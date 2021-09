La importancia de los valores en ‘Los tres cerditos’

Una de las fábulas más conocidas en la literatura infantil es Los tres cerditos. De tradición oral, sus personajes retratan los valores del esfuerzo, la constancia, el trabajo, la responsabilidad y la lealtad entre los hermanos. El primer registro escrito de esta historia data del año 1842 en Inglaterra por James Orchard Halliwell-Phillipps.



En 1932, Disney creó Las sinfonías tontas (1929-1939), una serie de cortometrajes animados donde aparecieron varios de sus personajes emblemáticos: Mickey Mouse, el pato Donald, Goofy, Pluto y los tres cerditos. Una época que se caracterizó por una gran crisis económica en Estados Unidos, producto de la Gran Depresión y las guerras mundiales, no limitó la mente creativa y visionara de Walt Disney.

Ahora bien, la pieza cinematográfica 'Los tres cerditos' (1933), de ocho minutos, fue dirigida por Burt Gillett, en tanto que el guion estuvo a cargo de Boris V. Morkovin, y la música fue de Frank Churchill. Además, en la sexta ceremonia del premio Óscar, celebrada el 16 de marzo de 1934, ganó en la categoría de mejor cortometraje animado, compitiendo con The Merry Old Soul y Building a Building, este último también producido por Disney. Como dato curioso, ese mismo año la categoría de mejor actriz recayó en Katherine Hepburn.



Vale destacar que la canción ¿Quién teme al lobo feroz? se convirtió en un himno para las personas que fueron afectadas por la Gran Depresión. Además, este cortometraje fue el primero de Disney en ser doblado al español.



En el ámbito literario se han publicado varias versiones de Los tres cerditos, conservando la historia original; sin embargo, en 1989 Jon Scieszka y Lane Smith hicieron una revisión de este clásico: ¡La auténtica historia de los tres cerditos! En tono de parodia, narran el relato desde el punto de vista del lobo feroz, desmitificando su ferocidad. Por otra parte, en el año 1993, Eugene Trivizas y Helen Oxenbury jugaron con la mirada intercambiando los roles de los personajes y crearon Los tres lobitos y el cochino feroz.



