Marduk: entre la censura y la libertad de expresión

Hace unos días, una banda de black metal llamada Marduk era desconocida para muchos colombianos, pero las opiniones de un concejal la pusieron en boca de todos. El grupo sueco planeaba presentarse el 3 de octubre en Pasto y el 5 de octubre en Bogotá.



Las polémicas declaraciones del pastor y concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, hicieron que el país centrara su atención en la banda europea. ¿La razón? En su cuenta de Twitter, Ramírez encendió el debate a través de un video lanzando la siguiente pregunta: “¿Sabías que una banda satánica planea venir a Bogotá?”.

Luego añadió: “No permitamos que la banda satánica y blasfema Marduk ofenda a Jesús y nos traiga maldición envenenando a los jóvenes con el satanismo”.



Las reacciones no se hicieron esperar. Los ciudadanos se manifestaron a favor y en contra de las palabras del concejal.



Incluso, el asunto subió de tono. En las últimas horas, el secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, anunció en su cuenta de Twitter que “no será posible la realización del evento (el concierto de Marduk) por la suspensión temporal de la actividad del establecimiento por falta de los requisitos de la Ley 1801 de 2016".



¿Cuáles fueron los argumentos? “No tenía: pago de derechos de autor, concepto de la ‘Sub Red Norte de Salud, concepto de bomberos”, añadió en otro trino Uribe Turbay.



En otras palabras, el lugar no cumplía con algunos requisitos para realizar el evento.

Aunque, en principio, la suspensión temporal del establecimiento no se debió a los argumentos religiosos y morales esgrimidos por el concejal, lo cierto es que en redes sociales las personas tomaron el tema como si fuese censura.

El secretario Miguel Uribe anunció en su cuenta de Twitter que no iba a ser posible la realización del concierto en el lugar que estaba previsto. Foto: Secretaría de Gobierno

Miguel Ángel Martínez, un bloguero de EL TIEMPO que escribe un espacio conocido como ‘Autopista rockosa’, afirmó que en el pasado Marduk se ha presentado cuatro veces en Colombia, en los años 2003, 2005, 2013 y 2015. Incluso, dice Martínez, es muy usual ver bandas de este estilo musical.



De hecho, bandas similares a Marduk han tocado en Rock al parque, como Behemoth (2015), Decapitated (2016), Lamb of God (2017) y Dark Funeral (2018), por lo que para el público bogotano es común este tipo de muestras culturales. En palabras de Martínez, el concierto de Marduk se ha convertido en una bola de nieve en medios de comunicación que inició por las polémicas declaraciones del Concejal.

En Rock al parque han tocado bandas como Behemoth (2015), Decapitated (2016), Lamb of God (2017) y Dark Funeral (2018). Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO



Federico Suárez, profesor del Departamento de Derecho Constitucional del Externado, sostiene que: “La prohibición hizo que la gente conociera a la banda. Esto creó inquietud sobre qué tipo de banda es, y lo que provocó fue sacarla del anonimato”.



Suárez expresa que está de acuerdo con cualquier tipo de expresión cultural y artística, pero hizo énfasis en que “la libertad se desarrolla individualmente pero también colectivamente” y que por ende, la libertad de expresión no es ilimitada. Sin embargo, “estos no son límites que son fáciles de establecer y depende de circunstancias concretas y específicas”.



Al respecto, el académico recordó el episodio ‘Blanco porcelana’, un caso en el que la artista Margarita Ariza realizó una exposición sobre los lenguajes y comportamientos racistas que a su juicio su familia había hecho contra ella. Ellos pretendieron censurar la obra y la Corte Constitucional protegió el derecho y la defensa de la libertad de expresión de artista.



En el caso del concierto de Marduk, ¿existe alguna intención del Concejal por censurar a la banda? O, por el contrario, ¿la expresión cultural de la banda atenta contra algún valor religioso?



Felipe Cárdenas, director de la Maestría en Educación de la Universidad de La Sabana, sostiene que “en este caso hay un enfrentamiento de dos mundos distintos que no se comunican ni se comprenden entre sí”, y explica que puede existir un choque de ideas que se materializan en rechazo.



“Hay que escuchar manteniendo un nivel de respeto. Debe haber un ejercicio de la libertad responsable porque yo pienso que hay mucha gente que censura por censurar, sin conocer realmente la historia del grupo y nos quedamos en la superficie de la banda”, añade Cárdenas.



Por último, Andrés Arce, el encargado de realizar este evento, expresó a través de un comunicado en Facebook que "no le interesa hacer parte de esa bola de nieve mediática", por lo cual no acepta entrevistas, menos aún cuando "jamás han apoyado los eventos de metal que realizamos".



"Nosotros somos agentes profesionales y representamos artistas y músicos, no dogmas o creencias de fanatismo religioso. Nos dedicamos a trabajar y a hacer que las cosas funcionen.", puntualizó Arce.



ELTIEMPO.COM