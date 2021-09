La música popular en un disco de triunfadores

En tiempos difíciles, que llevan a los cantantes a movimientos individuales o colaboraciones muy específicas, la disquera Codiscos quiso reunir a varios de los más reconocidos intérpretes de la música popular en una producción, así como a nuevas figuras o algunas no tan conocidas en el país.

Se llama 'Triunfadores de la música popular' e incluye canciones de Giovanny Ayala ('Este soy yo'), Fernando Gil ('Una lágrima y un recuerdo'), Francy ('Pacto de caricias'), Johnny Rivera ('Tú y yo'), Mateo de Dios ('Que seas feliz'), Arelys Henao ('Por curarte las heridas'), Aura Cristina Geithner ('Decepciones'), Freddy Burbano ('Me voy de ti'), Lady Yuliana ('Deseo'), el Charrito Negro ('Todavía me quieres') y Pancho Uresti ('La buena y la mala').



Para Álvaro Picón, gerente artístico de Codiscos, este ha sido, sin duda, un trabajo exitoso y se presenta ahora “porque, como todo, la música tiene sus momentos y la popular colombiana ha vuelto a tomar vuelo, quiere hacer parte de las nominaciones a los grandes premios de la música del continente y darse a conocer como regional, tal como sucede con la mexicana”, dice.

Álvaro Picón sabe de música, siempre ha estado en su vida, y ha trabajado con ella desde que era locutor radial en su natal Norte de Santander.



“No pudimos tenerlos a todos en este disco, pero sí a muchos que empezaron con nosotros y luego ya volaron solos”, agrega.



En Codiscos, agrega, trabajan los sonidos populares desde hace más o menos medio siglo. “Alci Acosta fue uno de los primeros, su historia de grabaciones podría decir que es nuestra en más de un 90 por ciento”.

Gran parte de la obra de Julio Jaramillo, músico ecuatoriano, también es de Codiscos, “incluido 'Reminiscencias', su gran éxito, y no podemos olvidar a Helenita Vargas, que también fue nuestra. Ni hablar de las Hermanitas Calle, que estuvieron en la casa”.



Hoy, en un mundo el que se mide todo por 'streaming', Picón reconoce su importancia para la comercialización de la música. “Antes, las ventas se medían por discos de 45 y 33 revoluciones. Llegar a 100.000 copias era un éxito. Ahora todo es por vistas y descargas, y se contabilizan en números grandes. De paso, esto ha servido para universalizar más las músicas. No importa si se está en Japón, desde cualquier lado se pueden descargar las canciones y disfrutarlas”.



Picón recuerda, además, que a finales de los años 90 y principios de los 2.000, a esta casa disquera llegaron Paola Jara, “que tenía solo 16 años; Johnny Rivera, el Charrito Negro, Francy y Giovanny Ayala, entre otros”.



Ya, por los días del 2010, “no volvimos a grabar mucha música popular, nos concentramos en salsa, vallenato y urbana, que eran los líderes en ese momento”.



Este disco, además, muestra cómo los buenos hijos vuelven al lugar en los que la mayoría de ellos empezaron sus carreras y lo hacen con carreras establecidas y mucho más empoderados.



Es así como, en la presentación de Por curarte las heridas, Arelys Henao habló de la compositora de la canción, la mexicana Erika Vidrio, que también es cantante y una de las autoras más solicitadas por los intérpretes del regional de su país.



“Para todos los géneros, y esto incluye el popular, la forma como hoy se oye música globaliza su trabajo”, agrega Picón, y permite la unión entre artistas y creadores de distintos países.



Cuenta, también, que la pandemia dio un fenómeno interesante: “En los últimos dos años, los más jóvenes empezaron a buscar vallenatos románticos, y este fenómeno se puede trasladar muy fácil a que busquen canciones populares de las viejitas”.



Todos los temas del disco tienen video y hasta el cierre de esta edición, el más visto era el de Jhonny Rivera, con 5’362.868 vistas, seguido de Todavía me quieres, del Charrito Negro, con 5’135.285. Arelys Henao iba en tercer lugar, con 3’586.126 vistas.



“El corte mensual que se hace nos lo pasa el equipo dedicado solo a eso. Es un informe detallado y transparente para el artista y el compositor”, agrega Picón.



Por lo pronto, este gran conocedor de música y éxitos le apuesta a lo popular como una forma de expresión que es muy importante en el país, donde está muy arraigada, pero sin olvidar que figuras reconocidas del regional mexicano, como Pancho Uresti, “quieren conquistar Colombia con su música y ya firmó con nosotros”.