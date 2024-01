La noche en que el DJ Julio Victoria se tomó el Festival de Música Clásica de Cartagena

Los sintetizadores del reconocido dj Julio Victoria no solo conquistan las noches de los ‘raves’ –eventos de música electrónica– alrededor del mundo. Esta vez se unieron a la tradición clásica del Cartagena Music Festival por primera vez para cantarle a la naturaleza. Este año, la edición XVlll del prestigioso evento de música clásica –que acaba de ser reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación– le dio un espacio al género electrónico en la Capilla del Hotel Sofitel Santa Clara de la mano del artista, reconocido por su participación en eventos como el Baum, Ritvales y Estéreo Picnic.

Julio Victoria en BOCAS Foto: Cortesía Cartagena Music Festival

Hasta el próximo 13 de enero de 2024, Cartagena tiene una programación de conciertos dedicados a la exploración de la relación entre música y naturaleza inspirados en compositores clásicos del norte de Europa. Pero gracias a Victoria, los páramos de Chingaza y Sumapaz y las montañas de Choachi y el Cocora tendrán el mismo protagonismo que el cándido mar caribeño o los prados noruegos.



El músico ya había hecho una aparición en el Festival en el año de la pandemia junto a la Orquesta de Cámara de Colombia, bajo la dirección de Federico Hoyos. Sin embargo, en ese periodo, Victoria presentó uno de sus ‘Live shows’ mezclado con los ritmos afro y llaneros de la marimba y arpa –como es habitual en su repertorio–. Este año se propone un reto mayor, según explica Antonio Miscená, director del Cartagena Music Festival. “Esta vez Julio Victoria ha hecho un esfuerzo por colocarse al interno de lo clásico para adaptarse a un contexto diferente”, señala.



La llegada del Dj surgió en principio por invitación de Davivienda, uno de los sponsor del Festival para atraer la atención del público joven. Pero desde entonces, el director y el artista se mantuvieron en contacto. “Yo creo que todos los géneros tienen su tarea y funcionan diferente. La tarea de la música popular es diferente a la de la música académica. Pero esta música puede ser un puente para conectar”, considera el director.



En esta ocasión, por primera vez, los asistentes presenciaron una noche de puentes y diálogos entre dos géneros musicales ubicados en orillas opuestas. El evento denominado ‘Naturaleza viva con electrónica’ resaltó el talento de tres músicos: el prodigioso violonchelista Santiago Cañón-Valencia que también juega con estos dos géneros en su propuesta musical; Aurelio Zarrelli, el pianista y director del Conservatorio Giovan Battisti Martini, el más importante de Bolonia, y para cerrar, el dj colombiano Julio Victoria, que tiene una trayectoria con diversos directores y orquestas en el país.

Julio Victoria y su invitado en la trompeta León Pardo Foto: Cortesía Cartagena Music Festival

“Él es un tipo muy curioso”, recuerda Miscená. “Llega a mi casa y me muestra todo lo que ha hecho (…) Buscamos crear un código común y yo le sugerí la trompeta y el piano, instrumentos que hacen sonar notas largas. Él va a hacer una cosa un poco más estructurada y eso lo aprecia más nuestro público. Es un experimento que para mí es interesante”.



Además de estas iniciativas para atraer nuevos públicos, el italiano enfatiza en que constantemente hay una inversión por la formación de públicos por parte del Festival. “Voy a las conferencias de Giovanni Bietti y veo muchos jóvenes. Eso es una proyección. Si tienes un público competente, es una inversión hacia el futuro”.



Julio Victoria ha sido protagonista en escenarios nacionales como Sónar Bogotá, Nuits Sonores Colombia, Estéreo Picnic, Baum Festival, Ritvales, Comunión Festival. No obstante, ha tenido una larga trayectoria internacional en festivales como Dimensions en Croacia, Flow Festival en Helsinki, III Points en Miami, Kolorádo Festivál en Hungría, Printworks en Londres, Contact en Tokio, Space en Miami, Concrete en París y Seúl, Zukunft en Zurich, entre otros. Hablamos con el artista sobre su presentación.

¿Cómo preparó la pieza musical para este Festival?

En esta ocasión, no vengo con arpa, no vengo con marimba. Voy a presentar una pieza inspirada en los páramos colombianos. Invité a Miguel Rico en el piano y a León Pardo en la trompeta. Son dos músicos que sigo hace mucho tiempo y que admiro. Dura 20 minutos y es una pieza de ambient, es decir, no es música fuerte, sino texturas, capas, pieles. Transita mucho en los colores, en la emocionalidad. Trabajé en estudio durante un mes largo para venir a presentarla, y el énfasis de la pieza es muy atmosférico, texturas, trabajo de sintetizadores, buscando muchos paisajes sonoros.

¿Cuáles son los retos de esa combinación de posturas musicales tan diversas?



Hay un complemento muy fuerte, ya que mi música es bastante cinematográfica, es decir, es muy especial para leerla y tocarla. Es una gran experiencia, yo le llevo al director mi propuesta, mi pieza musical y le entrego los audios y las partituras de la música. Ellos la han acogido muy bien, la estudian mucho, y eso me ha gustado, esa oportunidad de poder compartirles a ellos esas bases electrónicas. Que ellos puedan entrar en ese universo. Yo he tenido la oportunidad de tocar con un quinteto, con la banda departamental del Valle con 60 músicos en tarima, entre muchos otros. Son ensambles muy bonitos, que recorren muchos ambientes, atmósferas, géneros.

¿Cuál es su historia con los páramos? ¿Por qué elegirlos para esta pieza?



Soy una persona de la montaña, de respirarla, están en mi diario vivir. Yo soy de la región cafetera, nací en el Quindio, y vivo en Bogotá. Desde muy chico estuve en lugares como Salento, Cocora. Ahora en Bogotá también. Para mí es muy importante visitar los páramos a respirar, a tener esa sensación y sensibilidad. Cuando estaba trabajando en la pieza, tuve la oportunidad de subir a Choachi, Cocora, Sumapaz. Me identifico mucho con ese recorrido de la montaña. Los colores, la lluvia, el sol, los árboles, la tierra, el caminar la montaña es algo que hago desde muy chico. Es una conexión inmediata, rápida, que me llena mucho y me conecta con los sentidos y los sentimientos, con las emociones, donde puedo descargar lo que estoy sintiendo y está pasando conmigo. Mis amigos en Armenia son personas que acampan, que cuidan el río, trabajan en la montaña, piensan en la comunidad, me he empapado mucho de estos temas y eso inspira mis piezas.

De izq. a der. Miguel Rico en el piano, Julio Victoria y Leon Pardo en la trompeta. Foto: Cortesía Cartagena Music Festival

Así como las composiciones clásicas, ¿cómo es el proceso de estructuración y ensamble desde el ‘lenguaje electrónico’? ¿Cómo cuenta sus historias?

Mi lenguaje electrónico va por secciones, por capas, de 4 en 4, haciendo ciclos y madurando la curva de la pieza. Es muy enriquecedora tener esa gama y esa amplitud que tengo con los sintetizadores, los bajos, con ruido, con lo más real que puedo trabajar de la pieza. Es realmente esa sensación que yo tengo. Por ejemplo, la base de la pieza tiene un ruido de la montaña en el que hay lluvia, río y todo eso lo grabo inicialmente. Grabo el momento cuando estoy caminando, subiendo la montaña. Además de esas bases, hay una estructura electrónica muy cíclica, muy repetitiva, pero en este caso tomé el riesgo de hacer cambios más rápidos. Los cambios son ambient, genero muchas atmosferas. Eso he querido interpretar en esa pieza, muy ligada a los sintetizadores que vengo trabajando.

¿Cuál cree usted que es la impronta o importancia de llegar a estos festivales?



Expandir las fronteras, llegarle a otro público completamente nuevo, expectante, poder romper esa barrera, y entrar en lo clásico que me gusta mucho. Disfruto los teatros, estos escenarios, porque la gente es muy receptiva, le importa realmente escuchar, está sentada a una disposición para comprender la pieza. Yo vengo de un público de fiestas, clubes, raves o muchos otros espacios, y están en mi ADN, pero creo que esta gran posibilidad de estar en este festival o en el Teatro Mayor –como lo hago cada año el 5 de octubre–, me enamora y me da fuerza para buscar otros rumbos musicales. Siento que mi música es muy teatral y cinematográfica y puede recorrer otros rincones.

¿Cómo cree que se está transformando el mismo género de la electrónica, ahora que las fronteras se están abriendo más?

Creo que desde el género lo ven como una posibilidad oportuna de innovar, ensamblar, de unir los mundos, como una expresión artística. Sin embargo, en ocasiones hay un purismo fuerte sobre las músicas. Para mí siempre ha sido como romper una barrera, se abre otro espectro. Seguro que al público habitual que me sigue le gusta mucho. He tenido la oportunidad de tocar ya dos veces en el Teatro Mayor y han sido dos sold out.

Julio Victoria Foto: Cortesía Cartagena Music Festival

Si le estuviera enviando un mensaje al habitual asistente del Cartagena Music Festival, ¿cómo le explicaría en qué consiste su propuesta desde el lenguaje electrónico?



Es una experiencia que tienen que vivir y escuchar, una experiencia que me encantaría que sintieran y escucharan. Son piezas que aparte de tener una estructura, siento que siempre dejo una parte importante para la improvisación y esto es importante, dejarnos llevar de esa conexión musical. Los invitaría a salir un poco de esa estructura que han visto tanto tiempo. He tenido la oportunidad de compartirlo con los directores de este Festival, me han podido ver en escenarios y ha sido positivo. Por eso estamos acá.

Usted está constantemente en nuevos proyectos que conectan el género con otras apuestas, incluso proyectos con énfasis social. ¿De qué se trata el proyecto que lleva a cabo en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá?



Tengo un taller hace cuatro años con el Goethe Institut Alemán sobre artes electrónicas. Compartimos con los chicos, mostrándoles las habilidades de artistas electrónicos con los que trabajamos iluminación, video, todo el tema de ser dj. Les damos esa oportunidad de tener espacios de aprendizaje. Es una enseñanza sin pretensión. Es una oportunidad para que vean que a través de estos trabajos y estas músicas o talleres hay oportunidades de trabajo, de vida y también de divertirte.

