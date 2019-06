Con su estilo de escritura usual, dedicado al amor y al desamor, el cantautor puertorriqueño Tommy Torres estrena su canción '3 minutos', una apuesta musical y audiovisual en la que resalta lo minimalista.



“A veces mis canciones no son necesariamente inspiradas en hechos de mi vida, y esta es una de esas (…) Para escribirla pensé: 'Que tal sí alguien le pide tres minutos más a su ex para conversar, para pedirle una nueva oportunidad'. Tenía en mente la idea, no solo de pedir perdón, sino de convencer a alguien de que uno está realmente arrepentido”, explicó Torres en una entrevista con EL TIEMPO.

El ganador del Grammy anglo y del Grammy Latino ha estado colaborando en este último año con artistas como Kany García, Sebastián Yatra, Reik y Ricardo Arjona, nutriendo sus proyectos con sus letras y, en ocasiones, prestándoles su voz.



Sin embargo, de manera alterna, le dedica tiempo a su proyecto personal, siendo '3 minutos' la mayor forma de evidenciarlo.



“Este año quiero lanzar mucha música. Yo estoy acostumbrado a lanzar un disco e irme de gira, pero me voy a detener, voy a parar con las giras... es necesario y más cuando la industria se está moviendo tan rápido”, cuenta.



La canción tiene un ritmo "tranquilo" como lo define Torres y fue intencional. Para el cantautor era importante que el sonido no opacara la letra. Misma decisión que, de la mano del director Joaquín Cambre, tomó para la realización del video que la acompaña.



“El vídeo lo grabamos en la ciudad de Nueva York. Cuando Joaquín escuchó la canción coincidió conmigo en que queríamos hacer un audiovisual impactante, que no fuera extravagante (…) buscábamos algo minimalista, que no se llevara la atención de la canción, pero que la complementara e hiciera evidente lo que yo quería decir (...) la primera opción para mí era hacer un video tipo performance” comenta.



Aunque todavía no hay mayores pistas de un próximo sencillo o álbum, Torres acepta que está en un momento excepcional, en donde, después de más de 15 años de vida dedicados a la música, puede detenerse y agradecer hasta donde ha llegado.



“Si soy honesto, me impacta saber que he durado tanto en la industria y que sigo vigente luego de tantos años (…) por ahora solo quiero seguir haciendo música, trabajar de la mano de gente talentosa y agradecer porque hago lo que tristemente muchos no han podido: vivir de hacer lo que amo”, concluye el artista.

CULTURA

@CulturaET