La mítica banda The Beach Boys entra en la moda de tener un documental

La vida de la agrupación The Beach Boys ha estado marcada por poderosos contrastes. Ellos dieron vida a la música fiestera, a la alegría juvenil escenificada en la playa, al amor y a la fantasía de una existencia perfecta, pero al interior de la banda las cosas fueron más complicadas y dolorosas.

Fueron los máximos exponentes de la música surf y se convirtieron en las estrellas más grandes de California, con una oleada musical que refrescó el mundo del pop en esa década.

Ahora, siguiendo la tendencia de revivir la historia de agrupaciones que han dejado huella, sonidos y polémica, se anunció el estreno de The Beach Boys, un documental, en el que se promete hablar tanto de las luces y las sombras que han acompañado a la banda en su maratónica carrera al éxito.

La plataforma de streaming Disney+ será la encargada de llevar a la pantalla este proyecto el próximo 24 de mayo en Estados Unidos, aún no se conoce la fecha para el mercado audiovisual en Europa Latinoamérica.

El grupo fue creado por Brian Wilson, quien además fue el responsable de éxitos como Surfin’ Safari, God Only Knows o Good Vibrations y revolucionó su sonido con su disco de 1966 Pet Sounds, que ofrecía impresionantes armonías vocales y novedosos arreglos para un género como el pop.

Eso los convirtió en una bandas más aclamadas por crítica y público. Precisamente, “el documental será una celebración de la banda legendaria que revolucionó la música pop”, reveló en un comunicado Disney+.

Además, contará con entrevistas inéditas a sus miembros originales, además de otras personalidades del pop como Lindsey Buckingham (de la banda Fleetwood Mac), Janelle Monáe (cantante y actriz en la película Glass Onion) o Ryan Tedder (de la agrupación One Republic).

Obviamente se tendrán los testimonios de los integrantes originales del grupo: Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks y Bruce Johnston. Igualmente, se analizará el impacto cultural de estos músicos que han sido por décadas la banda sonora de muchas películas en Estados Unidos. Cabe recordar que en 1988 grabaron la canción Kokomo, que hizo parte del disco Still Cruisin’, pero se le recuerda por ser la canción más famosa de la banda sonora del filme Cocktail, protagonizado por Tom Cruise.

The Beach Boys cuenta con la dirección de Frank Marshall (recordado mucho en este momento pues fue el director de la película ¡Viven!, en 1993 y que ha sido recordado en todo el mundo tras el estreno de la cinta La sociedad de la nieve, pero que tiene una experiencia muy sólida en este tipo de producciones, ya que también fue el artífice de documentales para otros artistas famosos como The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart y Carole King & James Taylor: Just Call Out My Name)), junto a Thom Zimmy, que se ha dedicado a la producción de varias películas de conciertos centrados en Bruce Springsteen, incluido el especial de Netflix Springsteen.

The Beach Boys también incluyen entrevistas de archivo con los difuntos hermanos de Brian, Carl y Dennis Wilson, así como una nueva entrevista con el ex Beach Boy y actual miembro de gira de la banda de Brian Wilson, Blondie Chaplin.

Además, el documental contará con testimonios de audio de Ricky Fataar, quien tocó con el grupo de 1971 a 1974. The Beach Boys fue escrito por Mark Monroe (guionista de Ícaro, 2017). Paralelamente, estará disponible la banda sonora en formato digital el mismo día del estreno, el 24 de mayo, y se reeditará en formato vinilo blanco el álbum de 1964 Shut Down vol. 2 el día 29 del mismo mes. Además, el 2 de abril se publicará el libro oficial exclusivo de la banda The Beach Boys by The Beach Boys. Lo cierto, es que nunca se complicaron con el tema de los nombres.

