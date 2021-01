'La música es como el deporte: eleva las endorfinas’

El año pasado, tras solo un mes de haber empezado el semestre de clases, la forma de trabajar de la Escuela de Formación Musical de Bogotá tuvo que cambiar.

Ante la emergencia, su fundadora y directora, Eula Constanza Vargas, hizo un video para contarles a los padres de la familia que era necesario cambiar el método.



Su semestre de 17 semanas fue, entonces, virtual casi todo. La sede de la escuela, en el norte de Bogotá, se silenció, pero los profesores, comprometidos con los niños y jóvenes que estudian allí, cambiaron de inmediato su forma de enseñanza presencial y la volvieron virtual.

​

“Todos los docentes dijeron que seguían adelante. Y lo mismo pasó con los estudiantes y sus papás, que se comprometieron con el aprendizaje de los alumnos”, dice Vargas, pedagoga musical de la Universidad Pedagógica y quien ha estado al frente de distintos proyectos.



Después de 21 años de trabajo de manera presencial, y aunque entre todo lo que pensó estuvo, muy lejano, el cierre, hoy no se queja del proceso virtual, “que ha dado muy buen resultado. Por supuesto que uno espera el trabajo codo a codo en la escuela, pero hay que esperar, por ahora, a que la parte de salud mejore para poder garantizar la seguridad tanto de los estudiantes y sus familias como de los maestros y sus cercanos”.



La próxima semana se inician matrículas para el primer semestre 2021, con la fe en la vacuna y ya con más experiencia y mucho de ganancia en los procedimientos.



“Aunque estábamos acostumbrados a realizar conciertos cada fin de semestre en sala y divididos por grupos” (pianistas, violinistas y cantantes, entre otros), lo importante para Vargas ha sido el compromiso general.



(Tal vez le interese: ¿Sabe cuántos millones de dólares acaba de ganar Netflix?).



Así funcionaron los dos semestres del año pasado, “e incluso me llegaron niños nuevos, que todavía no he visto en persona”, lo que demuestra que su trabajo tiene un gran valor y más en estos momentos tan difíciles.



“Para los niños más pequeños tuve que pedirles ayuda a los papás, especialmente los que están entre los 5 y los 8 años, y ellos apoyaron el primer semestre, pero en el segundo ya mostraron su autonomía y compromiso”.



Y aunque hubo momentos en los que se cuestionó cómo hacer clases de solfeo de manera virtual, estas resultaron muy bien.



“Muchos papás me han dicho que la escuela y nosotros los hemos ayudado a caminar en la oscuridad”, pues los niños han tenido como aliciente su pasión por la música en estos tiempos y han seguido con su formación.



Vargas agrega que esta forma de trabajar ha llevado a bajar la ausencia de los niños a clase, pues ninguno de los alumnos tuvo más de tres faltas. “Antes había otras actividades que impedían de pronto su presencialidad en alguna jornada, por compromisos, pero ahora no”.



En estos tiempos, los profesores y ella misma vieron cómo sus jornadas se alargaban, pues debían revisar hasta 25 videos, en promedio, que enviaban los alumnos como examen, “pero resalto el compromiso para seguir con la misma calidad de siempre”, afirma.



Madre de dos hijos, la escuela de Vargas –y lo cuenta con orgullo– ya tiene estudiantes de segunda generación, es decir, los hijos de sus exalumnos.



Y sabe que no todos los que ingresan a su academia siguen la música como carrera, pero todos tienen algo bueno que decir sobre su práctica, sobre lo que aprendieron.

“La música genera conexiones. Es como el deporte, eleva las endorfinas, la algarabía de todos hace que estas suban. Y la música, además, consigue que se tenga que oír a sí mismo y al otro, para probar emociones y sensaciones”, para que cualquiera tenga, cada vez, su mejor versión.



Informes: eulavargas@hotmail.com

CULTURA