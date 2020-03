El amor de Greeicy y Mike Bahía más fuerte que nunca

Los fanáticos de Greeicy Rendón y Mike Bahía ya saltan de emoción y tranquilidad, pues en la noche del jueves 5 marzo, la pareja de artistas sorprendió con el lanzamiento de un sencillo que refuerza su amor.



A través de YouTube y en las plataformas digitales, la nueva producción musical de estos enamorados se puede apreciar. Y es que, nada más y nada menos, este 'single' es una versión de la canción vallenata 'Si tu amor no vuelve'.

Después de que a finales de enero de este 2020, el mundo del entretenimiento estuviera expectante y ansioso por saber si Greeicy y Mike Bahía habían terminado, la pareja aclaró que todo anda de maravilla. Inclusive, anunciaron una gira en conjunto y, ahora, una canción de amor, de esas que hacen cantar a 'grito herido'.



'Si tu amor no vuelve' originalmente fue compuesta por Wilfran Castillo y famosamente interpretada por el Binomio de Oro. Ahora, Rendón y su novio le dieron un toque más moderno y personal. Paradógicamente, esta misma canción, a principios de febrero, hizo que la gente sospechara de una ruptura entre ellos.



Greeicy publicó en sus redes, el domingo 2 de febrero, un pequeño clip cantando ‘Si tu amor no vuelve’. Los que conocen la canción, saben que esta es un vallenato de despecho. “Hay canciones que te conectan”, escribió Greeicy junto con el clip.



Lo bueno es que ahora los fanáticos ya saben que todo era parte del trabajo musical de la artista y su pareja.

Si Tu Amor No Vuelve En menos de un día, la canción ya tiene más de 87 mil reproducciones en YouTube.

La verdad

El revuelo de la posible ruptura de los artistas llegó un poco lejos, pues muchos alcanzaron a decir que todo había sido culpa de Mike Bahía, por hacerle daño a su novia.



Ante esta avalancha de opiniones, los artistas decidieron dar la cara, mediante un transmisión en vivo en redes, y contar qué estaba pasando con su relación.



¿La verdad? Que no han terminado y que estaban sorprendidos por las conjeturas y malinterpretaciones que generaron sus comportamientos en redes.



“Todo el mundo se inventó que Mike me había dejado y yo hasta pensé que era verdad”, comentó ella. “Que te había dejado no, que te había puesto los cachos, que es peor”, agregó él. "Ustedes saben que llevamos mucho tiempo", finalizó ella.

La gira

Fue así como también se supo de una gira de conciertos por algunas de las ciudades más importantes del país.



"Vamos a hacer una gira aquí en Colombia, para toda la familia. Un show para los niños", señaló la caleña en la transmisión.



El tour se llamará 'Amar antes de amar' y los llevará por Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.

Cultura EL TIEMPO.