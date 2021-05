La novela póstuma de John Le Carré se publicará en octubre

Un nuevo libro del maestro británico del espionaje John Le Carré saldrá a la venta en octubre, afirma su agente, y promete a los lectores que encontrarán en sus páginas la “voz tan característica” del novelista fallecido hace cinco meses.



John Le Carré, cuyo nombre real era David Cornwell, murió el 12 de diciembre de 2020 después de una neumonía. Tenía 89 años.



El novelista vendió más de 60 millones de libros cuyas intrigas se inspiraban a menudo en su carrera de agente secreto.

El protagonista de su 26.ª novela, titulada Silverview, Julian Lawndsley, ha dejado un cargo prestigioso en Londres para tomar las riendas de una librería en un pequeño balneario inglés, según el resumen publicado por su editor, Penguin Viking.



Pero solo unos meses después del comienzo de esta nueva carrera, un visitante viene a perturbar la vida tranquila de Julian.



Edward, un inmigrante polaco que vive en Silverview, una gran casa en las afueras de la ciudad, parece saber mucho sobre la familia de Julian y estar demasiado interesado en sus nuevas actividades.



“Descubres, como con todos los libros de Le Carré, a medida que la trama se revela, que los servicios de inteligencia están implicados. Todo se centra en estos dos personajes y quieres saber por qué”, explicó su agente literario, Jonny Geller, en la BBC.



Geller dijo que tuvo un sentimiento “agridulce” al leer el manuscrito.



“Sabía que existía una novela terminada. Y cuando finalmente la leí, hace solo unos meses, eran emociones muy mezcladas, porque lo encontré inmediatamente (a Le Carré). Tiene un tono muy característico. Y la historia estaba perfectamente explicada”, describió Geller. “Pero, por otro lado, no podía coger el teléfono y comunicarle mis pensamientos y mi entusiasmo (...). Así que era muy extraño”, continuó.



Jonny Geller dijo en The Guardian que Le Carré le había “dado su bendición” a sus hijos para publicar la novela, que con la ayuda de un archivero catalogan actualmente sus obras inéditas. El agente precisó que “hay otros proyectos en los que pensamos, porque estaba escribiendo algo más justo antes de morir”.



El libro se publicará el 14 de octubre, la semana en que John Le Carré habría cumplido 90 años.



Londres / AFP

