Polémica respuesta de Luigi 21 a quienes lo declaran persona no grata

Luego de que la alcaldía de Cali declarara como persona no grata al polémico cantante Luigi 21 por los insultos que dijo que un concierto, el artista crítico esta decisión y se refirió a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien afirmó que el cantante incitó a los niños y jóvenes a consumir droga y licor.

“Según la señora esta yo soy el que incita a la juventud a beber y a fumar, osea que los letreros grandes y las promociones de alcohol eso no dañan al país, a ‘okay’”, dijo en un video publicado en historias de Instagram.



El alegato del puertorriqueño continuó: “Los reguetoneros son los que tienen jodidos al país, osea que eliminan a los reguetoneros y ya se arregla el país, ¿eso es?”.

El cantante, que se hace llamar 'Bokisucio', también se refirió a los políticos. “Pues mi gente recuerden que se acercan las elecciones, ahora los políticos son los más amigables y los que más se preocupan”, enfatizó.



El cantante hizo una publicación en esta misma red en la que escribió: “siempre canto borracho y arrebatau. Siempre hablo de sexo, osea el que se ofenda por eso a las 2 a. m. es que tiene que estar bien sensible, discúlpame si te marchite un pétalo”.

La controversia con el cantante comenzó luego de un concierto el pasado fin de semana en Cali en el que habría incitado al consumo de drogas y empleado un vocabulario soez en contra de las mujeres.



El alcalde de Cali Maurice Armitage declaró que no iban a permitir ese tipo de abusos. “Ese tipo lo tenemos que declarar persona no grata. ¿Cómo se le ocurre hacer ese tipo de cosas? Es absurdo, es el colmo”, dijo Armitage.



“Aquí en la ciudad estamos propiciando la música, la cultura y el arte, pero este tipo viene a hacer todo lo contrario. Tenemos que ser enérgicos y no permitir este tipo de abusos”, sostuvo el mandatario.



