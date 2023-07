La agrupación de rock estadounidense The Eagles, responsables del clásico Hotel California, anunciaron lo que sus fanáticos no quisieran escuchar: una granz

La bautizaron ‘The Long Goodbye’ (‘El largo adiós’) y el juego de palabras no podía ser más claro, tras 52 años de historia juntos.

“Todo tiene su tiempo, y ha llegado el momento de cerrar el círculo. La gira oficial de despedida está actualmente en fase de planificación” fue la frase con la que la banda recalcó el fin de una era en un comunicado que fue publicado en su página web oficial.

The Eagles, actualmente formada por Don Henley, Joe Walsh y Timothy B. Schmit, Vince Gill y Deacon Frey, adelantó las primeras 13 fechas de conciertos en Estados Unidos y especificó que irán agregando más en su calendario una vez que logren pactar horarios con los recintos.



“Queremos dar a todos nuestros fanáticos la oportunidad de vernos en esta última vuelta”, afirmaron en su comunicado, en el que también aprovecharon para agradecer a los músicos que los han acompañado por décadas y a sus seguidores.

Los primeros recitales

Su historia y datos de la gira

La gira comenzará en el Madison Square Garden el 7 de septiembre, y pasará por ciudades como Boston, Denver, Indianapolis, Atlanta y Detroit.



Además, contarán con la presencia de la banda de rock y jazz Steely Dan como invitados a un tour que hará historia. “Este es nuestro canto del cisne (canto de despedida), pero la música sigue y seguirá”, apuntaron en su mensaje.



The Eagles se formó en la ciudad de Los Ángeles, en 1971, y nueve años más tarde se desintegró por desacuerdos y problemas con las drogas. La fama y el exceso les pasaron factura en una época en la que ya habían creado canciones míticas como Take it Easy.

Cinco años después de haberse convertido en un grupo de rock, lanzaron el tema Hotel California, que se puede definir como un antes y un después para ellos como artistas.

Realmente es una de las canciones más populares de la historia del rock. El disco homónimo fue catalogado por la revista especializada Rolling Stone como uno de los 500 mejores discos de todos los tiempos. Aunque no estuvo exenta de polémicas y discusiones con tono esotérico por una letra que hablaba sobre un viajero y sus experiencias lúdicas y extrañas, un tema emparentado más con la vida en giras de la banda y no tanto con metáforas místicas o aterradoras.



En 1994 se reunieron y desde entonces han dado conciertos hasta la actualidad. En 2016, la banda atravesó por momentos difíciles tras la muerte de uno de sus fundadores, el vocalista Glenn Frey, que también desarrolló una carrera en solitario (con 8 álbumes) y fue actor de televisión y cine.



EFE