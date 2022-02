Cerrando los ojos vuelve a recorrer

con dedos minuciosos las páginas nocturnas,

esa caligrafía de caricias.



Esta es una estrofa de Se arrodillan para beber, la obra ganadora del XXI Premio Casa de América de Poesía en Madrid. Ángela García, la autora, es una colombiana que vive en Suecia y recogió el galardón en España.

El libro es “un afortunado cruce de culturas y estilos donde confluyen la tradición americana y la europea y en la que se mezclan sensualidad e intensidad, la crónica íntima del deseo y sus pérdidas y conviven el compromiso ético con el estético”, según el jurado de esta edición, en la que se recogieron 924 manuscritos de 27 países distintos. Y, en cierta manera, es el reflejo de la vida de su autora, una mujer que vive en varias latitudes, que ha tomado diferentes cruces en el camino de su vida, pero que siempre ha estado rodeada de letras, de poesía.



Ángela García (1957) vive en Malmö, en Suecia. Allí es miembro de la Asociación de Escritores del Sur, desde donde promueve la poesía. De hecho dirige el Día Mundial de la Poesía en Malmö y Lund. También hace parte del consejo de redacción de la revista La Otra, de México.



En Se arrodillan para beber, la autora y el lector se encierran en un ambiente de intimidad a través de una “escritura elegante y contenida”, en la que destaca “la creación de un emotivo clima confesional”, según los organizadores del premio. De esta obra y de su vida, García conversó con EL TIEMPO a su paso por Madrid.

Usted nació en Medellín. ¿Cómo fue su infancia?



Nací en Medellín, pero mi familia es de un lugar un poco más al norte: entre Copacabana y Girardota. Ahí transcurrió mi infancia en un hogar de seis mujeres y un varón (cuando lo cuento en Suecia suena un poco irreal). Vengo de una familia muy unida, con unos padres amorosos. Mi padre era un hombre muy consciente de la formación y del respeto, y mi madre es una mujer con una fortaleza natural muy iluminadora. El gran acceso a la literatura comenzó con la universidad. Los primeros años de mi vida fueron en una escuelita rural con una educación muy limitada. Empecé escribiendo en un cuaderno donde quería registrar lo distinta que era respecto a lo que los demás veían. Un proceso de dibujar mi propia personalidad naciente, mi propia individualidad como recortada contra el mundo tan difícil, tan adverso, tan extraño, tan hostil.



¿En qué universidad estudió?



Me casé antes de empezar la universidad cuando recién había cumplido los 18 años. Ya estando casada entré a la Universidad de Antioquia; estuve ocho años y no terminé. Hubo una crisis por robos de equipos y también ocurrieron otras cosas en mi vida: me estaba separando y todo me decía con letras grandes la palabra ruptura. Renuncié a la universidad, me divorcié y salí por un tiempo de Medellín. Ahí empezaron otras cosas que tienen que ver con el trabajo colectivo, con la poesía y la fundación del Festival de Poesía de Medellín.

¿Cómo fue ese trabajo colectivo?



Empezó con mi relación amorosa con Fernando Rendón. Él había fundado la revista Prometeo y alrededor formamos un grupo de amigos que ahora son profesionales visibles en el panorama de la cultura en Colombia. Fernando había concebido un poco en la bruma eso de devolverle la voz a una ciudad que la estaba perdiendo en el miedo, en la angustia. Eran los años ochenta, una época terrible en Colombia. Hubo muchas muertes, un exterminio masivo y casi un exterminio de la fe. En el grupo hablábamos de eso y sentíamos que la poesía podía abrir las puertas.



¿Así empezó el festival?



Sí. Solo el primer día, en un lugar de Medellín que se llama el Pueblito Paisa, recibimos una respuesta rutilante de la ciudad que abrazaba ese espacio para escuchar a los poetas y para verse a sí mismos. Para nosotros fue un sí rotundo que empezamos a capitalizar de la mejor manera. Nos tocó con Fernando la parte más difícil: convencer a las empresas y a las instituciones de la valía de este encuentro. Mucha gente no entendía el papel de la poesía.



¿Cómo les hicieron entender el papel de la poesía en ese momento?



Mostramos que creíamos firmemente en la poesía. Los otros argumentos quizá sonaron demasiado románticos, según veo con mi análisis al cabo del tiempo. Ya veníamos haciendo la revista Prometeo con unos números temáticos, en donde investigamos qué era lo que el poeta le estaba diciendo al hombre desde las civilizaciones más antiguas en todo el mundo hasta ahora. Aprendimos mucho. Y luego encontramos buenos interlocutores o llegamos en momentos oportunos. No todas las puertas se abrieron, pero fue un trabajo muy emocionante, muy intuitivo: estábamos comenzando un camino sin saber muy bien a dónde íbamos a salir.

¿Cuándo empezó el festival?



En 1991. Creció y llegó a durar hasta 34 días con más de cien invitados. Una locura. Una bella locura...



Todo esto tuvo lugar en Medellín. ¿Cómo llegó a Suecia?



Trabajé en el festival durante nueve años. Después me separé de Fernando, del festival también, y llegué a Suecia invitada por el director de un festival de poesía que se llama Lasse Söderberg, una figura central de la cultura sueca y del diálogo entre las literaturas nórdicas y latinoamericanas. Había un interés extraliterario entre los dos, pero se dio en el contexto del festival. Cuando estuve en Suecia me quedé unos meses allá. Esta relación se profundizó más –es su pareja actual– y acepté que Suecia me hacía un lugar en el mundo. Lo que necesitaba era silencio porque todavía estaba llena de ese trabajo microscópico que es organizar un festival con tantos protagonistas. Eso te va saturando. Hay un momento en que ya no tienes tus propios sueños, sino que todo pertenece a un afuera, un afuera que paradójicamente tú has escogido. Ese activismo en un momento me traicionó. ¿Dónde estoy yo?, me preguntaba. Y necesitaba silencio.



Pero fue un viaje inicialmente temporal...



Sí, yo quería devolverme, pero encontré el lugar para alejarme de la barahúnda, del ruido del festival, aunque me dolía mucho tomar distancia de él.

¿Encontró el silencio en Suecia?



Sí. Eso fue en 1999-2000. El silencio primero fue muy importante para volver a oírme. Empecé a aprender el sueco. El aprendizaje de una lengua es aprendizaje de una parte de la historia, del pulso sanguíneo de una cultura. Fue una revolución en mi vida. Cuando uno ya es mayor es muy fuerte porque hay un momento en que crees que no vas a ser capaz ni de formular las palabras.



Lo logró hasta el punto de que ahora es traductora...



Sí, he traducido bastante el sueco. Es un placer inenarrable. Llegué ahí de una manera muy natural. No escogí jamás vivir en Suecia, pero estoy muy bien. Todo ello influye en la escritura: se abren otros caminos, como el de la traducción.



¿Cómo es su relación con Colombia?



Me cuesta no poder participar más en los procesos que está viviendo Colombia, pero también de alguna manera creo que lo hago. Uso un lenguaje propio de mi tierra, de mi país, de mi patria que crece y se desarrolla de otro modo. Me siento colombiana. Voy a Colombia en lo posible cada año. Me importa mucho respirar allá, sentir la palpitación de los rinconcitos de la ciudad, oír a mis hermanas y a mis amigos hablando todos al tiempo, algo que no sucede en Suecia porque hay un respeto por el turno de la palabra. He habitado Colombia a distancia con algunos diálogos intensificados y una actitud de alerta constante, que permite ver mejor el crimen organizado de la corrupción, las mentiras del poder.

¿Qué es la escritura para usted?



La escritura, especialmente la poesía, es una irradiación, una luminiscencia que afina los sentidos. Yo apelo a la escritura para ver. Para decantar la memoria, para recuperar la historia propia siempre tejida a los acontecimientos humanos del tiempo que nos ha tocado y que están mostrando el intrincado vaivén humano, el extravío. Uno escribe también para leerse, para encontrar una cierta coherencia antes de entregar la obra a otros. “Pensamos mejor cuando escribimos”, dijo el escritor colombiano Santiago Gamboa una vez en una entrevista.



¿Cuáles son los temas recurrentes de su obra?



Hay varios elementos recurrentes que tienen que ver con el cuerpo, con el amor. El tiempo también es un tema que me interesa, aunque todavía está muy sesgado. Me atrae el problema del mal, porque quiero entenderlo.



¿Cómo es el libro con que ganó este premio?



En Se arrodillan para beber he reunido poemas escritos en un lapso muy amplio de momentos muy diferentes. El tema es la imantación doble, la del encuentro amoroso y la labor con el lenguaje. Por la palabra los actos vuelven, con sus grados de temperatura, con su clima de riesgo. La palabra bebe ese más allá, se embriaga de un ulterior entendimiento sobre lo vivido, semejante al relato de un sueño, que si lo logras entiendes de qué iba el sueño. Aquí los cuerpos son complexiones históricas marcando la tensión de una encrucijada o laberinto. Son poemas siguiendo el experimento de decir todo lo que respecta a la delectación y al miedo; a la expectativa y la sorpresa; al abrazo y al forcejeo. A ese temor maravillado de la tensión que se genera cuando uno encuentra a un ser que reúne la atmósfera para esa especie de revelación mutua. Nos acercamos y tú me haces ver la que yo soy y yo te hago ver otro que hay en ti que también tú eres. Es una especie de revelado en ese cuarto oscuro muy íntimo de la relación amorosa, donde hay mucho de miedo, de abandono, de devoción, de fiereza y de cosas hostiles.

¿Cómo es la difusión de sus obras?



Mis pocos libros existen, pero no están en el mercado. No tengo lectores; tengo interlocutores en tiempo real. Tengo una relación dialógica con contadas personas y degusto el placer de estas relaciones. Lo público no ha sido la atmósfera para mi conversación, a menos que el público sea un tú, un ser respirando con un solo pulmón y un solo nombre frente a mí y no mil cabezas con mil voces y mil direcciones de pensamientos que van para distintos lados. No me planteo la confirmación de una obra a través de un gran auditorio o de un seguimiento de lectores. Muy raramente ocurre que alguien salga indemne de la popularidad.





UANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO EN MADRID