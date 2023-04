Siempre fue el más callado, introspectivo y quien lidió con enfermedades crónicas en la larga carrera de la banda estadounidense de heavy metal Mötley Crüe. Con su guitarra Mick Mars creó algunos de los riffs más famosos del grupo como el de Girls, Girls, Girls, la poderosa balada Home Sweet Home o Shout at the Devil; él fue a quien se le ocurrió el nombre y le dio una sonoridad especial a la propuesta musical que irrumpió con fuerza principalmente entre las décadas de los 80 y 90.

En su gira con Def Leppard, que pasó recientemente por Colombia, Mars no estuvo (lo reemplazó el guitarrista John 5), tras anunciar su retiro. Se llegó a decir que era por cansancio de las giras y complicaciones de salud, pero él recientemente ha vuelto a estar en el foco de la noticia al demandar a sus excompañeros.



Tras más de cuatro décadas con ellos, Mars ahora reconoce que su salida no fue en buenos términos y que se montó en un querella legal para que le paguen lo justo, lo que se merece al haber sido parte de la historia de Mötley Crüe y del tour en el que ahora se han embarcado.



Otro tema: Estados Alterados: 33 años de una banda que nos mueve hasta desvariar

Facebook Twitter Linkedin

La banda estadounidense de glam metal Mötley Crüe durante su presentación en el parque Simón Bolívar de Bogotá . Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

La demanda de Mars exige que Nikki Sixx, Vince Neil y Tommy Lee den a conocer documentos relacionados con sus negocios antes de que ambas partes acudan a un arbitraje o punto de conciliación. En la demanda Mars dice que hay información escondida de negocios en los que él tiene participación; sumado a la negativa del músico a firmar un acuerdo de salida en el que solo se ofreció el 5% de las ganancias del reciente tour con Def Leppard; pero luego no tendría ganancias sobre nuevas giras o material de mercadeo del grupo.

Según reza en una parte: "Innumerables miembros han abandonado innumerables bandas (normalmente después de mucho menos de 41 años), o han muerto, y aun así han mantenido (o sus herederos han mantenido) su condición de accionistas, directivos y directores, así como su derecho concomitante a los beneficios", como contexto a las alegaciones del músico, quien en el documento legal reafirma que fue tratado de manera deplorable al dejar a sus excompañeros del rock.

La reacción de Mötley Crüe

La ‘telenovela de Mötley Crüe’ suma otra polémica tras las afirmaciones de la demanda en la que se acusa al grupo por usar voces e instrumentos pregrabados y hacerlos pasar como si se estuviera tocando en vivo.



Los abogados de la agrupación respondieron diciendo que existía un acuerdo desde hace muchos años en el que si alguno de los integrantes renuncia no tendría derechos sobre alguna gira posterior; además, recalcaron que le dieron una “generosa compensación para honrar su carrera con la banda”. Frente a las acusaciones de no tocar realmente en vivo, insistieron en que eso no era cierto.



Puede leer: 'Por lo menos diez canciones han sido creadas en la ducha': Diamante Eléctrico

Facebook Twitter Linkedin

Una foto de la banda, aún con Mick Mars (derecha). Foto: Live Nation / Ocesa Colombia

"Mötley Crüe siempre interpreta sus canciones en directo, pero durante la última gira a Mick le costaba recordar acordes, tocaba las canciones equivocadas y cometía constantes errores que provocaron su salida de la banda. Hay múltiples declaraciones del equipo de la banda que atestiguan su declive. La banda hizo todo lo posible por protegerle, trató de mantener estos asuntos en privado para honrar el legado de Mick y tomar el camino correcto. Por desgracia, Mick decidió presentar esta demanda para hablar mal del grupo. La banda siente empatía por Mick, le desea lo mejor y espera que pueda obtener una mejor orientación de sus asesores movidos por la codicia", fue parte de la declaración que dieron.



El ambiente está pesado en este momento en Mötley Crüe, pero no en lo musical.

CULTURA

@CulturaET