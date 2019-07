Una israelí seducirá al Julio Mario Santo Domingo con su flauta dulce

Con un único concierto, la talentosa israelí Tali Rubinstein se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo este 13 de julio a las 8:00 p.m.

Esta artista se ha dado a conocer nacional e internacionalmente gracias a su originalidad. Es cantante, compositora y flautista, por lo que todas sus canciones ofrecen un toque diferencial frente a otros artistas, pues se desenvuelve mágicamente con el instrumento.



Explorando sus raíces personales y musicales, Tali se embarcó en un nuevo proyecto que pone su voz en el centro de sus reflexiones musicales. Así que cantará sus piezas originales en hebreo y deleitará al público con composiciones en las que ha trabajado en los últimos 10 años.



Todas sus obras están basadas en experiencias íntima, que se derivan de melodías hebreas e israelí, armonías barrocas y clásicas. Así mismo, sus composiciones evocan la vulnerabilidad, el dolor y la trascendencia, esa es una de las razones por las que se dice que con su flauta dulce conquistó el circuito del jazz.



Además de su gran trayectoria, ha colaborado con reconocidos artistas como Alejandro Sanz, Tomatito, Mariza, Alain Pérez, Anat Cohen, Idan Raichel, David Broza y Yoni Rechter.

Rubinstein se formó profesionalmente en música clásica desde temprana edad. Estudió en prestigiosas instituciones musicales de Israel y posteriormente fue becada en el Berklee College de Boston. Luego, la escogieron para representar a Berklee en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington D.C. y, al graduarse, recibió el prestigioso premio W. S. Kennedy por sus logros sobresalientes.



En 2017, fue invitada a la gira 'Leyendas del Flamenco' impulsada por Limón, con la banda original de Paco de Lucía. Ha participado en festivales alrededor del mundo que incluyen el 'Israel Festival', 'First Night Festival' de Boston, 'Músicas del Mundo' en Chile y el 'World Music Festival' de Copenhague. Actualmente Tali es miembro del OQ Original Quartet, ensamble que ha firmado con el reconocido sello IMG Artists.



