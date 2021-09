Los seis novelistas que son finalistas al premio Booker

Seis novelistas, jóvenes y veteranos, procedentes de cuatro continentes -América, Asia, África y Europa-, fueron elegidos finalistas del prestigioso premio literario Booker de 2021, dotado con 50.000 libras (58.000 euros) y que se entregará el próximo 3 de noviembre en Londres.

En el grupo, anunciado en un acto por internet, hay una británica, de origen somalí: Nadifa Mohamed, de 40 años y que compite con The Fortune Men.



Pese a estar incluido en la preselección anunciada en julio, quedó fuera de la clasificación final el británico de origen japonés Kazuo Ishiguro, Nobel de literatura, que optaba con su novela Klara and the Sun.



Tres estadounidenses compiten por el galardón: Patricia Lockwood, de 39 años, con su obra de debut No one is talking about this; el reconocido Richard Powers, de 64 años y ganador del Pulitzer, que presenta Bewilderment, y Maggie Shipstead, de 38, que aspira a ganar con Great Circle.

Anuk Arudpragasam, de 33 años y originario de Sri Lanka, compite con A passage north, mientras que el veterano autor surafricano Damon Galgut, de 57, opta al Booker con The Promise.



Racismo, injusticia, libertad y las constricciones en la vida de las mujeres son algunos de los temas que exploran esta selección de talentos, elegidos por "lo que dicen y cómo lo dicen", "su visión y cómo la materializan", según dijo hoy Chigozie Obioma, uno de los miembros del jurado.



El Booker, que en esta edición se entregará en el BBC Radio Theatre, el teatro de la cadena pública británica, reconoce cada año la mejor novela en lengua inglesa de autores de todo el mundo publicada en el Reino Unido e Irlanda.



El ganador recibe 50.000 libras, más las 2.500 (2.950 euros) que se entregan a cada uno de los seis finalistas.

En ediciones pasadas, han sido premiados Douglas Stuart, con Shuggie Bain; Bernardine Evaristo, por Girl, Woman, Other, que ganó junto con Margaret Atwood por The Testaments; Hilary Mantel, por Bring up the bodies, o Julian Barnes, por The sense of an Ending.

EFE