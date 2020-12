'Un policía me amarró a un poste porque tenía cresta'

“Cuando llegó la pandemia noté mucha sensibilidad en bandas y cantantes. Todo el mundo andaba desesperado, cantando en línea y sacando su guitarra... ‘Yo no me puedo desconectar de mi gente’, ‘me tienen que ver’ y no sé qué. A mí me pasó todo lo contrario”, recuerda Dilson Díaz, el líder de La Pestilencia.



Le puede interesar: La Pestilencia, 25 años de un hito del 'punk' nacional

“Fue el momento de refugiarme. Pensé: no estoy enfermo ni nada, así que juguémosnola a crear, a escribir a reflexionar. Hablamos con todos los de la banda. Me mandaron unas 18 canciones, y yo tenía como otras 12, y de ahí salió nuestro primer sencillo, 0Hasta el amanecer", cuenta Díaz desde Los Ángeles.

La banda hoy: Dilson Díaz (Voz), Isabel Valencia (Bajo), Carlos A. Marín (Guitarra) y Marcelo Gómez (Batería) Foto: Sergio Choto

A pesar del acuartelamiento creativo y el hecho de no poder viajar ni tocar en Colombia, este será un final del 2020 especial para La Pestilencia. En septiembre celebraron los veinte años de su tercer disco, Balística (ya llevan 30 en la escena roquera con seis álbumes de estudio), una producción en la que esa energía contestataria del punk evolucionó a un sonido más elaborado y todavía más arriesgado.

Es un tema acerca de esa idea de levantarse y saber que está difícil, pero también saber que de algún modo llega un abrazo maternal y que la esperanza no se puede perder FACEBOOK

TWITTER

Ahora, con 'Hasta el amanecer', no pierden ni un ápice de furia. Pero le suman, según el mismo Dilson, un poco más de amor. Sí... Amor, pero al estilo de ‘La Peste’, fuerte, directo y que hace temblar el piso.

“Es un tema acerca de esa idea de levantarse y saber que está difícil, pero también saber que de algún modo llega un abrazo maternal y que la esperanza no se puede perder”, explica. “No podemos perder la sensibilidad ni el poder de amarnos y de querernos (...). Mucha gente dirá: ‘Pero si lo que La Pestilencia quiere es que la gente esté rebotada’, claro, pero es que nosotros no lo decimos con letras de flores bonitas detrás de las orejas. A nosotros no nos ha tocado vivir en paz, pero hay una voz de aliento, para ver si abrimos los ojos y logramos un cambio”, puntualiza.

Siempre nos han visto como una banda honesta, por momentos incómoda, pero en nuestro trabajo hay verdad. Nuestras letras fueron y han sido vividas FACEBOOK

TWITTER

“Siempre nos han visto como una banda honesta, por momentos incómoda, pero en nuestro trabajo hay verdad. Nuestras letras fueron y han sido vividas: la violencia, la represión”, dice. “Como cuando caminábamos en el barrio donde mataron a un montón de amigos o la vez que a mi mamá le tocó ir a la estación a discutir con un policía al no le gustó verme con cresta y pantalones rotos y me amarró a un poste con una soga como si yo fuera la bruja de Blair. Situaciones que no inventamos, que pasaron, entonces muchos dicen: ‘Este man no está hablando m...’, y de ahí creo que viene ese amor por lo que hacemos”.

Un amor que se expresaba entre pogos y gritos en los conciertos. “Tocar en vivo es una fiesta”, apunta este paisa que una vez les gritó a sus fanáticos que estaban muy feos. “¡Pero entre feos nos queremos!”.

'Hasta el amanecer' fue grabado en El Buitre Song Records, en Los Ángeles, que pertenece a la banda. Dilson no se cansa de hacer música, la sensibilidad y el talento le llegaron de su padre, que tuvo un trío con el que cantaba boleros y hasta grabó un par de sencillos.



Y mientras tanto confiesa que, a pesar de tener su vida en Estados Unidos, sueña con más amaneceres en Colombia. “De pronto en Manizales. Me gustaría levantarme a ver la neblina, sentir el clima. Definitivamente me veo en eso cuando esté con el bastoncito”.

ANDRÉS HOYOS VARGAS@AndresHoy1