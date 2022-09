Mi viaje comenzó en Corea. Nací en 1944, en el humilde condado de Eumseong, famoso por producir los feroces chiles rojos llamados gochu, que son parte indispensable de la cocina coreana. En esa época, los Aliados estaban liberando a Europa Occidental y se produjeron algunas de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ocurría muy muy lejos, y mis jóvenes padres estaban concentrados en ganarse la vida y empezar una familia. Cuando todavía era muy pequeño para hablar, nos mudamos a la ciudad de Cheongju, donde mi padre trabajaba para una empresa agrícola.



Solo dos semanas después de cumplir seis años, soldados del Norte comunista invadieron el Sur, lo que encendió la chispa de la guerra de Corea. Había días en los que podíamos oír los combates a lo lejos. No cabía duda de que los soldados norcoreanos se estaban acercando, y con ellos, la destrucción. No sé cómo lo sabía, porque mis padres se cuidaban mucho de no mostrar temor delante de mí, pero no era mucho lo que podían hacer para protegerme a mí y a mi hermano. Vivíamos en medio del miedo.



Después de seis meses de agonía, la guerra cambió abruptamente y las fuerzas invasoras se nos vinieron encima. Más de medio millón de soldados chinos se unieron al ejército del Norte a comienzos de enero de 1951 e hicieron retroceder a las fuerzas aliadas con una potencia descomunal.

No pasó mucho tiempo antes de que mis padres tuvieran que recoger unas pocas pertenencias y unirse al éxodo que empezó a tener lugar desde Cheongju. Mi madre, que tenía nueve meses de embarazo, se movía lenta y pesadamente, mientras nuestros vecinos nos dejaban atrás en medio de la marcha. Mi padre, preocupado y lívido de miedo, alistó un poco de comida para el viaje, ropa y algunas cosas que mi madre iba a necesitar después de dar a luz. Yo, con solo seis años, me cargué a la espalda lo que pude y me esforcé por seguir el paso, mientras caminábamos por la tierra congelada. Con los ojos aguados, traté de ser valiente.



Los morrales nos pesaban un montón, a pesar de que habíamos dejado atrás casi todo lo que teníamos.

Parto a las carreras

Incluso antes de la guerra, dar a luz era una de las cosas más peligrosas que podía hacer una mujer. El sistema de salud no era bueno y en la mayoría de las regiones de Corea no había hospitales. Las parteras tenían mucha experiencia en recibir bebés, pero no tenían ningún entrenamiento médico. Las familias solo podían encender incienso u ofrecer una plegaria y esperar que todo saliera bien.



Estábamos en medio del camino cuando mi madre empezó el trabajo de parto y nos apresuramos a llegar a la casa más cercana que alcanzamos a divisar. Por fortuna, la familia nos acogió y a mi madre la atendieron en una de las habitaciones. Nunca había oído gritos como aquellos, cada alarido era ensordecedor, largo y desesperado. Los quejidos de mi madre me calaban hasta los huesos. Fue absolutamente aterrador y me puse a llorar con tanto desconsuelo que las lágrimas me quemaron las mejillas.

Entendía que ella estaba sufriendo. Sabía que tenía que ver con el bebé y sabía que su dolor era muy fuerte por la forma en que mi padre se agarraba la cabeza. Nunca lo había visto tan quieto; sin embargo, sus hombros se estremecían cada tanto. Cuando se volvió hacia mí, rogándome que dejara de sollozar, estaba tan pálido y tenía la cara tan contraída, que me asusté todavía más. Mi hermano Ki-sang, de solo cuatro años, lloraba tan intensamente como yo.



Mi hermana Ban Jeong-ran nació el 6 de enero de 1951, durante el caos de la tristemente célebre retirada del 4 de enero, cuando el ejército chino obligó a las fuerzas de las Naciones Unidas y de Corea del Sur a cruzar el paralelo 38. Mi madre estaba pálida y caminaba tambaleándose, agotada por el parto, pero aun así solo tres días después de dar a luz continuó la marcha, con la nueva bebé bien apretada entre los brazos. Jeong-ran iba envuelta en toda la ropa extra que habíamos llevado y lloraba cada vez que se despertaba.

