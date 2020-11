La historia de 'Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes'

Cuando mi hijo cogió Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes, apenas estaba aprendiendo a leer, eyó letra por letra el título, levantó la mirada y me preguntó: “¿Qué es (con el dedito acompañó cada letra) a-t-r-e-v-e-r-s-e a s-e-r d-i-f-e-r-e-n-t-e-s?”. Le respondí que significaba “ser él mismo”, pero no pareció satisfacerle mi respuesta y con curiosidad abrió el libro. Así que preferí buscar al autor y preguntarle. Mi respuesta no fue desacertada, pero él la complementó muchísimo más.



Esto es lo que dice Ben Brooks, escritor británico detrás de un libro que busca señalarle a los niños referentes de “chicos asombrosos que cambiaron el mundo sin matar dragones”.

¿Cómo fue el proceso de investigación de los personajes de los dos libros?

Había muchas formas de encontrar gente: preguntando a amigos de otras culturas y áreas de especialización, en libros, artículos de periódicos, entrevistas. Internet, en general. Realmente, significó largas noches leyendo sobre muchas vidas increíbles, tristes, poderosas y conmovedoras.

¿Cómo los eligió?

Había algunas formas diferentes en que las personas podían encontrarse en el libro. Generalmente, tenían que haber hecho del mundo un lugar mejor, de una forma u otra, sin importar cuán grande o pequeña sea. Esto puede haber implicado ayudar a las personas directamente, brindar alegría, innovación o actuar como modelos a seguir que permitan a las personas ampliar su comprensión de lo que podrían ser capaces de hacer.



¿Qué historia le sorprendió?

Fueron pocos los que no me sorprendieron. Cuanto más aprendía sobre cada uno de ellos, más hechos sorprendentes veía en la vida de estas personas. Me sorprendió que Akrit Jaswal realizara una cirugía exitosa en una niña en su pueblo cuando tenía siete años, que Oliver Percovich fundó Skateistan para empoderar a las niñas de Afganistán con el skateboarding, y que Jeong Kwang-Il esté dedicando su vida a volar películas y música en Corea del Norte con globos.

Erno Rubik es escultor, arquitecto húngaro autor del cubo de Rubik. Foto: Cortesía.

¿Era un niño que se atrevía a ser diferente?

Es probable que no, lamentablemente. Yo era un niño que tenía tanto miedo de verse diferente que se escondió detrás de los arbustos. Eso fue parte de la motivación para escribir estos libros.

Dice: “Más historias reales de tipos increíbles que cambiaron el mundo sin matar dragones”, ¿por qué sin matar dragones?

En el primer libro incluí a Ishiro Honda, el creador de Godzilla. Él dijo sobre los monstruos: “Los monstruos son seres trágicos; nacen demasiado altos, demasiado fuertes, demasiado pesados, no son malvados por elección. Esa es su tragedia”. ¿Quién quiere ser un monstruo? Mis historias favoritas son aquellas en las que el héroe descubre que el dragón estaba actuando agresivamente porque tenía una espina clavada en su pie. Todo lo que necesitaba era un poco de compasión.



¿Qué es ser “diferente”?

Ser tú mismo, creo. Perseguir aquellas cosas que realmente te importan, no las que importan a los ojos de los demás.

¿Por qué ser diferente?

Porque todo cambio surge de la diferencia.

¿Por qué elegir este libro para “aprender a ser diferente”?

No tiene por qué ser este libro. Podría ser cualquier cosa que ayude a los jóvenes a vivir el tipo de vida que le resulte satisfactoria.

En libros como 'Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes' existe la intención de romper los estereotipos de género, ¿busca el mismo resultado con este libro pero dirigido a niños?

Sí. Los estereotipos son perjudiciales para todos los géneros. Los estereotipos son perjudiciales para todos. Se interponen en el camino detalle para que nos entendamos genuinamente tanto unos a otros como a nosotros mismos.

Edvard Munch (1863 - 1944) fue un pintor y grabador noruego, reconocida figura del expresionismo alemán y autor de la pintura El grito. Foto: Cortesia.

¿Qué estereotipos cree que se deben romper al criar hijos?

Probablemente, lo más importante es enseñar a los niños a cuestionar los estereotipos. Decirles que el azul para los niños y el rosa para las niñas es una estupidez no servirá de mucho. Enseñarles a preguntar “¿por qué?” cuando se enfrentan a cosas que muchos de nosotros damos por sentadas es una habilidad que las personas llevarán consigo de por vida.



Las estadísticas son un reflejo directo de la dura realidad que viven las niñas en todo el mundo gracias al machismo... pero, ¿cómo cree que los niños sufren el machismo?

Bueno, tienes que preguntarte si realmente es una vida sana y satisfactoria ser un machista. ¿O es un conjunto de creencias y comportamientos malsanos que resultan de un elemento malsano de la sociedad? Ciertamente sabemos que los niños están sufriendo, las tasas de suicidio entre los hombres nos dicen mucho. ¿Cuál es el marco subyacente que contribuye a esto?

Las niñas y los niños casi no tienen voz en el mundo, que no se les escuche a menudo, ¿qué hacer en esta situación? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas a gritar y defender sus derechos?

Creo que los niños tienen cada vez más voz en el mundo. Algunas de las voces más fuertes en el activismo internacional de hoy son los niños. En estos libros, he escrito sobre una gran cantidad de niños que han encontrado sus propias formas de dejar un impacto en el mundo que los rodea. Y cuanto más vean los niños que otros niños marcan la diferencia, es más probable que se den cuenta de que tienen cierto grado de poder. Especialmente el internet ha demostrado ser una herramienta crucial para los jóvenes: pueden utilizarla de manera mucho más eficaz que sus padres en la lucha por las causas que les preocupan.

Ben Brooks, escrito británico. Foto: Cortesía.

¿Cómo empoderar a los niños colombianos para que defiendan sus derechos?

Es una pregunta difícil de responder y no puedo presumir saber mucho sobre Colombia, excepto que es hermoso y disfruté mucho pasar tiempo en Bogotá y conocer a algunos estudiantes increíblemente brillantes. Me imagino que la educación siempre será clave. Cuanto más consciente estén de lo que está sucediendo y cómo sucede, mejor podrán defenderse y protegerse contra eso.

¿Qué aprendió al hacer estos libros?

Que la gente es extraordinaria y que hay tantas formas diferentes de encajar en el mundo como personas hay en él.

Si tiene un hijo en algún momento o ya tiene uno, ¿estos libros le ayudarían a cambiar algo en la forma en que lo educaría?

Absolutamente. Creo que nunca había prestado tanta atención a lo estrecho que es el alcance del tipo de gente a la que admiran los jóvenes. Uno entra en un aula y pregunta a los chicos quiénes son sus modelos a seguir: casi todos son futbolistas o youtubers. Bueno, está bien, tal vez no haya nada de malo en admirar a un deportista talentoso y trabajador, pero ¿por qué son el centro de tantos universos jóvenes? ¿Es porque todos los chicos están intrínsecamente locos por el fútbol? ¿O es porque es lo que se muestra con más frecuencia? ¿La posición que parece más venerada por adultos, periódicos, reporteros de televisión? No me importa si a mi hijo le gusta el fútbol, solo quiero que tenga la oportunidad de admirar a algunas personas más diversas.

Las escuelas aún se forman bajo muchos estereotipos machistas, ¿un libro como este logra contrarrestar esos estereotipos?

Al menos ofrece retratos de personas que lograron salir de sus cajas.



¿Cuánto puede ayudar la literatura desde la niñez a tomar un rumbo u otro en la vida?

He aprendido sobre innumerables historias de personas para quienes un solo libro los puso en un camino que siguieron por el resto de sus vidas. Joanne Liu, ex presidenta de Medicines Sans Frontiers, leyó un libro cuando era niña sobre un médico que trabajaba para MSF y decidió que quería hacerlo. Witi Ihimaera se inspiró para comenzar a escribir sobre su país de origen, Nueva Zelanda, después de leer el libro en húngaro The Good Master. Ellen McArthur leyó Golondrinas y Amazonas y decidió que quería ser marinero, luego se convirtió en la persona más joven en circunnavegar el mundo en solitario. Los libros tienen el poder de moldear nuestras vidas.

¿Qué libro le ayudó a seguir el camino que ha tomado hasta ahora?

Héroes de la exploración polar por Ralph K. Andrist.

¿En qué otros proyectos está trabajando actualmente?

Acabo de publicar un libro de no ficción para padres llamado Cosas que no quieren que usted sepa: 11 lecciones para criar a un adolescente del siglo XXI. El mes que viene saldrá una novela para niños llamada El inventor más grande y, a principios del próximo año, saldrá un libro de no ficción para niños que recopila todo lo que aprendí escribiendo libros sobre el desafío de ser diferentes. Se llamará No todos los héroes usan capas.



SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO