Phil Spector: murió el creador del sonido de 'Imagine'

A finales de los años 70, con cuatro álbumes encima, los integrantes de la legendaria banda los Ramones se preguntaban por qué demonios no eran el mejor grupo del planeta. No habían conseguido un número uno y pensaban que tal vez les faltaba unir fuerzas con alguien que dominara los misterios de la industria musical para llegar a la cúspide, y acudieron a Phil Spector (26 de diciembre de 1939-16 de enero del 2021).

Había razones para descartarlo, recuerda Johnny Ramone. Phil Spector tenía un genio endemoniado, maltrataba a la gente que trabajaba con él, andaba armado, era impredecible y dominante. Sus años de gloria habían sido los 60 y había pasado de ser considerado un personaje excéntrico a uno violento.



Se sabía que John Lennon había declinado la oportunidad de seguir trabajando a su lado: había empezado a trabajar con Spector su álbum Rock and Roll, pero al final se había alejado para culminarlo por su cuenta, no obstante que Spector había sido el artífice del sonido de Imagine y que les había puesto su sonido a las grabaciones iniciales de Let It Be cuando The Beatles se disolvieron.



Spector había convertido esa música de la que los ex-Beatles ya no querían saber en el último gran álbum de la banda inglesa (por más que Paul McCartney pataleara durante años por esto, Let It Be había sido un éxito y los años demostrarían que sin el sonido de Spector no generaba la misma emoción).

Y no era el único de sus méritos. Spector había sido un Midas en la década de los 60. De él se decía que había delineado la figura del productor musical en la industria.



Había pasado de ser el jovencito guitarrista del trío The Teddy Bears a descifrar rápidamente los hilos de la industria y decantarse por los estudios de grabación.



Él se inventó su estilo –que bautizó como "muro de sonido"– y lo puso al servicio de estrellas que se moldearon gracias a él, pero se aseguró de quedarse con los derechos de explotación de la música. A los 21 años ya tenía su propia compañía, Philles Records, y a los 23 era un magnate.

Pero a finales de los 70, Spector, en vez de ser buscado como debería ocurrir con una figura tan exitosa, era el que andaba buscando artistas para producirlos: “Había estado detrás de nosotros intermitentemente, casi desde la primera vez que fuimos a Los Ángeles, diciéndonos: ‘¿No quieren hacer un buen disco?’. Y aunque tratábamos de evitarlo, sabíamos que necesitábamos una oportunidad”, escribió sobre él Johnny Ramone en sus memorias.

Ese revés se debía, más que todo, a la fama violenta que amenazaba con opacar el gran aporte que le había hecho a la música del siglo XX. En 1977 llegó a asustar a Leonard Cohen durante la grabación de Death of A Lady’s Man, debido a su afición por manipular armas de fuego en los estudios. Pero lo que vendría con Ramones intensificaría esa triste fama que marcó su caída.



Dee Dee Ramone diría después que alguna vez le apuntó con un arma para que no dejara de repetir la canción que llevaban horas grabando. Johnny Ramone, en sus memorias, no describe esa escena, pero sí una en la que cansado de repetir durante tres o cuatro horas el mismo acorde, por exigencia de Spector, trató de irse a casa y recibió como respuesta un “Tú no vas a ninguna parte”.

También describió con detalle las fuertes presiones del productor para que incluyeran una nueva versión de un éxito de su autoría, Baby I Love You, que a la postre terminó siendo el único éxito de End of The Century (1980), álbum que hoy es un clásico, pero que según el relato de Johnny convenció al grupo de punk de que nunca serían la banda número uno del mundo.

Después de ese trabajo, Phil Spector hizo pocas producciones más. Estaba en declive, pero el legado ya estaba en el sonido de bandas de los 60 como los Righteous Brothers, que en su etapa de esplendor habían llegado una y otra vez a los top de Billboard gracias a canciones como You’ve Lost That Lovin’ Feeling, número uno en 1965, o su versión de Unchained Melody, que la generación de los 90 conoció como banda sonora de la película Ghost.



Su éxito se debió, además de su conocimiento del negocio, al famoso muro de sonido. Spector tenía la idea de convertir cada canción rock en una pequeña sinfonía. En varias reseñas resulta constante la alusión a arreglos “wagnerianos”.



En realidad, era una técnica de grabación con numerosos instrumentos, en los que se buscaban ecos que le dieran densidad a la pieza. La mayoría de las veces grabó en el estudio californiano de Gold Star, donde amontonaba músicos de estudio. Buscaba lograr impresiones casi teatrales que acompañaran dramáticas letras de amor y desamor.

