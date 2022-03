Entre el 2 de marzo de 1992 y el 7 de febrero de 1993 Colombia vivió el ‘apagón’ por cuenta del fenómeno del Niño, que trajo una gran sequía y muy bajo nivel de los embalses.



El racionamiento era de hasta 9 horas al día en distintos territorios del país y hasta de 18 horas en San Andrés y Providencia, lo que generó una gran crisis nacional.



Había silencio en las calles y en las casas. En las mañanas, las familias tenían que correr para alcanzar a estar listas antes de que quitaran la luz; en las noches las velas se volvieron compañía.



(Vea también: 'El padrino': se cumplen 50 años de un clásico del cine)

Pero no solo las velas. También un programa radial que empezó ese mismo 2 de marzo por la cadena básica de Caracol, La luciérnaga, que fue el compañero de muchos, la información y el humor mientras pasaban las horas de oscuridad.



Además del gasto en velas, también se compraban pilas para el radio, estaban en el presupuesto.



Se suponía, dice Gabriel de las Casas, actual director de 'La luciérnaga', que sería un programa temporal. “Pero en Colombia no hay nada más perpetuo que lo temporal, como el 4 por mil, por ejemplo”.



Esa temporalidad lleva 30 años. El pasado 2 de marzo empezó la celebración, que, sigue De las Casas, irá todo el año y es un motivo “para ratificar que el proyecto arrancó con buenos cimientos y buena visión. Ahora es más moderno, pero conserva el espíritu de acompañar el regreso a casa de una forma diferente”.



En sus tres décadas, La luciérnaga ha tenido cuatrto directores: Hernán Peláez, Guillermo Díaz Salamanca, Gustavo Gómez (actual director de Hoy por Hoy, espacio noticioso de la mañana) y Gabriel de las Casas, quien asumió hace tres años, pero que no era ajeno pues había trabajado 17 años allí, antes de irse a Claro, donde fue director de comunicaciones.

(Tal vez quiera leer: La Boutique de las Carnes: la reinvención de la fama)



“Hemos ido renovándonos en un mundo en el que hay muchos medios. Sin embargo, la radio sigue siendo muy importante en el país”, agrega De las Casas. Igualmente, en lo que se emite. “La realidad nacional y su economía, así como los cambios de gobierno, dinamizan el programa, por eso llegan personajes nuevos”.



Para la celebración, la semana pasada hubo una gran cantidad de invitados, desde los expresidentes César Gaviria (que habló del ‘apagón’), Ernesto Samper, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, así como el actual mandatario, Iván Duque.

Hemos ido renovándonos en un mundo en el que hay muchos medios. Sin embargo, la radio sigue siendo muy importante en el país FACEBOOK

TWITTER

También, la candidata presidencial Íngrid Betancourt y la modelo Natalia París, entre otros.



El programa mezcla la noticia, que es “la premisa de Caracol Radio”, con distintos temas y humor, a través de imitadores y músicos.



Pero no hay duda que las imitaciones de los personajes nacionales es uno de los puntos fuertes de La luciérnaga y sobre esto último, De las Casas cuenta que muchos de los imitados a veces se quejan y entonces retiran sus imitaciones, “lo que trae nuevos reclamos, porque afirman que la exposición les hace falta, que no era para tanto”. Es como si se les bajara el rating.



(Le puede interesar: Sobreviviente del Holocausto publica 'El hombre más feliz del mundo')



Los oyentes, además, se sienten dueños de La luciérnaga y critican los cambios. “Cuando un espacio se consolida, eso hace que las personas se apropien cada vez más. Nosotros nos divertimos y eso nos relaciona con todos los colombianos, que amamos divertirnos. Pero consolidamos esa relación de otras formas y cada año hacemos recorridos por distintas ciudades y poblaciones, para hablar con la gente, saber de primera mano qué le gusta y qué quiere , y también qué le duele y afecta. Nuestro objetivo es estar cerca de esa audiencia”.



Además de De las Casas, en La luciérnaga están Jairo Chaparro y Cocoliso (libretistas), Juan Camilo Bueno (productor), Melquisedec Torres, María Alejadra Villamizar y Orlando Villar (periodistas), el grupo Revolcón (Chalo y Corozo), los imitadores Alexandra Montoya, Polillla, Risaloca, George Pinzón, que además es productor, Muelón Sanchez y Fabio Daza, y los humoristas Alerta y Don Jediondo.

Cuando un espacio se consolida, eso hace que las personas se apropien cada vez más. Nosotros nos divertimos y eso nos relaciona con todos los colombianos, que amamos divertirnos FACEBOOK

TWITTER

De las Casas sigue defendiendo el poder de la radio, “porque aquí tiembla y mucha gente la prende”.



Nacido en Medellín, cuenta que en su casa la radio estaba encendida las 24 horas. Mis papás dormían con el radio prendido”. Ya en Bogotá, estudió en la Universidad Javeriana y sus prácticas fueron en Caracol Radio, donde estuvo hasta el 2016 y volvió hace tres años.



Agrega que la dirección de Hernán Peláez fue muy importante y sigue presente. “Tiene como base una disciplina estricta y claridad de cuál es el papel de cada uno dentro del programa, todo el mundo sabe qué tiene que hacer, cómo y a qué hora debe entregar. No sufrimos, trabajamos sin agotamiento. Lo que sí exige el día a día es creatividad”.

Los triunfos deportivos es lo que más le gusta contar. Y entre lo difícil, “las muertes trágicas, las guerras, las tragedias, especialmente cuando involucran niños y menores de edad. Hacemos la pausa, tocamos el tema y seguimos. Pero en esos días de noticias duras uno nota en el equipo que hay que hacer más de esfuerzo por llevar compañía y alegría, esa es y será la promesa de La luciérnaga”.



CULTURA

EL TIEMPO

Otros temas que pueden interesarle: