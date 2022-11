En el pasado concierto del World Jazz Quintet de Héctor Martignon en el Teatro Colsubsidio, pudimos disfrutar de varias sorpresas de este pianista y compositor bogotano.



Con un repertorio muy variado que explora una rica amalgama de ritmos del mundo, es evidente que Héctor se encuentra en una etapa prolífica motivada por el frenazo de la pandemia.



El carácter global del jazz se vio reflejado en el origen de los músicos: el griego Cristos Rafalides en el vibráfono; Gabriel Vivas, de Venezuela, en el bajo, el norteamericano Will Calhoun en la batería y el brasileño Valtinho Anastasio en la percusión.

En su recorrido por músicas de los Balcanes, Brasil, Venezuela, Estados Unidos y Colombia, Martignon presentó un ingenioso arreglo del pasillo 'Señora María Rosa', escrito por el caucano Efraín Orozco. Yo diría que esta adaptación es cósmica, porque lograron poner al oyente en un contexto de flotación sideral que pocas veces se consigue con las músicas folclóricas. El arreglo de Héctor abre con ritmo de berimbau y cantos nativos del percusionista que parecen llevarnos al trópico brasileño, pero pasa súbitamente a un plano desolador en el que se percibe la tristeza narrada en esta canción.

Las improvisaciones del vibráfono, el bajo y el piano se desarrollan sobre un ritmo caribeño que se va consolidando hasta llegar al clímax con elementos del blues incluidos, para culminar en el coro y rematar devolviendo al oyente sano y salvo después de este viaje espacial.



El truco para lograr este efecto consiste en expandir la métrica a 4/4, abriendo así un espacio para arpegios y armonías que enaltecen la melodía original. Pocas veces vemos adaptaciones tan arriesgadas de nuestro folclor andino, aunque son de gran utilidad para revivir esos cantos y darles un contexto que les permita a las nuevas generaciones apropiarse de esta tradición.



Pero la exploración de Héctor no para ahí, esa noche también nos sorprendió con una hibridación del clásico de Brubeck Take Five con el Bolero de Ravel, un episodio de integración cultural que pone a dialogar el jazz norteamericano con el impresionismo francés de forma que el oyente vive la unión de las naciones a través de la música. Una música magistral, llena de simbolismo y divertida para la audiencia.