En aquella época, el parto era peligroso tanto para la madre como para el bebé. Mi fecha oficial de nacimiento es el 13 de junio de 1944, debido a que mis padres, al igual que muchos otros solían hacer, esperaron un mes para registrar mi nacimiento, con el fin de estar seguros de que sobreviviría. Mientras avanzábamos, yo sentía una inmensa curiosidad por aquella criatura diminuta, que era todavía más pequeña e indefensa de lo que yo me sentía. También sabía que tenía que ser todavía más valiente ahora que mi hermana había llegado al mundo.



Viajábamos al paso de mi madre, deteniéndonos con frecuencia a descansar. Sabíamos que la seguridad estaba a unos veinticuatro kilómetros, pero íbamos a pie, de modo que el viaje tomaría dos días. Yo iba calzado con unos zapatos cuya delgada suela de caucho no me protegía de las piedras ni de las zarzas, y ni siquiera del barro que cubría las trochas por las que avanzábamos. Con los pies ensangrentados, poca comida y la marcha incesante, seguida por una noche de sueño intranquilo a pesar del cansancio, me sentía miserable. Tener tan cerca a mis padres era tranquilizador, pero estaba demasiado asustado y tenía demasiado frío para ser capaz de dormir.

Hijo de la guerra

Varias décadas después, sentía el mismo terror cada vez que visitaba campos de refugiados. Decenas de miles de refugiados que nacieron en campamentos a veces enormes, y crecieron sin conocer nada distinto a vivir en una carpa. La mayoría de estos refugiados vivían en regiones secas y polvorientas, no en la gélida península coreana. Pero, al igual que la mía, su vida cambió drásticamente debido a la acción de las fuerzas políticas y económicas que llevan a los pueblos y a las naciones a una guerra. Muchas de estas familias han experimentado la barbarie y la pobreza que hoy día han obligado a más de treinta millones de personas a salir de sus hogares. Para estos niños refugiados, el límite del campamento representaba el final de su mundo.



Mis abuelos maternos vivían en la ladera de una montaña, al borde de un bosque, un lugar seguro en el cual podríamos aguardar a que terminara uno de los conflictos más despiadados del siglo XX. Ki-sang y yo veíamos cómo los bombarderos ametrallaban los pueblos y las aldeas por las cuales habíamos pasado, y llorábamos de terror, aunque el combate estuviera lejos.



Nos quedamos en la pequeña casa de mis abuelos, en Jeungpyeong, durante unos pocos meses, aunque nos parecieron una eternidad. Pasábamos casi todo el tiempo buscando comida y, para divertirnos, jugábamos con la bebé, Jeong-ran. Es posible que ella percibiera la angustia de todo el mundo, porque no dejaba de llorar. No había juguetes y ni siquiera lápices, y yo me aburría. Recuerdo que hacíamos unas cuantas pilatunas, pero no tenía mucho más que hacer. Estábamos concentrados en sobrevivir.

Mi padre y mi abuelo iban de un lado a otro para rebuscarse los alimentos. Teníamos apenas lo suficiente para comer, y rara vez quedábamos satisfechos. Consumíamos comida poco nutritiva, papas y cosas así. ¡Ni siquiera podíamos comprar arroz! Yo tenía hambre todo el tiempo. A todo el mundo le pasaba lo mismo.



Finalmente regresamos a casa en la primavera de 1951. Los combates seguían, y todo el mundo, civiles y militares por igual, sufría a causa del hambre. Llevábamos tanto tiempo comiendo tan poquito, que saborear de vez en cuando un huevo era un banquete. Había huellas de la guerra por todas partes, pero rápidamente logramos reconstruir nuestras casas y nuestras vidas. Algunas zonas de Cheongju habían sufrido daños por la guerra, pero la casa de mi familia estaba en buen estado.



Después del armisticio, en julio de 1953, el campo se convirtió de nuevo en un lugar asustador. Los soldados norcoreanos y chinos se estaban retirando, y las laderas de las montañas estaban llenas de soldados norcoreanos atrapados al sur del paralelo 38.

Cuando la guerra terminó, nos trasladamos a Chungju, una ciudad cerca de la montaña Namsan. Viví allí hasta que me fui a estudiar a la Universidad Nacional de Seúl, pero el resto de mi familia se quedó allá, entre otros mi madre, hasta su muerte a la edad de cien años, en junio del 2019.



Ninguna sociedad quiere que sus niños queden expuestos a los horrores de la guerra. No queremos que se conviertan en adultos que crean que esas atrocidades son normales, pero los niños siempre quedan atrapados en el trauma y el pavor del conflicto armado.

