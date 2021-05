El cómic que partió en dos la historia de Batman

En la edición original de A Death in the Family, un arco que circuló en 1988, se les daban a los usuarios dos opciones sobre la suerte de Jason Todd, el segundo Robin, cuyo papel como el joven maravilla quedó en vilo, a la espera de la decisión del público.



Robin estaba en manos del Joker, y el público debía decidir si se salvaría o si sería asesinado. Una votación que ocurrió a lo largo de 36 horas se cerró por un margen chocantemente pequeño: 5.343 votos a favor de que Jason muriera contra 5.271 para que siguiera con vida. Los lectores decidieron, y el personaje sufrió una muerte horrible a manos del Joker.



Mucho se ha hablado de si parte de la razón para someter a votación la suerte de Todd era la antipatía que muchos lectores sentían por él. Lo cierto es que es claro que el personaje fue escrito para ser irritante: era impulsivo, arrogante y sobrado, al punto de la irresponsabilidad.

Pero a pesar del impacto de ver sufrir a Robin un destino tan brutal, la historia, incluso con sus licencias más caricaturescas, está impecablemente escrita, quizás no tanto en los acontecimientos que llevan a la caída de Robin, sino en los que le siguen, con Batman enfrentado al peso de la culpa, del remordimiento de haber llevado a un joven por un camino como vigilante y de no haber impedido su fin.



La historia de Jason fue retocada para este arco, en el que se incluyó una escena maravillosa en la que Batman lo sorprende, siendo aún un niño, tratando de robarse los neumáticos del Batimóvil, en uno de los pocos momentos en que Batman se ríe, al menos no como un loco, como lo hace en The Killing Joke. La influencia de A Death in the Family se sentiría por años y años y saltaría de un medio a otro.



La muerte de Robin juega un papel vital en otros arcos, y no es de extrañar que DC la haya usado para componer el armazón de su primera película interactiva, titulada también A Death in the Family.

Se trata, al fin y al cabo, de un viaje de emociones que hace mucho por perfilar la mente de Batman y sus relaciones con aquellos que lo rodean. Sin duda, su efecto debió haberse sentido con más fuerza en los 80, cuando circuló originalmente, pero aunque hoy no podamos pagar 50 centavos de dólar y llamar a un número telefónico para votar, sin duda la estructura de la obra sigue haciendo que uno se pregunte: ¿qué tal si...?



Wilson Vega

Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

