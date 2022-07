Desde los 8 años, la intérprete de música llanera María del Socorro tuvo claro que lo suyo era la música. Heredó el talento del canto de su madre, quien tenía una “voz muy linda y se la pasaba cantando”, recuerda.



En su juventud se dio cuenta de que el timbre de su voz se acoplaba como ninguno con la música llanera. “Esa música me hace vibrar, me llena el alma, por eso la amo”, comenta.

La artista anda lanzando su producción más reciente ‘A mi manera’, que tenía lista justo cuando llegó la pandemia mundial.



Estas canciones, así como las tradicionales de su repertorio, son las que interpretará, en compañía de su colega, la cantautora María Isabel Saavedra en el concierto ‘Encuentro’, el próximo sábado, a las 7:30 p. m. en el Teatro Azul, de Armenia (Quindío).



“Va a ser un concierto lleno de amor por lo que hacemos. Serán dos estilos diferentes unidos en un mismo escenario. Estamos muy ilusionadas, será bello”, anota María del Socorro, invitada esta semana a nuestro 'Cuestionario sonoro' de la sección Cultura.

¿A qué sitio va para inspirarse?



No tengo uno puntual. La musa aparece de pronto



¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?



Un contrapunteo llanero



¿Canta, como todo el mundo, en la ducha?



Sí, canto las canciones que he compuesto para niños.



¿A qué cantante imitaba cuando era niña?



A Eydie Gorme

María del Socorro, una de las grandes intérpretes de nuestra música llanera. Foto: cortesía de la artista

¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



El piano.



¿Qué canción la hace llorar?



‘Se nos rompió el amor’



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Con facundo Cabral



¿Reinaldo Armas o Arnulfo Briceño?



Ambos.

¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?



En la Quinta de Vergara, en Viña del Mar, vi a Serrat y Sabina, ‘Dos pájaros contraatacan’. Al grupo Inti Illimani Histórico, en Colombia al parque de 2015, y a Ana y Jaime, varias veces. Me encantan.



¿Cuál es su top 5 de canciones colombianas?



‘Me borraras’, ‘Señora María Rosa’, ‘Después que me olvide de ti’, ‘Campesino de ciudad’ y ‘El regreso’.



¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?



‘El amor es un gitano’.



¿Cuál es la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?



‘Predestinación’.

La cantante María del Socorro está lanzando 'A mi manera', su producción musical más reciente. Foto: Archivo particular

¿Qué canción no se cansa de oír?



‘A mi manera’



¿Cuál fue el primer concierto que dio como profesional?



En la Media Torta de Bogotá, en el 1990



¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró?



Los cuentos ‘Las zapatillas milagrosas’.



¿Cuáles son sus tres canciones favoritas para encender una fiesta?



‘Colombia’, ‘Yo me llamo cumbia’ y ‘Chévere’.

¿Qué otros géneros musicales le gustan?



La salsa y el bolero.



¿Tiene algún ritual para oír música?



Cuando cocino escucho la música que más me gusta.



¿Qué sonido de la naturaleza lo cautiva?



La lluvia y el canto de los patos.