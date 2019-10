La lucha contra el cáncer del baterista de la banda Quiet Riot

Solo hay que hacer un viaje en el tiempo para recordar el impacto que tuvieron canciones como Mama weer All Crazy Now o Cum on Feel the Noize, del grupo Quiet Riot en 1983 y que convirtieron a la banda en una de las más populares entre los fanáticos del heavy metal y los roqueros en general.

Fue una época en la que el baterista Frankie Banalie afianzó su lealtad con Quiet Riot, al punto de que se mantuvo hasta ahora manteniendo y liderando el legado que dejó Kevin Du Brow (que falleció en el 2007).

Ahora tanto Quiet Riot como Banali afrontan una nueva batalla con el reciente anuncio del baterista acerca de su padecimiento de cáncer de páncreas, que desde abril de este año lo ha llevado a afrontar un agresivo tratamiento de quimioterapia.



Sin embargo, él se ha mantenido firme y no ha dejado que la nueva etapa de su grupo se frene.

"Ha sido abrumador, la cantidad de amor y oraciones y el apoyo que todos han compartido en mi página de Facebook y a través de mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes privados y todo", comentó en una entrevista con The Metal Voice, mientras sigue dando los últimos toques a un nuevo disco Hollywodd Cowboys, que se lanzará el próximo 8 de noviembre.

En otra entrevista con el medio digital Blabbermouth.net Banali reconoció que está listo para volver al ruedo, al punto de que el próximo 26 de octubre se presentará en el mítico bar Whisky A Go Go de Los Ángeles. “Y veremos a dónde vamos después de eso”, comentó.

El grupo tiene pensado desarrollar una serie de conciertos y lanzar su nuevo disco Foto: Quiet Riot.com



Banali decidió reactivar a Quie Riot en el 2010 y ahora cuenta con la participación de Jizzy Pearl como cantante (el fue conocido por pertenecer al grupo Love /Hate).



Además, también se produjo el documental Quiet Riot: Well Now You're Here, There's No Way Back, que hace un recorrido al historial de la agrupación que viene tocando desde finales de los 70.



CULTURA

@CulturaET