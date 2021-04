La inmortalidad de Virginia Woolf

El 28 de marzo de 1941, la británica Adeline Virginia Stephen o Virginia Woolf (1882-1941), una de mas importantes e influyentes escritoras del siglo XX, renovadora de la novela moderna y pionera e ícono del feminismo internacional, se puso su abrigo, salió de su casa, llenó los bolsillos con piedras y se adentró en el río Ouse, de la vertiente del Canal de la Mancha del Reino Unido.

Su delgada figura desapareció bajo las aguas, pero la sobrevivió su obra. Sus libros siguen vendiéndose en todo el mundo y Una habitación propia, escrita en 1928, que habla de la libertad y de la independencia de la mujer para enfrentar con dignidad su propia vida, sigue siendo lectura obligatoria para las jóvenes de hoy, casi 100 años después de escrita.

“Una mujer tiene que tener dinero y una habitación propia para escribir una novela”, es la tesis fundamental de esa obra Woolf, considerada como fundamental en su producción literaria.

Otros escritos autobiográficos como Noche y día (1919) y Al faro (1927), en donde describe el papel de la mujer y su lucha de poder contra el sistema androcentrista que regía en la Inglaterra de principios del siglo pasado, también se recomiendan hoy porque la desigualdad de la mujer sigue en la orden del día en todo el mundo un siglo después.

Monólogos interiores como La señora Dalloway (1925), Orlando (1928), Las olas (1931) o la premonitoria novela Fin de viaje (1915), la primera que escribió y en la que narra la historia de la joven Rachel Vinrace, que realiza un viaje de autoconocimiento y termina suicidándose 26 años antes de que Woolf lo hiciera, también hacen parte de la selección de títulos cuya lectura es hoy, igualmente, recomendada.

Todos esos escritos permitieron conocer la personalidad sensible y atormentada de la escritora, especialmente los relacionados con sus 5 diarios y su novela biográfica Fin de viaje, que “conforman una de las mejores obras de la ‘literatura del yo’, con las que muchos autores han elaborado grandes biografías, como el Diario de una escritora, escrita por su sobrino Quentin Bell”, según expertos.

Tres guineas

es el ensayo

que escribió como respuesta a la pregunta sobre cómo evitar la guerra. Allí analiza la discriminación de la mujer y reivindica sus derechos. FACEBOOK

TWITTER

Además, resaltan que Virginia Woolf “renovó la literatura inglesa y abrió nuevos caminos para superar la novela realista del siglo XIX. Experimentó con el subconsciente, las emociones y las reivindicaciones feministas con un lenguaje novedoso y modernizó el tiempo narrativo con recursos literarios como el lenguaje poético y el monólogo interior”.

“Escribía contra la corriente”, según la narradora y guionista argentina Virginia Cosin en una entrevista. Eso significa que lo hacía “contra las modas, lo esperable, la museificación de la lengua; a favor de la imaginación, de la sensación, del devenir. Las tormentas eléctricas que se desataron en su mente todavía refulgen como rayos que continúan iluminándonos”, precisa.

“Su gran hallazgo fue resistirse a la tentación de ser algo o alguien, ni femenina, ni masculina, ni maternal, ni fraternal, ni conyugal, ni dependiente, ni independiente, todo o nada, todo y nada”, en su opinión.

Por eso y por mucho más, Woolf sigue hoy vigente. Sus obras no solo le hablan sobre sus problemas a las mujeres de este siglo sino que son vigentes porque “no podemos darnos el lujo de no leer a una de las mentes más brillantes que ha tenido la literatura y el pensamiento”, dice a El Tiempo desde Buenos Aires Víctor Malumián, de Ediciones Godot, que acaba de relanzar varias obras de Woolf al mercado como Tres guineas y Cuentos completos.

“Para solucionar los problemas de nuestro tiempo, primero debemos comprenderlos, eso solo se puede lograr a través del diálogo intelectual. El libro es la forma de acceder a ese diálogo con pensadoras de otro tiempo como Virginia Woolf”, afirma.

Además, la escritora británica continúa vigente porque “los derechos de la mujer siguen siendo castrados e irrespetados en pleno siglo XXI”, nos dice Diana María Robles, especialista en su obra.

Los datos demuestran que “los valores dominantes del patriarcado, el absurdo mantenimiento de una desigualdad injustificable y el silencio cómplice ante la violencia de género se mantienen e incluso proliferan en toda suerte de etnias, sociedades y territorios, convirtiendo las agresiones en una asignatura pendiente”, sostiene Ana Noguera, en un escrito sobre el tema en Sistema digital.

