Pete Doherty, el roquero que le ganó la batalla a las adicciones

A principios del 2000 el artista se perfilaba como uno de los nuevos ‘chicos malos del rock’. Un joven con talento, ganas de comerse al mundo en un escenario, pero al que la fama y la atención lo llevaron a los excesos con drogas y escándalos en medios dedicados a la farándula.

Su carrera se forjó con la banda The Libertines desde los 90, pero la atención mediática creció en el 2005 cuando el cantante se convirtió en la pareja de la modelo Kate Moss. Un año después fue detenido por posesión de estupefacientes y en su historial quedaron registrados varios casos de sobredosis, peleas y exceso de alcohol como parte de su vida en la música.



También puede leer: Juanes y J Balvin en el nuevo disco de Metallica

Luego de ser echado del grupo fundó Babyshambles y grabó tres álbumes: Down in Albion, Shotter's Nation y Sequel To The Prequel y mantuvo sus escándalos. Luego de intentar varias veces encauzar su vida, Doherty siguió una carrera en solitario, fue modelo y hasta actor en la película La Confession d'un Enfant du Siècle del poeta francés del siglo XIX Alfred de Musset, que también comaprtió episodios de desenfreno en su juventud



Puede leer: Al Festival Tomorrowland no va a sonar en agosto

. En el 2019 fue arrestado en París luego de una rumba pesada, pero decidió internarse y afrontar sus adicciones. Ahora ya no es el tipo de mirada perdida y ojeras profundas, está un poco subido de peso pero limpio de drogas. Vive en un pueblo de la Normandía francesa con su novia Katya de Vidas, pianista y que tocó los teclados en el proyecto musical de Doherty: The Puta Madres.



CULTURA

@CulturaET