña operación, pero todo fue bien. No sé por qué han dicho que estaba en la UCI, que estaba intubado. No, no. Eso no es cierto. No está grave ni estuvo en UCI ni nada de esas cosas, gracias a Dios”.



Este lunes, 15 de enero, ante la pregunta de EL TIEMPO por su evolución, Maldonado reiteró la satisfactoria evolución de Egidio, “Está muy recuperado, posiblemente le den de alta este fin de semana. Gracias por el cariño que le tienen”, escribió en un mensaje de texto.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET