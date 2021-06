¿Se debe escribir México o Méjico? ¿O ambas sirven?

Cuando se busca en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua la palabra México, el sistema le arroja a uno la siguiente frase:



"La palabra mexico no está en el Diccionario. Las entradas que se muestran a continuación podrían estar relacionadas: 'medicar' (medico) y 'mexica' (mexica)".

Naturalmente la primera no es la que nos interesa. Por eso, al presionar 'Méxica' la búsqueda remite a la palabra 'azteca', que a su vez corresponde a la definición de 'Mexicano'.



En este tipo de términos referentes a nuestra región latinoamericana, lo mejor, según los expertos en la lengua española, es remitirse al Diccionario Panispánico de Dudas, que contiene todos los términos que los hablantes del español han ido creando en sus respectivos países.



¡Y sorpresa! En el Panispánico de Dudas sí se encuentra la entrada de 'Méjico'. Y aunque recomienda seguir usando la palabra con la letra 'x', los académicos también permiten que se escriba con la letra 'j'.



"México. La grafía recomendada para este topónimo es México, y su pronunciación correcta, [méjiko] (no [méksiko]). También se recomienda escribir con x todos sus derivados: mexicano, mexicanismo, etc. (pron. [mejikáno, mejikanísmo, etc.]). La aparente falta de correspondencia entre grafía y pronunciación se debe a que la letra x que aparece en la forma escrita de este y otros topónimos americanos (→ Oaxaca y Texas) conserva el valor que tenía en épocas antiguas del idioma, en las que representaba el sonido que hoy corresponde a la letra j (→ x, 3 y 4). Este arcaísmo ortográfico se conservó en México y, por extensión, en el español de América, mientras que en España, las grafías usuales hasta no hace mucho eran Méjico, mejicano, etc. Aunque son también correctas las formas con j, se recomiendan las grafías con x por ser las usadas en el propio país y, mayoritariamente, en el resto de Hispanoamérica."+



