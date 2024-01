La literatura, el plato fuerte del Hay Festival

Ya falta solo una semana para vivir nuevamente la fiesta de pensamiento que es el Hay Festival en Colombia. El evento tendrá charlas y actividades en Cartagena, Jericó y Medellín, pero la programación principal, la más abundante, es la de la capital de Bolívar, del 25 al 28 de enero.

La charla inaugural estará dedicada a la música: Phil Manzanera y Kevin Johansen hablarán de su experiencia como productores y músicos con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO.



Y, como siempre, la literatura será uno de los atractivos principales de este encuentro. En la edición 2024, varios autores colombianos presentarán sus obras recientes; Jorge Franco, ganador del Premio Alfaguara por El mundo de afuera, presentará su nueva novela, El vacío en el que flotas; también estarán Gilmer Mesa, Ricardo Silva, Héctor Abad Faciolince y Gloria Susana Esquivel, entre otros.

Jorge Franco, escritor Foto: Daniel Mordzinski. Hay Festival

Entre las estrellas internacionales, estará Hisham Matar, ganador del Pulitzer con El regreso, que presentará el libro Los amigos de mi vida en una charla con Juan Gabriel Vázquez.



También estará el chileno Benjamín Labatut, que tras el éxito de Un verdor terrible, traducido a más de 30 idiomas, regresa con MANIAC. También estarán Tina Brown, la mítica directora de Vanity Fair y The New Yorker; la escritora palestina Adania Shibli; la argentina Gabriela Cabezón Camara, el inglés Geoff Dyer, autor de Los últimos días de Roger Federer y, entre otros, de un libro clásico del jazz, Pero hermoso.

Hay también dos escritoras imprescindibles: Andrea Wulf y Rebecca Solnit. La primera es –entre otras cosas– autora de la monumental biografía de Humboldt: La invención de la naturaleza. Solnit, por su lado, es una de las pensadoras más respetadas de Estados Unidos y fue la creadora de un término clave en el feminismo: el mansplaining. Otro gran invitado de honor es el premio Nobel de química Veni Ramkrishnan.



Por su parte, la escritora colombiano Amalia Andrade, que recientemente ha entrado en las listas de más vendidos con No sé cómo mostrar dónde me duele, tendrá varias charlas, entre estas una sobre la salud mental y la relación cuerpo y mente. El Hay también tendrá la presencia del español Javier Moro, todo un best seller de las novelas históricas con obras como Pasión india y El sari rojo; además de la también española Julia Navarro.

En otro espacio, André Aciman (Llámame por tu nombre, que sirvió de inspiración para la película homónima de 2017) presentará su obra más reciente: Homo Irrealis.

El escritor y periodista Felipe Restrepo presentará su antología Volver a contar: escritores de América Latina en los archivos del Museo Británico, en la que varios escritores del continente fueron invitados a elaborar narrativas sobre el pasado a través de la colección de objetos latinoamericanos presentes en el museo. Entre los escritores de la antología se cuentan Selva Almada, Philippe Sands y Gabriela Wiener. Sobre este tema habrá varias charlas bajo el título de ‘Exploradores, soñadores y ladrones’.

También se celebrará el centenario de La vorágine, de José Eustasio Rivera, obra fundamental de la literatura colombiana, sobre la que hablarán el ministro de Cultura, Juan David Correa, además de Juan Cárdenas, Juan Carlos Flórez, Javier Ortiz Cassiani y Erna von der Walde.

El encuentro comienza este 19 de enero en Jericó

El Hay llega por sexta ocasión a Jericó, del 19 al 21 de enero. Comenzará con la proyección de la cinta La ciudad de las fieras, de Henry Rincón, y un concierto con Filarmed y La Toma, este jueves en la noche. Habrá charlas como ‘La mirada latinoamericana a un viejo imperio’, con Selva Ahumada; ‘El pensamiento en la era de la ansiedad’, con Roberto Palacio, entre otras.

El Hay, en Medellín

Durante los días 23 y 24 de enero se celebra el capítulo del Hay, en el Mamm, con charlas gratuitas y de entrada libre. Algunas con temáticas como ‘¿Por qué abrí una librería?’ o ‘Prohibido aburrir’, sobre editorial Anagrama. Participan invitados como Selva Almada, Eliane Brum, Nona Fernández, Gabi Martínez, Javier Moro, Alana S. Portero, Salvador Rueda, Irene Solà y Alberto Vergara.

Hay Joven y Hay comunitario

Existe una facilidad de acceso a las charlas para los universitarios que, tras llenar un formulario de inscripción, pueden acceder hasta a diez boletas gratuitas (la programación principal del Hay tiene costo).



El Hay Comunitario abarca una programación cultural en lugares diferentes al centro histórico, cuenta con talleres, presentaciones musicales y lecturas, la mayoría en diferentes instituciones educativas.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET