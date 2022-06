“Soy el mejor en lo que hago. Es solo que lo que hago no es muy agradable”. Esa cita llegó a inscribir a Wolverine, quizás el integrante más conocido de los X-Men, en el imaginario de los fans porque retrataba a la perfección la resignada y sin disculpas naturaleza del personaje. El más carismático de los X-Men se ve envuelto en una cruzada para vengar una espiral de traición en su primera aparición.



Este mutante canadiense, malhumorado y violento, goza hoy por hoy de una popularidad que parecía improbable cuando apareció por primera vez en las páginas de Hulk #180 como adversario del confundido gigante verde.

Las semillas del carácter huraño, impredecible del mutante ya estaban allí, aunque habrían de pasar años para que pusiera sus garras al servicio de los X-Men.



De vuelta a la frase, Wolverine sabe que es un asesino despiadado y que matar es lo que mejor sabe hacer. Pero al tiempo reconoce que sus habilidades tienen un propósito, y que aunque detestables y aborrecibles, de sus acciones puede, en ocasiones, surgir el bien.



Esa naturaleza torturada, ese misterio sobre su pasado y ese terrible costo personal que implica sufrir cada herida solo para levantarse de nuevo y tener que seguir luchando es lo que marca la razón de ser de Wolverine y es lo que explica que sea el elegido para el tercer tomo, el segundo dedicado a un héroe en solitario, de la colección Los héroes más poderosos de Marvel, que en Colombia se distribuye bajo el sello Marvel RED.

Wolverine en la colección Marvel RED. Foto: Archivo particular

El libro presenta, como es de esperar, esa primera aparición del personaje, en la historia de The Incredible Hulk, en la que ambos combaten al temible Wendigo. Se trata de un número clásico, escrito por Len Wein y dibujado por Herb Trimpe, que se imprimió originalmente en noviembre de 1974.



Aquí hay que hacer una aclaración y es que, aunque en rigor la primera aparición de Wolverine es en el número 180, esta se limita a la última página, por lo que la editorial usó el número 181 para su presentación oficial. Ese es el número que recoge la colección RED.



A él se suma la saga La caza de Mystique, de Jason Aaron y Ron Garney, decididamente menos significativa en la historia del personaje y, sin embargo, interesante para el fan del canadiense porque lo pone a alternar con una villana, también mutante, con un pasado tan oscuro como el suyo.



Los números 62 al 65 del volumen 3 fueron publicados originalmente a fines de 2008 y presentan una historia típica de venganza en la que los autores hilaron hábilmente un estudio de los personajes y una serie de giros que no solo hacen de esta una lectura entretenida, sino que colaboran en la construcción de ambas personalidades.



Aunque propensa a los clichés, la historia ofrece un vistazo interesante a una relación que comenzó hace décadas y que está condenada, como la espiral de traiciones que es, a terminar en violencia. El final, eso sí, es decididamente anticlimático y la editorial tardaría un año en redondearlo, en Dark X-Men: The Beginning #3.



En resumen, se trata de una buena oportunidad para entender mejor a Wolverine y reconstruir su historia, alejada de la colosal presencia fílmica de Hugh Jackman y anclada, como lo quisieron sus creadores, más que en sus fortalezas, en sus numerosos defectos. Pocos personajes de Marvel son tan Marvel como este.

Wilson Vega

Para EL TIEMPO @WilsonVega