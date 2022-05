Uno de los mayores orgullos de doña Modesta Banguera Quintero es su nieta María Fernanda González Díaz, una talentosa marimbera de chonta, de 18 años.

Es un orgullo doble, o tal vez triple, porque las marimberas reconocidas no son tantas. No son muchas las que logran llegar a hacer parte de un grupo de renombre. Y mucho menos ganar premios.



Pero María Fernanda tiene todo para romper los estereotipos y las tradiciones sin sentido. Es un imán para el público. En las presentaciones del grupo Quilombo, uno de los seis que participaron en el primer zonal del Petronio Álvarez en Buenaventura el pasado sábado, la gente se aglomeraba para verla. Es una rareza para el piano de la selva, porque todavía “hay personas que creen que nosotras, por tener la menstruación, desafinamos la marimba”, dice María Fernanda levantando las cejas entre incrédula e indignada.



La marimba es una palabra femenina. Es un instrumento femenino, ¿por qué las mujer y la marimba no podrían estar juntas? Para romper el bendito (o maldito) estereotipo, ella y la marimba se la pasan en conversa. María Fernanda practica unas cuatro horas diarias, sin contar con los ensayos del grupo, y lleva cuatro años y medio en esta juntanza.



‘Juntanza’ y ‘conversa’ son dos de los atributos de las mujeres del Pacífico. Conversa y juntanza en la siembra, en la preparación de la comida, en la crianza de niños, en el quehacer diario.



Esa tarde de sábado, con unas nubes grises afuera que desataban su furia contra el mar, otra marimbera observaba a María Fernanda con atención mientras la joven interpretaba su música de sonidos de ríos profundos y aguaceros mágicos.



María Elena Anchico Solís fue la mejor marimbera en el Petronio del 2016 y es una de los jurados de los zonales. La ‘conversa’ fue distinta entre la joven que parece descendiente directa de una reina africana, con un pelo largo, unos ojos negros y un cuerpo esbelto, y la hoy maestra de la Universidad El Bosque de Bogotá, donde tiene a cargo el ensamble y práctica de música de marimba en el programa Maestría en músicas colombianas.

(Tal vez quiera leer: Dibujo inédito de Miguel Ángel se subasta en 23 millones de euros)



No estaban juntas en un escenario, sino en la tensa relación entre jurado y aspirante, pero la música definitivamente las unía. Ambas saben que ser marimberas es muy distinto a ser cantadoras o intérpretes de guasá. Entre el guasá y el canto siempre ha habido una relación muy cercana, porque es una especie extensión de las voces femeninas que interpretan arrullos, jugas y alabaos. El cununo ha sido más de los hombres. Y ni hablar de la marimba. Eso sí, hacen parte de un todo donde ninguno es menos importante, porque unidos dan sentido y sonido de tradición.



María Fernanda fue criada entre todos esos instrumentos musicales y empezó con el cununo. Luego con el bombo y el guasá, y finalmente encontró su verdadero amor: la marimba; como todos en el Pacífico, en Buenaventura, en Quibdó o en cualquier caserío perdido de la zona, ha convivido con aguaceros apocalipticos; aguaceros que parecen traer peces y sapos de los cielos. María Fernanda ni siquiera se inmutó cuando cayó la primera gota de un torrente sin fin. Todos los grupos lograron que su música se mezclara con un aguacero digno de 'Cien años de soledad' y sus cuatro años, once meses y dos días sin parar de llover.



Las presentaciones fueron en una carpa frente al emblemático Hotel Estación. Antes del primer toque de marimba o de guasá, el cielo desató su furia, pero eso no impidió que llegaran unas 500 personas que se sintieron cobijadas y unidas por ese torrentee de agua. Todos se refugiaron bajo la carpa. La lluvia fue como una cobija.



***



En esa intimidad musical bajo la lluvia hubo otras ‘juntanzas memorables. Había grupos de artesanos que ofrecían pulseras y collares adornados con marimbass y cununos bellamente construidos; hacedoras de delicias como los arequipes de chontaduro y borojó (el primero es imbatible); las obras de arte de los creadores de San Cipriano, camisetas, pañoletas, faldas y vestidos de baño con fotos de atardeceres de Buenaventura, y los telares de colores que mezclan rojo con azul, verde con fucsia, amarillo con gris, y dibujos que sacan a flote su memoria africana. Todo era entregado en bolsas de tela o de papel; muy poco plástico.



También, la Fundación Buenaventura Siembra Esperanza, con el arquitecto Iván Castro a la cabeza, hijo del puerto y quien con un grupo de personas ha liderado distintos procesos culturales, como murales, recorridos, homenajes y estatuas al gran Petronio Álvarez, con el aval de la familia.

(Le puede interesar: Festival de Cannes: las estrellas y los favoritos para la Palma de Oro)



En la Escuela Taller de Buenaventura, al frente del escenario, había mujeres con su cocina tradicional. Juntanza de sabores y saberes que viene desde tiempos inmemoriales y en el que los frutos del mar son el corazón de cada preparación. Con estas comidas sienten que están aprovechando lo que ese mar que está al frente, un Pacífico gris, les otorga día a día con todo su amor y cariño. “Se come con gusto y agradecimiento”, dice María Fernanda.



Las vicheras –aunque también hay ‘ellos’ que ayudan– tenían un protagonismo innegable. El viche es el nuevo tesoro de los tragos colombianos y tiene todo el potencial para pelear con el mezcal o el pisco. Y había Viche Blue, otro de un precioso color verde esmeralda y presentaciones más conocidas como viche curao y pipilongo en botellas de vidrio y bellos empaques de madera.



Con 300 años de historias a cuestas, la bebida fue perseguida hasta el cansancio y generó peleas cuando llegaban las autoridades buscando alambiques en el Pacífico, incluso dejó personas cojas en medio de su fuga para esconderlo y eran alcanzadas por fuertes golpes de las autoridades. Ese mismo viche llegaba a Cali “libre” de persecusiones dignas de la inquisición solo durante el Petronio, donde es la bebida oficial.



“El Petronio, en su función social y política, logró que el viche dejara de ser ilegal y clandestino, para convertirse no solo en bebida oficial del evento sino en nuestro trago tradicional”, dice en una conversa Ana Copete, directora del Festival Petronio Álvarez y nieta del gran músico que le dio vida a este encuentro sonoro, que llega a su edición 26.



Todos estos hacedores quieren estar en Cali en la muestra de comidas, bebidas y accesorios que tiene el Petronio Grande, como se conoce, que se celebrará del 10 al 15 de agosto. Y, como los músicos, deben pasar a su propia final.



Empacar o servir sus productos en materiales amigables es parte del proceso de selección, como contó Ana Copete. “Nos tomamos muy en serio la reducción de la huella de carbono y hay acciones listas para bajarlo, tanto en Cali como en el resto de lugares donde se realizan las zonales. Somos un festival que promueve un lugar lleno de naturaleza, mar, ríos, y prohibiremos el uso del icopor y del plástico de un solo uso”.



Copete es abogada y se crió en una familia llena de mujeres conversadoras y guardadoras de la tradición, pero también con ganas de cambiar para bien el mundo en el que nacieron. Ella –incluso– fue un enlace entre su comunidad y los puertos, abriendo caminos y explicándoles a quienes manejan estos espacios, que generan una inmensa riqueza que muy poco se ve representada en Buenaventura, que es muy importante la comunicación y el trabajo en conjunto. Finalmente son un mismo pueblo. Y tienen intereses y tradiciones para defender en equipo.



***



Otra ‘juntanza’ memorable, fuera de la carpa, fue el encuentro con la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico (Asoparupa). La Asociación tiene más de 30 años y allí se encuentran las parteras para hablar de sus logros y avances. Y allí, también, se enseña la partería a las más jóvenes. Es casa abierta, hogar de todos.

Facebook Twitter Linkedin

La maestra Rosmilda Quiñones, partera mayor. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO



Este año, la partería tendrá más espacio en el Petronio Álvarez, como cuenta Ana Copete, porque se mostrará más su importancia y trascendencia en el tejido social.



En la casa de Asoparupa ya se están preparando para este nuevo apartado del festival. La partería ha estado en la parte académica del evento, pero ahora tendrá más visibilidad e incluirá la participación del hombre como partero y también como participante del parto apoyando a su mujer.



La casa de Asoparupa es una construcción de tres pisos. En el primero hay un pequeño escenario con los instrumentos de los grupos tradicionales del Pacífico, un lugar para vender pocillos con el logo de la fundación y viche, pipilongo y tomaseca de la casa vichera de la maestra Rosmilda Quiñones, partera mayor y también vichera, y una sala de espera para las mujeres que van a las revisiones de cada mes.



“Nosotras las atendemos con todo el amor y el cariño, pero deben traer el certificado que diga que las está viendo un médico, para saber cómo están de hemoglobina y demás funciones”, dice la maestra, de 72 años, con esos ojos que también hablan y que han visto cómo tantos niños llegan al mundo. A todos les ha dado la bienvenida y los ha convertido en su familia extendida, porque este es un lugar donde los niños son de todos y por eso los cuidan en la comunidad.



La acompañan su hija Liceth, de 34 años, que se graduó de partera a los 13 años y que muchas veces prestó su cama en la madrugada para que mujeres que llegaban para ser atendidas tuvieran un parto feliz; la aprendiz María Cruz y la también partera Salomé Granja, con 60 años de experiencia, hija y nieta de parteras, que empezó a los 12 años. Esta enfermera fue, durante 30 años, la encargada de atender a los internos de la Cárcel de Varones. “Y los sábados, que era mi descanso, me dedicaba a perfeccionar mi oficio de partera”.



En un rincón, además, hay un altar que recuerda a las ocho parteras que murieron en pandemia, cuyos espíritus, cuenta Liceth, bajan a ayudarla cuando hay problemas en un parto, que no faltan, pero que con la sabiduría de estas mujeres, ratifica, se solucionan. Porque hay acontecimientos de última hora, como un cordón umbilical con varios nudos.



La joven agrega que ginecólogas del puerto les envían sus pacientes porque no pueden quitarles una infección o tienen alguna enfermedad difícil. “Se las devolvemos sanas y puedo decir que, en los dos mundos, el de ellos y el nuestro, hay una buena comunicación”.



El segundo piso de la casa tiene el consultorio y lo más hermoso del lugar: un mural con las huellas de los pies de los niños que han nacido allí, con sus nombres y apellidos y fecha de nacimiento. Son unas 40 huellas de los últimos dos años, porque en tiempos de pandemia no dejaron de llegar niños al mundo.



La terraza, otro sitio mágico, es el lugar donde estas mujeres cultivan y recogen las hierbas para volverlas tomaseca, la bebida especial para las embarazadas. En la mesa se ven hierbabuena, caléndula, limoncillo, toronjil, espinaca y albahaca, entre otras y, como recordando el juego de “guardeme esta monedita en el baúl de su abuelita”, en el que los niños van pasando una piedra pequeña entre sus manos cerradas para que alguien adivine en dónde está, ellas se van pasando las hierbas.



Sus manos traspasan energía para que la tomaseca sea más fuerte y le sirva mucho más a las mujeres, que la toman no solo durante el embarazo sino en los días posteriores al parto.



Las aprendices van memorizando toda la historia que tiene la partería. Ahora son pocas ahora. Muchas no pudieron seguir porque tenían que trabajar, y otras porque sus novios, por lo general parte de grupos ilegales, se los prohibieron.



“La partería viene desde los primeros días del hombre”, dice la maestra Rosmilda, “y está en todo el mundo. Lo que hay son diferencias. Por ejemplo, nuestras hermanas parteras indígenas no se juntan tanto con nosotras, porque los jefes de sus comunidades piensan que solo están para eso, para traer niños al mundo. Nosotras creemos que esto es de compartir, de hablar. Nos enseña a ser líderes”, dice.



Copete agrega que en el Petronio de agosto también tendrán un lugar muy importante las Fiestas de San Pacho de Quibdó, patrimonio de la humanidad, con sus danzas y sus alabanzas a san Francisco de Asís, y los ritos mortuorios, otro de los saberes ancestrales del Pacífico, que incluye los alabaos, levantar el alma en el novenario y ayudarla a dejar este mundo para llegar en paz al lugar donde la esperan sus ancestros.



Todavía falta un largo camino para llegar al Petronio Grande, ese emotivo, bullanguero y vichero, donde 44 grupos, 14 en marimba de chonta y 10 de chirimía, violín caucano y libre cada uno, esperan ser los mejores en cada categoría. Llegarán de lejos, recorriendo largos caminos en carro, lanchas o canoas. Llegarán con sus vestidos, su música y sus instrumentos haciendo resistencia. Porque la violencia no da tregua.



Hubo grupos que no se pudieron presentar en Buenaventura, uno por motivos económicos y otro por los bloqueos por parte de los grupos al margen de la ley.

“Esas son las realidades del territorio”, dice Ana Copete. Por eso, esté año “habrá espacios de discusión sobre lo que está pasando, lo bueno y lo malo, y lo que sucede antes y después del festival, que debe alzar su voz por todo: no solo para el entretenimiento. En diciembre pasado, pocos días después de finalizar el evento, mataron a uno de los integrantes del grupo Changó, Javier Esnaider Castillo, en Barbacoas, Nariño”, sigue.



También se hablará de los cinco jóvenes asesinados en un cañaduzal del barrio Llano Verde, un sector pobre y olvidado de Cali. O de un Chocó incendiado. “Los muchachos, en muchos lugares, se tienen que encerrar a las 6 p. m. porque los grupos al margen de la ley, que están moviendo droga, los tienen sitiados. Igual pasa en Buenaventura, donde cada día hay más droga y sus habitantes están sumidos en la violencia y la pobreza. Hay que entender qué pasa”, dice Copete.



*Invitación de la Secretaría de Cultura de Cali