Alimentos y libros

Las Naciones Unidas consagran la dignidad de la vida humana principalmente por medio de la protección de los niños (...). La importancia de las Naciones Unidas en la guerra de Corea es imponderable: sencillamente, la Organización nos salvó la vida y salvó a nuestro país. Los soldados de las Naciones Unidas detuvieron la guerra. Las agencias humanitarias nos dieron alimentos y libros. La bandera azul y blanca, con el dibujo de un globo terráqueo rodeado por las ramas de olivo de la paz, nos llenaba de esperanza.



Las Fuerzas de las Naciones Unidas en Corea (UNC) estaban compuestas por más de trescientos mil soldados de dieciséis países distintos, y cinco países más enviaron equipos médicos. Se trató de una misión de imposición de la paz, concebida como una contundente respuesta militar internacional a una agresión armada. El mismo presidente de los Estados Unidos de la época, Harry Truman, apoyó una poderosa operación de imposición de la paz, en parte porque los Estados Unidos estaban tan agotados por la Segunda Guerra Mundial que no podían planear y pelear una nueva guerra ellos solos (...).



La primera vez que vi ciudadanos estadounidenses fue en las filas de las UNC. Cada uno de los dieciséis ejércitos usaba su propio uniforme nacional y, en esa época, admito que me costaba trabajo diferenciar a los Estados Unidos de las Naciones Unidas. Solíamos gritarles “Hello!”, con la esperanza de que nos lanzaran alguna chuchería o dulces; a veces, los soldados lanzaban incluso sus raciones al borde de la carretera, mientras los camiones pasaban bramando. Sin duda esa es una buena manera de impresionar a un chiquillo, pero los estadounidenses solo eran parte de un esfuerzo multinacional.

Yo no podía entender la importancia de las NU en aquel momento, pero sabía que su presencia significaba que podía abrigar una pequeña esperanza. Ciertamente significaba que había amigos de todas partes que nos estaban ayudando. Que le importábamos al mundo.



Las Naciones Unidas nos dieron más que dulces y juguetes. Construyeron escuelas para reemplazar las que habían sido dañadas y destruidas por la guerra. La Organización trató incluso de superar la pérdida de miles de maestros. Recuerdo que los estudiantes llevaban todos los días un tablero y lo ponían debajo de los árboles que nos servían de salón de clase. Nos sentábamos entre los escombros, en piedras que hacían las veces de asientos. Por solicitud de los maestros, llevábamos una bolsa a la clase, y regresábamos a casa con leche en polvo donada por las Naciones Unidas. Los alimentos y la ropa eran las ayudas más importantes, pero lo que recuerdo con más cariño son los libros de texto que nos daban. En medio de aquel paisaje desierto, nos introdujeron a la lectura, las matemáticas y la ciencia, y al mundo más allá de Corea. Yo solía devorar este conocimiento con el mismo fervor con que devoraba las barras de arroz.



En la última página de cada libro de texto decía: “Este manual se imprimió gracias a la generosa ayuda de la Agencia de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea (Unkra) y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)”. Yo me sentía profundamente agradecido con las dos organizaciones, y la Unesco me causaba gran curiosidad. Nunca soñé con que un día le agradecería personalmente a la Organización por enseñarle a leer a aquel chiquillo empobrecido y por despertar su interés por el mundo más allá de Corea. Cuando lancé la iniciativa Educación Primero (Global Education First Initiative (GEFI]), en septiembre del 2012, junto al ex primer ministro del Reino Unido Gordon Brown, como enviado especial de las Naciones Unidas, conté esta historia frente a los delegados de los países miembros.



Pocas semanas después, luego de escuchar mi historia, la Comisión Nacional Coreana para la Unesco rebuscó en viejas librerías, descubrió varios libros de texto como los que yo había utilizado en aquellos días y me regalaron uno en una ceremonia realizada durante un foro de la juventud en Yeosu, Corea. Es el regalo más valioso que he recibido en la vida. (...) Mientras pasábamos el tiempo en esos salones improvisados, sabíamos que algún día podríamos retribuir al mundo por habernos ayudado en nuestro peor momento. Lograríamos hacer la transición más veloz en la historia: de una nación llena de necesidades a una capaz de dar. Esta meta fijó la trayectoria de mi carrera y le dio forma a mi propósito. Prometí convertirme en la mejor persona que pudiera e invertir en mi país todas las habilidades o talentos que pudiera adquirir.