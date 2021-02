La musicoterapia sigue ayudando a la recuperación de Jorge Oñate

El cantante vallenato Jorge Oñate sigue guerreando por su vida y su familia se ha dedicado a llevarle música de alabanza para ayudarlo en su pronta recuperación. Ya su hija Delfina Oñate, había hablado de esto recientemente.

Ella comentó que el Jilguero de América había respondido a estímulos auditivos, tras parpadear al escuchar música de alabanza cristiana.



También se supo que su familia había pedido a algunos de los compositores que han grabado con Oñate fragmentos de sus canciones para que el las escuche mientras está hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Cardiovascular del

César.



Él superó el covid, pero sigue en la UCI cardio respiratoria y está en el proceso de recuperación y con ventilación respiratoria manual.



Contexto: La dura batalla del cantante Jorge Oñate contra el covid



Aunque la familia no se ha referido al respecto, se sabe que esta experiencia con las alabanzas y canciones han sido importantes en este proceso.

Precisamente, al maestro vallenato le ha mandado audios el compositor guajiro Aurelio Yeyo Nuñez que le compuso para el Jilguero de América canciones como El más fuerte, Tú te llevas todo de mí y Te regalo mis triunfos.



“Además de algunos chistes y anécdotas con Diomedes Díaz y otros, fue intercalando canciones como Te dedico mis triunfos (…) Le he conversado unas tres veces y en la segunda le canté El más fuerte”, comentó emocionado Nuñez.

Asimismo, dijo que para motivarlo le recordó las nuevas canciones que estaban ensayando.



“Le conversé de la canción 'Por la puerta' grande, una composición inédita que tengo (…) Yo pienso que una melodía con una letra sublime es un tiro directo al alma y al corazón", agregó, reconociendo que esa terapia puede ser muy buena para Oñate.

La música sublime llega más rápido que un pastilla FACEBOOK

TWITTER

Lo mismo piensa Gustavo Gutiérrez, amigo y quien ha trabajado con Jorge Oñate.

"Yo he sido un gran amigo de Jorge Oñate, él me grabó las mejores canciones y yo siempre estoy en contacto con la familia y su esposa. Para mí es uno de los cantantes más grades del vallenato junto a Poncho Zuleta y Diomédes Díaz", reflexiona Gutiérrez, quien no ha enviado canciones o mensajes, pero insiste que es una manera muy poderosa de apoyar al artista en este momento tan difícil.



"Yo estoy de acuerdo con todo eso (...) Que le canten y saber que él ha reaccionado muy bien nos da mucha alegría", aseguró el compositor, a quien Oñate le grabó 12 canciones entre las que se destacan 'Lloraré', 'El cariño de un pueblo', 'Enamorarte, 'Te quiero porque te quiero' y 'Quietud', entre otras.

"Jorge Oñate es una persona muy sensible, muy tierna y cariñosa. Yo se que esos estímulos que esta recibiendo de todos sus amigos y del folclor vallenato lo llenan de ánimo(...) él es muy espiritual", asegura Gustavo Gutiérrez.



A lo que Aurelio Yeyo Nuñez complementa: "Tu ves que cuando a uno le van a aplicar anestesia o esas cosas le mezclan un poco de música. La música sublime llega más rápido que un pastilla”.



Cultura

@CulturaET