La situación de la mujer ha avanzado mucho desde que Woolf escribió Una habitación propia, pero Noguera admite que la mujer de hoy disfruta de una especie de “igualdad por decreto”, que no ha modificado la cultura patriarcal ni ha frenado los prejuicios, muchos de ellos muy parecidos con los que describió Woolf en sus obras.

Como hace un siglo, las mujeres de todo el mundo siguen deseando y mereciendo hoy un futuro igualitario, sin estigmas, estereotipos ni violencia; un futuro sostenible, pacífico, con igualdad de derecho y oportunidades, pero para que ese sueño se cumpla es indispensable su presencia en todas las mesas de decisión, según la ONU.

En la actualidad el panorama no es muy alentador pues, aunque “las mujeres son jefas de Estado o de gobierno en 22 países y solo representan el 24,9 por ciento de los parlamentarios nacionales, al ritmo que vamos, la igualdad de género entre jefas y jefes de gobierno tardará otros 130 años”, pronostica el organismo.

Por eso, la vigencia de Woolf es poderosa. “Logra cristalizar en su obra la mirada de la mujer sobre muchos de los aspectos de la vida cotidiana, no solo poniendo el acento desde dónde se mira sino hacia dónde y cómo debería dirigirse una sociedad más igualitaria y equitativa.

Su vigencia radica en que tiene un entendimiento cabal de un problema que aún permanece sin solución, pero que gracias a la lucha comienza a visibilizarse”, afirma Malumián, de Ediciones Godot, que acaba de relanzar Tres guineas y Cuentos completos de Woolf.

Tres guineas es el ensayo que escribió como respuesta a la pregunta que le hicieran sobre cómo evitar la guerra. Allí analiza con profundidad la discriminación de la mujer y reivindica sus derechos a recibir la misma educación y oportunidades profesionales y sociales que los hombres, como condición fundamental para la construcción de un mundo integrado, racional y pacífico.

Esa obra es “uno de los primeros ensayos que ponen el acento en las asimetrías entre hombres y mujeres en educación, los puestos de poder y en la división de las tareas y expectativas por parte de la sociedad.

La escritora británica

continúa vigente porque ‘los derechos de la mujer siguen siendo castrados e irrespetados en pleno siglo XXI’. FACEBOOK

TWITTER

Cobra aún más fuerza si consideramos que fue escrita cerca de 1938 y que, no solo la mayoría de los problemas que describe siguen vigentes, sino que aporta a la discusión sobre el tipo de sociedad igualitaria que queremos construir”, precisa Malumián.

Además, Tres guineas no ha perdido su vigencia y es aún un documento imprescindible para entender muchos de los problemas que enfrentó y sigue enfrentando la mujer. Es un recorrido lúcido por las pasiones de una inteligencia al servicio de la igualdad y de la libertad. “Es la radiografía implacable de una sociedad que, en muchos aspectos, sigue siendo la nuestra”, afirma, en una reseña sobre el libro, la editorial española Lumem.

Tres guineas es considerado también como “un ensayo pacifista y feminista que resultó disruptivo para la época y cuyo mensaje sigue vigente hoy en día, cuando los nuevos feminismos advierten que el sistema patriarcal es la base de injusticias de todo tipo”, afirma en un escrito Irene Chikiar Bauer, autora de Virginia Woolf: la vida por escrito.

Cuando la escritora británica tomó la decisión de quitarse la vida hace 80 años, tenía 59 años y vivía con su esposo, Leonard Woolf, exfuncionario público, teórico político y también escritor, que fue su principal soporte en la superación del trastorno bipolar que la afectaba y las frecuentes depresiones que padecía desde su juventud.

Pero la realidad del momento la golpeó con fuerza y agravó esa situación “por los bombardeos nazis sobre Londres (en uno de ellos fue destruida la casa que tenían en esta ciudad) y el pánico que desató la posibilidad de una invasión de las tropas de Hitler”, según uno de sus biógrafos.

Woolf se despidió de su esposo con una carta: “Querido: Creo que voy a enloquecer de nuevo. Siento que no podemos atravesar otro de esos tiempos horribles. Y esta vez no me recuperaré. Comienzo a escuchar voces y no puedo concentrarme. Así que voy a hacer lo que creo que es lo mejor…”, escribió a mano sobre una hoja de papel.

Fue entonces cuando Virginia Woolf decidió enrazarse con las aguas del río Ouse, pero jamás se fue. Hoy, 80 años después de que las aguas cubrieran su figura, sigue viva entre nosotros.

GLORIA HELENA REY

Especial para El Tiempo