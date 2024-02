'Me encantaba ponerme pelucas para cantar ‘Mal hombre’, de Helenita Vargas'

La banda de salsa de Bogotá La Pambelé está más activa que nunca. Va a lanzar su segunda producción discográfica, prepara un gran concierto en el teatro Colsubsidio y tiene ganas de sonar con fuerza en cualquier rincón donde haya un melómano con ganas de abrazar el golpe de esta agrupación y, por qué no, llegar a escenarios más grandes.

“Nosotros hacemos salsa para todos los salseros, para los que están en los bares o en los barrios, sin distingo de clases sociales... nos vemos como un grupo que en el futuro puede tener el enorme privilegio de interpretar sus canciones frente a muchas personas. Creo firmemente que la salsa tiene todo lo necesario para ser tan relevante y popular como lo fue en la década de los 60 y los 70”, asegura Lorena Contento, cantante, flautista y percusión menor de La Pambelé.

Hace poco lanzaron el sencillo Tás! asustao, en clave de son montuno. Sumado al lanzamiento de su segundo álbum (tras 1er Round, del 2022), Nací mestizo, que se podrán disfrutar con algunas de las nuevas composiciones en el recital que ofrecerán el 5 de abril en el teatro Colsubsidio y en el que contarán con invitados como el percusionista y productor peruano Tony Succar, junto al trombonista estadounidense Jimmy Bosch, entre otros. Además de un cuerpo de baile de 14 integrantes. Mientras se prepara para ese espectáculo, Lorena Contento contestó nuestro ‘Cuestionario sonoro’.

¿Un sitio que la inspira?

Sentirme diminuta en el mar. Nada como la naturaleza para reconectar con lo mundano y lo realmente importante: respirar.



¿Canta en la ducha?

¡Mucho! Esos lugares se hicieron para que todos pudiéramos sentirnos como unas estrellas en pleno concierto. En la ducha he cantado todas las canciones de La Pambelé, sobre todo Quiebracanto y la versión en salsa que hicimos del clásico de la banda Aterciopelados: Maligno.

¿A qué artista imitaba cuando era niña?

A Helenita Vargas. Me encantaba ponerme pelucas para cantar Mal hombre y cabecear como ella. La música popular siempre ha estado muy presente en mi vida y es una influencia importante en mi interpretación.

¿Qué instrumento le gustaría aprender a tocar?

Contrabajo. Siempre tuve una afición por este instrumento y es al que más le pongo atención cuando escucho música, sobre todo en la salsa.

¿Un concierto que la haya impactado como público?

Caetano Veloso en el teatro Colsubsidio. Fue como estar en la sala de la casa de Caetano, junto a sus hijos, escuchar sus anécdotas más personales y oír la historia de su familia a través de sus canciones es una experiencia que recordaré siempre.

¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?

No era de cuna; de hecho, la letra habla de la guerra en Colombia, pero mi papá entraba con la guitarra al cuarto y nos cantaba a mi hermana y a mí ¿A quién engañas, abuelo?, de Silva y Villalba.

¿Cuál fue el primer disco que compró?

Shakira, ¿Dónde están los ladrones? Siempre he sido fan de ella desde chiquita, fue una de mis primeras inspiraciones para ser artista. Gracias a este disco me gané varios concursos de baile en las piñatas de mis amigas.

¿Qué canción la hace llorar?

Zamba para no morir, interpretada por Nahuel Penissi. Hay un video de él en YouTube en el que la toca en vivo cuando era muy joven junto con dos amigos. Es la mejor interpretación de esa canción de lejos. Me hace llorar porque –si no lo conocen, él tiene una discapacidad visual– se nota su sensibilidad al tocar la guitarra, instrumento que, además, agarra de una forma muy propia precisamente por no haber visto nunca cómo se cogía... sumado a la letra, que es desgarradora... ingredientes perfectos para hacerme llorar. La verdad es que lloro con facilidad y me gusta hacerlo cuando así lo siento.



¿Cuáles son sus canciones para prender una fiesta?

Para mí, la fiesta se prende con salsa brava, pero cuando suenan estas tres canciones en la fiesta yo me transformo: Lo que dice Justi, de Wayne Gorbea; S.E.R.A., de la Orquesta La Conspiración, y Che Mania, de los Hermanos Lebrón. ¡La persona que se quede sentada después de oír eso, con mucho gusto puede contactarme y le doy clases de baile!