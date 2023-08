‘África Unite’ es un álbum que rinde homenaje a los grandes éxitos del icono del reggae, bellamente reinterpretados e infundidos con los contagiosos ritmos del afrobeat. El disco presenta inspiradoras colaboraciones entre los clásicos de Bob Marley y una formación estelar de músicos africanos contemporáneos.

Esta obra de diez canciones incluye a algunos de los mejores artistas del continente, que aportan su estilo a las melodías que fueron considerados clásicos.

“Es un álbum que muestra la importancia de Bob Marley en el África actual. Los artistas que participan en este álbum han reinterpretado los clásicos de una forma que sabemos que le habría encantado y de la que se habría sentido orgulloso", dijo la hija del artista Cedella Marley.



Desde la conmovedora interpretación de ‘Waiting In Vain’ hasta la energía edificante de ‘Stir It Up’, pasando por el melodioso tema de ‘Three Little Birds’, el álbum muestra la fusión perfecta de dos mundos musicales extraordinarios. Uno de sus sencillos es ‘Them Belly Full’, con Rema y Skip Marley.



Como pionero del reggae, Bob Marley fue incluido a título póstumo en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994. Sus letras y cautivadoras melodías han servido de guía para esta aventura que teje puentes entre el pasado y el presente. También se destacan los éxitos: Redemption Song (reversionada por Ami Faku); Buffalo Soldier (Stonebwoy), Jamming (Ayra Starr) y One Love (con Patoranking).



