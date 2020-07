El congreso de la peste

El doctor Camus aspiró el cigarrillo con ansiedad y desparpajo. Una línea de sudor bajó por su frente y se le depositó en la punta de la nariz. Vio al fondo la ciudad amurallada, la Torre del Reloj, entre el sopor de las tres de la tarde, cuando el aire parece perder su consistencia y la visión altera los objetos y el paisaje. En unos minutos, comenzaría el I Congreso Peste y Literatura, en el Centro de Convenciones.



Además (La mujer que lidera la lucha de Nueva York contra el coronavirus)

El recinto albergaba unas doscientas personas, entre personal médico, epidemiólogas, enfermeras, escritores, psicólogos, trabajadores sociales, uno que otro político curioso y público en general. Camus hablaría sobre la experiencia del doctor Bernard Rieux. Los hechos ocurrieron en los años 40 del siglo XX, en Orán, advirtió. Una prefectura francesa en la costa argelina.



En verano, las edificaciones se cubrían de una ceniza gris. Una ciudad sin palomas, sin árboles, sin jardines, donde no se escucha el susurro de las hojas, es un lugar neutro. Una ciudad se define en cómo se trabaja, cómo se ama y cómo se muere en ella, subrayó.



La mañana del 16 de abril, al abandonar su apartamento, el doctor Rieux tropezó con una rata muerta. Al salir a la calle topó otra rata, con el pelaje húmedo y que caminaba torpemente. Corrió hacia él, dio una vuelta sobre sí misma y echó sangre por el hocico, fulminada. La situación se agravó.

El número de roedores muertos crecía. Al cuarto día las ratas morían en cofradía. Salían de sus nichos subterráneos, expulsadas hacia la luz y sus gemiditos de agonía pedían la solidaridad de los seres humanos.



Camus extrajo un pañuelo y se secó el rostro. Tomó un sorbo de agua. Los animales se amontonaban en las calles, poseían una pequeña flor roja en el hocico y algunos conservaban sus bigotes enhiestos.



El 30 de abril, un cielo azul y húmedo cubría Orán y una brisa traía un olor a flores de los barrios populares. La primavera llegó y el primer muerto también. La parca cambió de especie. De la boca fungosa del desdichado se escapó una última frase: “¡Las ratas!”.

También puede leer (Así se entregarán los respiradores en el país)



Los ojos rojos, la boca nauseabunda, martirios en la cabeza, los bubones pronunciando las ingles, una sed de desierto, brotes oscuros en el cuerpo, y en el ocaso del día, de una vida, el pulso se hace filiforme, igual a un hilo que se tensa y la muerte lo rompe por cualquier ajetreo. Camus tomó agua y siguió con acento pausado y grave. Lo primero fue el exilio.



Al principio, los prisioneros de la enfermedad comprendieron el riesgo en que ponían a sus seres queridos y vino la dolorosa separación. Te amo a la distancia, pero te amo, anunció afligido. Se desintegraron las familias para salvar sus vidas.

La primavera llegó y el primer muerto también. La parca cambió de especie FACEBOOK

TWITTER

Se cerraron las fronteras, en la bahía ya no se escuchaban los silbidos alegres y melancólicos de los barcos, y los trenes no llegaban a ningún destino. El miedo es la mayor peste. Camus miró al público unos segundos.



Empezó a producir contrariedades íntimas, esto lo dijo subiendo el tono. La prensa tan locuaz con el fenómeno guardó silencio. Pues las ratas morían en las calles y los seres humanos en sus cuartos, en la intimidad sin luz, y los periódicos solamente se ocupaban de las calles.



En unos días las víctimas se multiplicaron. A Rieux le costó trabajo aceptar los hechos hasta que por fin pronunció la palabra prohibida: parece que es la peste. Han existido en el mundo tantas pestes como guerras, y, sin embargo, unas y otras han cogido siempre por sorpresa a las gentes. Como si el ser humano fuera el último en enterarse de la llaga que lo roe por dentro.

Se creían libres, y mientras haya plagas nadie será libre. Rieux parecía desdoblarse, pues incluso después de haber reconocido que un montón de enfermos acababa de morir, el peligro seguía siendo algo irreal.



El doctor miraba por la ventana y de un lado del cristal veía el cielo primaveral, y del otro, una palabra retumbaba en la habitación: la peste. Un eco silencioso y agreste que profería la ciudad acordonada.



En el púlpito apareció el padre Paneloux; la catedral fue aromada con incienso y su olor penetrante flotaba en el ambiente. Llovía y la ciudad arrastraba un aire de pésame. Recordó que la primera plaga de Egipto fue para castigar a los enemigos de Dios.

Le puede interesar (La pandemia en el país está en fase de aceleración)



Rieux pensó que no era su enemigo porque no creía en él. ¿Estaba exento? El prelado también habló de un ángel del mal, un Lucifer vagabundo, que recorría los tejados con un venablo rojo en la mano derecha y con la izquierda señalaba cuál hogar sería maldecido.



Rieux sonrió con incredulidad, pero en algo le dio la razón cuando Paneloux afirmó que por mucho tiempo viviríamos en las tinieblas de la peste. Dios no es tibio, agregó, y penaría a los que piensan que ir a misa los domingos los excusaba de comunicarse con Él, el resto de la semana.

El doctor omitió esto último de su pensamiento. El orden caótico lo rige la muerte. Para Dios es mejor que uno descrea de Él, es quitarle un fardo de encima, y más bien luchar contra la muerte, sin alzar los ojos al cielo donde Él guarda un silencio antiguo como las primeras estrellas. Para Rieux, la peste hacía parte de una interminable derrota. ¿Quién le ha enseñado a usted todo eso?, le preguntaron. La miseria, la miseria humana.



Hacia el mes de junio arribó el verano. Con una sequedad que tatuaba el alma. El sol se posesionó del lugar y coincidió con el aumento de las víctimas, que llegaba a setecientas por semana.



El cruento ardimiento y el miedo alteraron la mente de los habitantes de Orán. Una mujer lanzó unos gritos aciagos y luego de cerrar los postigos se guareció en la saturada oscuridad de su habitación.

Las pastillas de menta se agotaron en las farmacias, pues muchas personas las masticaban contra un posible contagio. El sol de la peste mermaba los colores y hacía fugar toda esperanza. Al amanecer, la peste suspendía su furor, para tomar aliento en las horas del día. Era un organismo vivo e invisible que se devoraría a todos.



Algunas trifulcas hirieron las goteras de la ciudad; el hambre envalentonó a los más débiles, aquellos que vivían del pan diario, del arriendo diario, del aire diario. El ejército disparó sus armas y se rumoró algunas muertes, que nadie reseñó.

Lea también (Los misterios sin respuesta del coronavirus y el covid-19)



En algún momento los hospitales carecieron de personal y tiempo. En agosto llegó el viento sin cometas. El aire levantaba bocanadas de polvo y una delgada costra cubrió a Orán. Se endilgó al viento transportar los gérmenes de la infección. Asesino, asesino, se le oyó decir a un borracho consternado. Se propagaron los incendios, doblemente asesinos.



La miseria superó al miedo y escasearon los trabajos. La ciudad era una sala de espera. Se suprimieron los velorios y cualquier formalidad humana, entonces los entierros fueron express: directo al cementerio. No llorar a los muertos, enterrarlos, darles el último adiós, fue una calamidad inesperada, contra natura.

El hambre envalentonó a los más débiles, aquellos que vivían del pan diario, del arriendo diario, del aire diario FACEBOOK

TWITTER

Durante septiembre y octubre la peste doblegó a la ciudad. El calor y la lluvia coparon los cielos. Rieux estaba cansado pero vivo. A finales de octubre se ensayó un suero contra el virus, cabía el milagro, en caso de un fracaso, pensó Rieux, la ciudad seguiría expuesta a la peste y al confinamiento pesaroso de la incertidumbre. Como dijo un escritor, el futuro es precario, ausente de certeza e intangible. Más en un caso como este.



El azar permitió un milagro: la ciencia y la religión se sentaron en el mismo banco. Paneloux le dijo: usted también trabaja por la salvación del hombre, la salvación del hombre es un asunto muy grande para mí, respondió el galeno. No lo convencí, le dijo el emisario de Dios, yo odio a la muerte y al mal, y estamos juntos para sufrir y combatirlo, contestó Rieux.



Camus no pudo ocultar una mueca de sarcasmo y complicidad. Un sorbo de agua hizo una pausa en su relato.

La Navidad fue más una estación en el averno que la celebración del Evangelio. Los escaparates vacíos, la fe asaltada y el Niño Dios ausente de los pesebres, era un recuerdo pastoril de la infancia. Algo conmovió a los habitantes de Orán.



Una coreografía de roedores saltarines, que husmeaba en los rincones, asomando el hocico por los agujeros de las casas y del mundo, reconociendo otra vez la vida. Esto significaba un descenso de la enfermedad. El invierno purificó el aire y el cielo brillaba de un azul límpido, radiante. El número de muertos bajó rápidamente. El suero empezó a tener éxito.

El mes de enero advinieron emociones opuestas, de un lado, excitación espontánea, y de otro, repentina depresión. Risa, tristeza, éxtasis, desolación. Se vio a una pareja de ancianos indigentes gritando desorbitados: “Ella es la reina, él es el rey”, en un atardecer rojizo que anunciaba las tinieblas de la noche. Las estadísticas llegaron a su nivel más bajo y la comisión médica se atrevió a sugerir que la epidemia había sido controlada.



Una mañana de febrero, el ominoso sol se mostró más benigno, irrumpió con sus haces juguetones, cálidos, por calles, balcones, edificios, bulevares, y alegraron los rostros más tristes de los arrabales.



Además (Unión Europea autoriza uso de remdesivir contra coronavirus)

Los trenes rugieron en las estaciones con el humo pleno de sus calderas, y los barcos enrumbaron sus proas a puerto; la algarabía olvidó a esas soledades, que ahora se reencontrarían con episodios tristes o dichas indecibles.



Los cañones tronaron en la cúspide de las colinas, como ruidosas trompetas anunciando el fin del apocalipsis; la ciudad se echó a la calle igual que una cascada liberada de una represa invisible.



La pesadilla había llegado a su fin; cuántos recuerdos, incomodidades, cuántos dolores, deseos, afloraron, se bailaba en las plazas, en los balcones se izaron banderas celebrando el triunfo de una guerra casi perdida, las campanas repicaron, los lugares de placer, bares y prostíbulos se llenaron de cópulas y brindis inagotables.

En los balcones se izaron banderas celebrando el triunfo de una guerra casi perdida FACEBOOK

TWITTER

En la tarde, bajo el estruendo de campanas y cañones, de consignas desbordadas, Rieux caminaba hacia los arrabales, lento, taciturno, parecía un fantasma en ese prodigioso festín; su oficio, su juramento hipocrático continuaba, pues no hay vacaciones para los enfermos.



La crónica del doctor Rieux, casi llega a su fin, dijo abatido Camus, como si en esa hora de exposición, la peste lo hubiera contagiado temporalmente. En la noche regresó a su casa. El panadero, un hombre cincuentón, embriagado del momento, se le notaba en su risa nerviosa, le dijo: “¿Es verdad que les harán un monumento a las víctimas?”.

“Eso dicen los periódicos”, respondió, e imaginó a los políticos decir: “Nuestros muertos fueron testigos de un momento trágico de nuestra historia… bla… bla”. Las estrellas titilaban y una luna porosa se alzaba en el firmamento como una vistosa moneda de plata.



El mar a lo lejos era una sombra y sus olas se estrellaban contra los acantilados. Los faroles de las plazas tenían un fulgor distinto. Algo había cambiado, un sentimiento de liberación interior contagiaba a los habitantes de Orán, que no era ajeno a Rieux, quien sintió sumergirse en la orgía colectiva.

Bien entrada la noche, todavía se oían los gritos de victoria, que pronto entrarían en la normal anormalidad, el terror sería cosa del pasado, los sueños volverían a germinar como el maíz en los campos, pero había algo irreal en todo eso, algo ficticio e insondable, algo molestaba a Rieux, que la muchedumbre ignoraba y la ciencia sabe, que los bichos de la peste son perennes, no mueren ni desaparecen jamás, que aguardan pacientes en cualquier rincón, agazapados, y pueden despertar cuando nadie lo espera, mutados, brutales.



El sueño por fin lo aniquiló, entre asombrado y perplejo.



Cartagena de Indias, mayo 25 de 2019

ALFONSO CARVAJAL

Para EL TIEMPO