Cuando era niña y sentía tristeza, la cantante lusa Sofia Ribero ponía uno de los vinilos de música clásica de su padre, se acostaba en el sofá, “lloraba un poquito” y se mejoraba. “Oír música era mi manera favorita de regular mis emociones”, cuenta.



Fue tan importante esa imagen, que incluso la artista le compuso la canción ‘Por isso canto’ (‘Por eso canto’). Allí cuenta la pasión de su papá por la música. “Llevo conmigo su mirada, que se derrite de emoción con cada nota, cada sonido”, cuenta.

Ribero, graduada de Berklee College of Music (Boston) y con once discos de trayectoria, se presentará este domingo 17 de septiembre, a las 4 p. m., en el Teatro Libre de Chapinero. Interpretará un repertorio que recorrerá varias de sus canciones, en los que mezcla elementos del jazz, de la música brasilera y del Fado portugués. Contará con la compañía del jazzista y pianista colombiano Juan Andrés Ospina, y los argentinos Andrés Rotmistrovsky, en el bajo, y Marcelo Woloski, en la percusión.



“A mí me encanta contar historias sobre las canciones, improvisar e invitar el público a cantar, así que si vienen prepárense para cantar. ¡Siempre soy muy feliz cantando para el público de Colombia! Hay una conexión fuerte y muy linda, y el recibimiento es súper cálido”, cuenta.

¿Ha escrito alguna canción en su vida?



¡He escrito muchas canciones! Editadas son como unas 50. Y tengo muchas en el cajón, que están por lanzar…



¿Qué canción sueña con interpretar?



Paloma, de Aca Seca Trío. La he escuchado mil veces, pero aún no la he cantado.



¿Canta, como todo el mundo, en la ducha?



¡Si! Más que nada improviso melodías…



¿A qué cantante o artista imitaba cuando era niña?



Mariah Carey.

¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?



El cello.



¿Qué canción lo hace llorar?



“Amapola“, de Juan Luis Guerra (principalmente la versión de Juan Quintero).



¿Con quién le hubiera gustado compartir escenario?



Elis Regina.



¿Fado o Bossa-nova?



Del fado me quedo con la intensidad y con la manera tradicional de cantar, y de la Bossa Nova me quedo con los ritmos y las armonías.

¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado dentro del público?



Coetus – una banda espectacular basada en Cataluña (los escuché en el pueblito catalán Els Prats de Rei), The Secret Trio (en el GroundUp Festival en Miami), y Aca Seca Trío (en el Joe’s Pub de Nueva York).



¿Cuál es su top 5 de canciones?



“Beatriz” (Edu Lobo y Chico Buarque), “Há uma música do povo” (Fernando Pessoa y Mário Pacheco), “O bêbado e a equilibrista” (João Bosco y Aldir Blanc), “La Paloma” (Aca Seca) y “Lately” (Stevie Wonder).



¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?



“Papa don’t preach”, de Madonna. La escuchábamos mucho en viajes en carro con mi familia.



¿Qué canción no se cansa de oír?



“Olha Maria”, de António Carlos Jobim.

¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró en su vida?



Creo que fue “Ella and Basie”, de Ella Fitzgerald con la Count Basie Orchestra.



¿Qué otros géneros musicales le gustan, aparte del jazz?



¡Me gustan todos los géneros musicales! En especial la Bossa Nova y MPB, músicas del mundo, música clásica (principalmente de la época del impresionismo) y música pop.



¿Tiene algún ritual para oír música?



¡Tengo muchos, y voy cambiando dependiendo del día! Con una vela, un café, un té, haciendo caminatas, viajando en tren, en carro o en avión, bailando…



¿Qué sonido de la naturaleza la cautiva y por qué?



El sonido del mar, porque me relaja. El sonido de los árboles “bailando” con el viento, porque me invitan a moverme con suavidad. El canto de los pájaros, porque me acuerdan que soy parte de un todo. El sonido de la lluvia, porque me incentiva a parar.