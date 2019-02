La moda según Andrea Echeverri

Andrea Echeverri nunca se ha ceñido a lo convencional y eso lo ha mostrado una y otra vez en sus atuendos. Solo que quizás no había dado tanto que hablar en una pasarela internacional tan importante como la alfombra de los premios Grammy que se realizaron este domingo 10 de febrero en Los Ángeles.

Aterciopelados, nominados a una categoría menor (mejor álbum latino de rok, urbano o alternativo) dentro del grueso de unos premios en los que brillan los artistas anglo, quizás pudo pasar desapercibido. Pero es claro que ese no era el objetivo del dúo compuesto por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago.



Medios que de otro modo no habrían reparado en los artistas colombianos no pudieron menos que mencionarlos al observar el paso de Echeverri con un vestido, que algunos tildaron de 'disfraz', de gramófono, que evocaba el premio que esta vez les fue esquivo. La revista Variety, publicó así el paso de la roquera colombiana por la alfombra de la ceremonia:

Esta vez, Echeverri fue un paso más allá. Apenas en noviembre pasado había alcanzado a causar cierta sensación en la ceremonia latina de estos premios, en la que también apareció con un sombrero que replicaba la forma del trofeo.

Agrupación colombiana Aterciopelados, ganadora del Grammy Latino 2018 a mejor álbum de música alternativa con Claroscura. Foto: AFP

Muchos de sus fans aplaudieron su elección, Echeverri siempre ha predicado la libertad, romper con estereotipos y cánones de belleza. Otros se desahogaron en redes sociales manifestando, incluso su pena ajena por el llamativo atuendo.

Sin embargo, lo raro sería ver a la experimentada cantante con traje de princesa que va al baile en palacio. Varias de sus pintas han llamado la atención constantemente en el pasado. Las redes sociales han sido espacio para los comentarios:

¿En qué momento Los Aterciopelados se volvieron enemigos de Sailor Moon? 🤔 pic.twitter.com/GGCyzAxSeq — 9000 (@9000x) 10 de febrero de 2019

Aterciopelados fue uno de los cinco artistas colombianos que fueron nominados esta vez al Grammy, pero ninguno obtuvo al fin la estatuilla.

