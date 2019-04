Conexión sonora / La historia que faltó de Mötley Crüe

A mediados de 2004, casi cinco años después de su última presentación y la virtual desaparición de la banda, un empresario británico se empeñó en que Mötley Crüe volviera a reunirse en su formación original.



Contactó entonces al manager Allen Kovac –para ese momento podía existir un manager– y éste hizo la diligencia con el bajista Nikki Sixx y el baterista Tommy Lee, quienes se animaron con la idea.



La reunión no fue tan sencilla. Cuando buscaron al guitarrista Mick Mars lo encontraron viviendo en una condición precaria. Dormía en un colchón en un cuarto en Los Ángeles. Había dejado su casa porque la humedad le había ocasionado una neumonía que por poco acaba con su vida.

Estaba esquelético, casi no podía levantarse, y caminar sin ayuda era una odisea como consecuencia de la espondilitis anquilosante, una enfermedad ósea que acababa con su columna, pero que como complemento, le obligaba a un trasplante de cadera si quería tener un calidad de vida medianamente normal.



Todo ello, sin comentar que se había vuelto adicto al Oxycontin, una especie de analgésico cuyos efectos son similares a los que provocan el opio y la heroína.



Con recursos compartidos, los Mötley Crüe convencieron a Mars de su intervención quirúrgica, lo rescataron, y adicionalmente con Vince Neil de nuevo al frente del micrófono, esperaron los meses suficientes para la recuperación del guitarrista.



Organizaron por sus propios medios una gira, que muchos empresarios no solo denegaron sino que pretendieron desacreditar, al considerarla una banda muerta.

Pero de pronto se vieron con 12 fechas vendidas en las que cada uno de sus integrantes se metió al bolsillo alrededor de medio millón de dólares semanal.

Muy pronto, los valores de esos shows, que se iniciaron en febrero de 2005 subieron su precio exponencialmente, y con 57 presentaciones más, la gira Red, White, and Crüe 2005... Better Live Than Dead se convirtió en la sexta de mayores ingresos ese año con un recaudo de 21.3 millones de dólares.



Por infortunio, esta breve anécdota se pasó por alto en The Dirt , la película biográfica que estrenó hace menos de un mes atrás la plataforma Netflix, y que casi dejando la música de lado, devela algunas de las tantas historias que se pueden contar de Mötley Crüe, una de las bandas de mayores excesos dentro de ese boom del heavy metal de la segunda mitad de los años ochenta.

Daniel Casas

Periodista musical @danielcasasc