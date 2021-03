La operación Fénix, más allá de la muerte de ‘Raúl Reyes’

En este libro no pretendo resolver los múltiples enigmas que todavía persisten en torno a Operación Fénix. No voy a relatar ni la planificación ni el desarrollo de la operación en sí misma. Tampoco me voy a detener en la biografía de Raúl Reyes. Otros libros lo han hecho.

En una de sus lecciones inaugurales en el prestigioso Colegio de France, el gran historiador Fernand Braudel hace explícita su crítica de la historia fundada en los acontecimientos y su predilección por la historia de mediana y larga duración: “Conservo el recuerdo, una noche, cerca de Bahía, de haber sido envuelto por un fuego artificial de luciérnagas fosforescentes; sus luces pálidas brillaban, se apagaban, volvían a brillar, sin aclarar realmente la noche. Lo mismo sucede con los acontecimientos: más allá de su resplandor, la oscuridad triunfa”.

Una descripción simple de la Operación Fénix aportaría muy poco. Sin embargo, en el marco del prolongado conflicto armado del país, esta acción constituye un hecho histórico de hondas repercusiones. Por ello, en este libro intento ir más allá del trágico episodio.

En primer término, estudiar el significado en el plano estratégico que tuvo esta operación, que, desde nuestra óptica, fue definitivo para la derrota estratégica de las Farc y para su decisión de sentarse en la mesa de paz en La Habana en el año 2012.

En un libro reciente introduje una diferencia entre derrota total y derrota estratégica. La primera implica el aplastamiento del adversario y su rendición, la segunda es la convicción de una de las partes de que, ante su debilitamiento inexorable, es inútil continuar la lucha armada para alcanzar sus objetivos y, por tanto, se abren las puertas para una solución negociada.

El fallecimiento de Reyes el 1 de marzo de 2008 fue un golpe demoledor para las Farc. Desde su campamento en Angostura, era el eje que movía todo el pesado andamiaje en que se habían convertido las Farc, con miles de hombres en armas y un vasto despliegue en todo el territorio nacional. En aquel momento, Reyes no solamente era el responsable de la Comisión Internacional, sino de hecho su máximo dirigente.

Debido a sus 78 años y a su delicado estado de salud, el número uno, Manuel Marulanda, se refugiaba en la serranía de la Macarena, imposibilitado para dirigir el día a día de un aparato armado de esa complejidad. De hecho, Marulanda fallecería poco después de Reyes de un ataque cardiaco. Su muerte no fue la única manifestación del mal momento que comenzaba para las Farc.

La primera fue la muerte de Reyes y la segunda ocurrió dos días más tarde, cuando ‘Rojas’, jefe de la guardia personal de Iván Ríos, asesinó a su jefe para cobrar una jugosa recompensa. Tres semanas después, el 26 de marzo, ocurrió el infarto de Marulanda, de manera que en un mes murieron en distintas circunstancias tres de los siete miembros del Secretariado. El “marzo negro”, como lo llamó la viuda de Marulanda, la actual senadora, Gliselda Lobo.

Para una organización tan jerárquica como es un grupo guerrillero, mucho más si se funda en el centralismo democrático leninista, la desaparición en escasas tres semanas de tres miembros de su cúpula dirigente no era un asunto fácil.

La muerte de Reyes afectó, además, la imagen de invulnerabilidad que había en el imaginario nacional con respecto a los principales mandos de este movimiento. Fue el primer miembro del Secretariado abatido por la Fuerza Pública a lo largo de más cuatro décadas. A lo cual habría que añadir el impacto que tuvo para las Farc el fallecimiento de Marulanda, que jugaba un rol clave de cohesión interna.

En ese trágico mes comenzó el declive definitivo de las Farc. El análisis de la Operación Fénix reviste, entonces, un gran interés. No debemos olvidar que en los computadores, discos duros y memorias USB que tenía Reyes en su campamento, las FF. AA. y la Fiscalía General obtuvieron una fuente extraordinaria de datos confidenciales y, como bien se sabe desde la Antigüedad, la adecuada o inadecuada información sobre un adversario constituye una de las variables clave en el campo de batalla.

Varios siglos antes de Cristo, el más antiguo teórico de la guerra, Sun Tzu, decía: “Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, nunca saldrás derrotado. Si eres ignorante de tu enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de ganar o perder son las mismas. Si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado en cada batalla”.

La incautación de los archivos fue devastadora para las Farc. De la noche a la mañana sus secretos más íntimos estaban en manos de las autoridades: planes militares, países aliados, responsables del trabajo internacional y sus redes de apoyo, mecanismos de financiamiento, bienes en manos de testaferros y un largo etcétera. Como debió reconocer el propio Marulanda, la caída de esta información constituyó un revés de proporciones bíblicas para las Farc.

La caída de los computadores, aunada al “marzo negro”, tuvo como consecuencia que las Farc jamás pudieron alcanzar el nivel de mando y control sobre el conjunto del grupo guerrillero equiparable al que tenían en el pasado. La liberación de Íngrid Betancourt y el resto de los rehenes mediante la Operación Jaque, solo cuatro meses más tarde, el 2 de julio de 2008, gracias a una sofisticada interferencia de sus comunicaciones internas fue, sin duda, su mayor expresión.

Pero la Operación Fénix tuvo otros impactos. Por ello, un segundo objetivo de este libro es mostrar cómo esta acción obligó al gobierno de Rafael Correa a impedir que un campamento similar fuera instalado en su territorio.

El esfuerzo de las Farc de conformar un “santuario estratégico” en Ecuador, similar al que ya habían creado en Venezuela, se resquebrajó a partir de la Operación Fénix debido, entre otras razones, a las contundentes evidencias de que se trataba de un campamento permanente y de que había lazos de convivencia de este grupo con algunos sectores políticos, militares y sociales ecuatorianos. Pero, como veremos a lo largo del libro, jamás el gobierno de Correa llegó a los niveles de entendimiento alcanzados entre el gobierno de Venezuela y las Farc.

Mientras que Reyes operaba con la complicidad de algunos miembros del gobierno ecuatoriano en una zona remota y selvática, Iván Márquez tenía su sede nada menos que en Fuerte Tiuna, la base militar más grande de Caracas. Las diferencias en el grado de penetración y protección oficial que recibían los miembros de las Farc en Caracas y Quito eran abismales. Tras el fallecimiento de Reyes, los esfuerzos de las Farc por ahondar su reducida penetración en Ecuador se evaporaron.

En tercer término, el deceso de Marulanda a los pocos días de la muerte de Reyes, condujo a una crisis de liderazgo que las Farc nunca pudieron superar. Ni Alfonso Cano hasta su deceso en 2011, ni Rodrigo Londoño (‘Timochenko’) más tarde, pudieron convertirse en líderes con un arraigo profundo.

Desde 2008, las Farc viven una dura confrontación entre los “hijos de Manuel Marulanda” (liderados por Iván Márquez y Jesús Santrich de corte militar) y los “hijos de Jacobo Arenas” (liderados por Cano y Londoño de corte político). Fractura que se evidenció en La Habana y se profundizó tras la desmovilización. Las Farc Nueva Marquetalia son su mayor expresión.

Finalmente, la Operación Fénix demostró la gran vulnerabilidad que tenían los campamentos de las Farc ante masivos ataques aéreos, por los cuales las Farc debieron abandonar la guerra de movimientos con centenares de hombres –con la que habían logrado sus mayores éxitos militares– y retornar a la estéril guerra de guerrillas.

Es necesario añadir que la Operación Fénix no fue una acción aislada. Durante esos mismos años las Farc sufrieron una larga cadena de golpes, entre ellas la Operación Jaque, la Operación Sodoma y otras tantas, que le mostró a la cúpula guerrillera dirigida por Cano la inutilidad de continuar en la guerra y la necesidad de transitar de las “armas a la política”. Es decir, hizo parte de una serie de hechos adversos que cambiaron el destino de este grupo guerrillero.

Es también indispensable señalar que esta Operación Fénix fue favorable para Ecuador. Uno de los mayores riesgos para un país fronterizo de otro en conflicto es el desbordamiento de la confrontación hacia su propio territorio.

La internacionalización es uno de los rasgos más característicos de los conflictos armados actuales, así como el incremento de las denominadas organizaciones armadas de naturaleza transnacional. Día a día, la presencia de las Farc se expandía en el territorio ecuatoriano (tráfico de estupefacientes, armas y municiones, lavado de activos, conformación de redes de apoyo, corrupción institucional, etc.).

En mis dos libros anteriores puse el acento en el papel de las estrategias de paz y el rol de la dinámica de la confrontación armada en las conversaciones de paz con las Farc y el ELN en La Habana. En este nuevo libro quisiera añadir cuatro nuevas dimensiones: la primera, el riesgo de desbordamiento de los conflictos armados internos hacia el vecindario, sobre todo si las fronteras son frágiles y porosas, en cuyo caso existe una alta probabilidad de que en estas zonas fronterizas se conformen santuarios estratégicos de actores armados no estatales.

De la misma manera, quisiera profundizar en el papel que cumplía la diplomacia insurgente en el proyecto estratégico de las Farc para acceder al poder, en el que Reyes jugaba un papel muy destacado. Finalmente, es clave analizar los secretos militares en un conflicto armado. Tanto en lo que se refiere a la capacidad para conservar los propios secretos, como en relación con el grado de penetración y conocimiento que una organización tiene de su adversario.

*Introducción del libro Las fronteras y la guerra