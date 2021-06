‘La muerte de Supermán’: una idea para aumentar ventas de su cómic

La muerte de Supermán comenzó a publicarse en diciembre de 1992 y duraría hasta octubre de 1993. En ese tiempo, la historia, que en rigor cubre la muerte y el regreso de Supermán –algo que DC se cuidó de no llegar a decir para no afectar las ventas– cubre entregas de Superman, Action Comics, The Adventures of Superman, Superman: The Man of Steel, Justice League America y hasta Green Lantern.



Se trata de un arco concebido y ejecutado cuando los cómics de Supermán veían sus ventas en franco descenso. Los equipos de guionistas de DC querían hacer algo distinto y pensaron que matar a un héroe cuya leyenda reposaba sobre décadas de invulnerabilidad y superfuerza era, bueno... distinto.



Sentían, según se dice, que el personaje se había estancado en la mente de las audiencias, que daban por sentada su invulnerabilidad, y que matarlo –por supuesto hablamos de matarlo temporalmente– serviría para renovarlo y enfatizar su importancia.



Querían sorprender a los lectores, y pocos pondrían en duda que lo consiguieron.

El problema es cómo lo consiguieron.



La historia es reducida al punto de la obviedad, con un título que podría ser, a la vez, un sumario. Supermán no enfrenta aquí a un enemigo enorme y poderoso, sino a un enemigo sin nombre –el que llegaría a tener se lo ponen los héroes sobre la marcha– sin estrategia, sin palabras y sin motivación.



Su sendero de destrucción comienza en Ohio y allí va a enfrentarlo la Liga de la Justicia. Pero héroes que, como Máxima y Blue Beetle, vencieron en otras mil peleas súbitamente no son rivales para el villano. La propia Supergirl termina reducida, de la manera más literal, a una pulpa inexplicable.

No todo es malo. Hay un momento interesante, cerca del final, en el que Lois trata de convencer a Supermán de que no mate a Doomsday, porque matar no es lo que hace Supermán.



Pero es un momento, una viñeta y un globo de diálogo. Uno se pregunta si no hubo alguien que haya planteado que ahí perfectamente podría haber reposado el tema esencial de toda la obra.



A medida que Doomsday y Supermán se acercan a la confrontación final, se inicia una especie de conteo regresivo. La ventana del lector se hace más grande. El trasantepenúltimo cómic del arco tiene cuatro paneles por página, el antepenúltimo tiene tres, el penúltimo, solo dos.



En el número final, El clásico Superman n.º 75, Supermán y Doomsday van mano a mano en el centro de Metrópolis en un número completo compuesto solo en paneles de página completa. Impactante, sí, pero el recurso se diluye cuando se emplea para absolutamente todo y uno siente que se hace a costa del ritmo de la narración.

En lo comercial, pocos pondrían en duda que se trató de un éxito, que al día de hoy sigue siendo uno de los cómics más vendidos de la historia.



Pero aunque muchos consideran que se trata de una obra con influencia marcada en sucesivas propiedades –lo cual es cierto, en mi opinión–, otros la descartan como un truco publicitario de una editorial sin ideas.



En donde creo que sí tuvo éxito La muerte de Supermán fue en su misión de explorar en profundidad lo que la desaparición del ícono significaría para un Universo DC en el que Supermán fue amado y admirado por años.



Aun así, me alegro de haber leído este libro. Es un viaje a un momento clave de la historia del cómic y resulta espectacular, aunque predecible.

Las historias de los grandes héroes de la era moderna están reunidas, semana a semana, en la Colección de Novelas Gráficas DC Comics.