Esa técnica, según reseña de Efe, consistía en “grabar múltiples pistas de acompañamiento, superponiéndolas hasta crear un sonido compacto y algo apabullante”. En su ejecución contó con la colaboración del arreglista Jack Nitzsche y con ella inspiró a muchos productores y artistas que vinieron después como The Beach Boys y Bruce Springsteen.



Fue así como Harvey Philip Spector, un judío del Bronx hijo de padres inmigrantes que huyeron de las persecuciones en Rusia a comienzos del siglo XX, cuyo primer éxito musical llevaba como título la leyenda que escribió en el epitafio de su padre –To Know Him Is To Love Him (conocerlo es quererlo)–, se convirtió en el modelo de lo que debía ser un productor musical, un forjador de artistas.

En el comienzo grabó a solistas como Ben E. King y Gene Pitney, y después se inclinó hacia agrupaciones femeninas como Las Ronettes y las Crystals. Las primeras llegaron a su sello al comienzo, en 1961. Era un grupo de dos hermanas, Verónica y Estelle Bennett, y su prima Nedra Talley. Con Spector grabaron éxitos como Be my Baby y Baby, I Love You.



Verónica, conocida como Ronnie Spector, se casó con el productor en 1968 y su matrimonio duró seis años. En sus memorias confesó que fue maltratada física y psicológicamente por él en una convivencia que describió como un infierno.



El productor soñó siempre con grabar a Bob Dylan, pero llegó hasta los Beatles, al comienzo de Lennon como solista y también al de George Harrison (con grabaciones como All Things Must Pass). La crítica considera que su obra cumbre fue River Deep Mountain High, éxito de 1966, grabado por Ike y Tina Turner.

El crimen de Lana Clarkson

Pudo ser que Spector hubiera tenido un nuevo cuarto de hora musical con los años, al fin y al cabo muchas de las canciones en las que participó demostraron ser eternas. Podría haber tenido oportunidad de renacer de no haberse dejado llevar por esa parte oscura de la que tanto hablaban y de no haber ocurrido el crimen de Lana Clarkson, en la noche del 2 al 3 de febrero del 2003.



Clarkson, de 40 años, había tenido papeles pequeños en una carrera artística que no había despegado del todo y en la velada fatal trabajaba como anfitriona en la zona VIP de The House of Blues de Los Ángeles. Se sabe que Spector, de 64 años en ese entonces, la convenció de acompañarlo a su mansión.



Así, justamente, con la escena de la actriz devenida en camarera subiendo al auto del otrora Midas de la música comienza la película que con el nombre de Phil Spector estrenó el director David Mamet en el 2013 (con Al Pacino encarnándolo), para contar la versión del magnate sobre lo ocurrido en aquella trágica noche que derivó en su encarcelamiento de por vida.

Un disparo acabó con la vida de Clarkson. Después de un juicio nulo (2007), un segundo juicio (2009) en el que pesó bastante la llamada a la policía del chofer brasileño de Spector –del que se hizo énfasis en que no entendía bien el inglés– terminó por condenar al productor. En la llamada, el chofer afirmó: “Mi jefe ha dicho: ‘creo que maté a alguien’ ”.



El juicio estableció que Spector le disparó a la actriz poniéndole en la boca una de las varias armas que tenía en su casa. La condena fue de 19 años de prisión en una cárcel de California, con opción de salir bajo fianza en el 2028.



Pero, hace un mes fue hospitalizado debido al contagio de covid-19 y aunque se consideraba que se había restablecido, falleció este 16 de enero por problemas respiratorios. El establecimiento penitenciario anunció su muerte a los 81 años.

No se hicieron esperar los recuerdos de su genio y su legado musical –en el que se incluyen los villancicos clásicos de A Christmas Gift For You From Phil Spector, que suenan cada Navidad en Estados Unidos. El diario español El País se refirió a él como “paradigma universal del productor discográfico”.



Pero era imposible recordarlo sin evocar también su turbulenta vida personal, su crimen y su condena.



“Es un día triste para la música y un día triste para mí –escribió su exesposa, Ronnie Spector, en Instagram–. Cuando trabajaba con Phil Spector, viéndolo crear en el estudio de grabación, sabía que estaba trabajando con los mejores. Él tenía el control total, dirigiendo a todos. Me encantaron esos días. Conocerlo y enamorarme fue como un cuento de hadas (...). Como dije muchas veces mientras estaba vivo, era un productor brillante, pero un marido pésimo. Desafortunadamente, Phil no pudo vivir y funcionar fuera del estudio de grabación...”

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin