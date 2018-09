¿Por qué un concejal cristiano inició una campaña contra un concierto?

Marco Fidel Ramírez, el llamado 'concejal de la familia', emprendió una cruzada en contra de la presentación en el país de la banda de metal Marduk.



Durante una sesión en el Concejo de Bogotá, el cabildante cristiano aseguró que será el abanderado de una campaña para impedir que el esperado show, para cientos de fanáticos, llegue a Colombia. "Lideraré la campaña nacional para impedir que esta banda malévola, satánica y diabólica venga a Colombia. No Marduk en Colombia", sentenció.

Después de que se desatara la controversia hicimos el ejercicio de escuchar algunas de las canciones de Marduk, reconocida por sus letras en contra del cristianismo y por sus insignias como una cruz (símbolo de los cristianos) al revés. De hecho, en su página web, la agrupación se autodenomina como la banda "más brutal y blasfema del mundo".



“Amigos de la noche / Ustedes que se regocijan trayendo terror a los mortales / Cielos de maldición / Devastación total / La Fe Cristiana completamente destruida”, expone un fragmento de ‘The Black’, canción incluida en el álbum ‘Fuck me Jesus’, de 1991.

("Friends and companion of the night / Thou who rejoices and brings terror to mortals / Heavens damnation / Total devastation / The Christian faith utterly destroyed”).



Ramírez señaló que rechaza el concierto porque es una “asquerosa, corrupta, malévola, diabólica banda sueca".



Además, indicó que “como concejal de la familia, como concejal de los cristianos, como hombre creyente, rechazo categóricamente la pretensión de presentar en Colombia, en Pasto y en Bogotá, a esta asquerosa, satánica, corrupta y blasfema banda de rock sueca”, afirmó.

Más que paganismo

Marduk no es la primera banda de black metal que llega a Colombia. Al país vienen con cierta frecuencia agrupaciones del género: este año, por ejemplo, el cierre de la jornada del metal en Rock al Parque estuvo a cargo de los suecos de Dark Funeral que siguen la misma línea.



Aunque, el black metal genera controversia por abordar temas paganos y antirreligiosos, algunas composiciones también hablan de las desigualdades sociedades y la guerra, como expone ‘Falaise: Cauldron Of Blood’, un tema de Marduk del 2015.“Tripas secas y gloria contaminada / Con el orgullo y los huesos fracturados / ¡Ven funeral! ¡Encántanos! La gran hemorragia reemergerá / Comiendo cenizas como pan / Levantando el caldero de sangre /Bebidas mezcladas con llanto en / Levantando el caldero de sangre vano”.

Sigue la protesta

En redes sociales el concejal ha promovido la etiqueta #MardukFueraDeColombia, ha escrito mensajes y compartido videos en contra de su presentación.



"¡ALERTA! No permitamos que la banda satánica y blasfema Marduk ofenda a Jesús y nos traiga maldición envenenando a los jóvenes con el satanismo", escribió en su Twitter.



Asimismo, hay una petición en change.org que busca recolectar 150.000 firmas para ser enviadas al Ministerio de Cultura y así evitar la presentación de la banda sueca. Protestas similares ocurrieron en Guatemala, Ecuador, México y Argentina.



Los conciertos en Colombia están previstos para el próximo 3 de octubre en Pasto y 5 de octubre en Bogotá.



EL TIEMPO.COM / CULTURA