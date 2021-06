Las mujeres en la historia contado con ‘dibujitos’ y ‘memes’

Plaqueta (Tamara de Anda Prieto, Ciudad de México, 1983) y Andonella (Andrea Arsuaga Alfaro, Ciudad de México, 1991) se propusieron una meta titánica: resumir miles de años de historia de las mujeres con “memes” y “dibujitos”, como ellas mismas lo dicen. El resultado es un libro alucinante que en su primer tomo recorre desde la era de las cavernas hasta el voto universal.

La misión que se propuso este duo creativo fue recordar a todas las mujeres que se ‘salieron del huacal’ y lucharon para que hoy ellas tengan los mismos derechos que los hombres. En la investigación para el libro #TuBarrioTeRespalda, Andonella (ilustradora) y Plaqueta (periodista y bloquera) descubrieron que las piratas existieron, que una mujer creó el primer programa de computación y que las bicis son un símbolo de liberación femenina. “¡Ya estuvo bueno de que nos borren de la Historia! Por eso te contamos, de forma hiperresumida, estos primeros 50 momentos en los que hackeamos el sistema”, dicen en la descripción del libro.



“Amiga, date cuenta: el feminismo no es una moda, es una lucha que lleva siglos. Para sumarte, hay que conocer a las que estuvieron antes que nosotras y saber que ¡tu barrio feminista te respalda!”, concluyen.



Es un ejercicio enorme el que hicieron, recoger la historia de las mujeres en todo el mundo...



Andonella: Nos parecen increíbles esos libros que están haciendo sobre personajes inspiradores. En México se hizo uno de mexicanas que han hecho historias, lo hizo un señor (risas) ¡No puede ser posible! El caso. En este libro no queríamos enfocarnos tanto en personajes sino más bien en momentos importantes. Originalmente iba a ser más grande, iban a ser los 100 momentos. Pero evidentemente en 192 páginas iba a ser imposible meterlos. Nos tocó dividirlo en dos partes. Aun así son miles de años. Pero afortunadamente tuvimos asesoría de Gabriela Cano que es una historiadora feminista increíble que todavía no podemos creer que nos haya dicho que sí. Y ella nos ayudó a revisar todos los textos, todas las ilustraciones.

Andrea Arsuaga Alfaro, (Ciudad de México, 1991), conocida como Andonella, es ilustradora. Foto: Cortesía.

Plaqueta: Fue revisar la historia universal, que en realidad no es tan universal porque está centrada en Europa, y entonces para meter la perspectiva femenista hablar de cómo era la vida de las mujeres y qué mujeres fueron relevantes en esos momentos: Grecia, Roma, Egipto, Revolución francesa, ilustración... todos esos momentos claves para entender la historia universal. Esa fue la primera parte. Y después ver qué estaba pasando en los lugares que no están en la historia universal, empezamos obviamente por México y claro, Latinoamérica, pero también África, Asia. Incluimos algunas ‘personajas’ y momentos claves para medio entender la historia general y entender cómo era la vida de las mujeres en esos tiempos y lugares.



¿Qué les sorprendió?



Andonella: Todo. Pero una de las cosas que más nos sorprendió y que dijimos: “No mames, con razón no nos hablaban de la otra parte de la historia”, es que la historia de las mujeres como campo de investigación es algo muy nuevo que apenas surgió en la mitad del siglo XX, ¿no plaqueta?



Plaqueta: Sí, es super nuevo. Osea, cuando mi mamá nació no había perspectiva de género.La historia de las mujeres como disciplina académica no existía y tampoco había voto para las mujeres. Es algo que nos voló la cabeza.



Andonella: No sé, hablar por ejemplo del racismo de las sufragistas gringas. Asumir también que las mujeres podemos ser malvadas y que también actuaron respecto a los contextos. Pero justamente no estamos de acuerdo y señalamos que eso estuvo mal. Pero tampoco dijimos: no hay que ponerlo porque están canceladas. En la historia en general hay buenos y malos y de todo.



Plaqueta: Y personajes complejos. Aunque el libro no lo hicimos de forma cronológica sino de forma caótica y después lo fuimos armando como rompecabezas, creo que después del primer capítulo, que es el de mujeres en la prehistoria, encontramos una narrativa interesante. Por ejemplo, sobre ese periodo, algunas antropólogas y arqueólogas feministas se han cuestionado la narrativa de que los hombres salían a cazar mamuts y las mujeres se quedaban en casa haciendo el trabajo doméstico. O descubrir que la primera persona en firmar textos de la que se tiene registro fue una mujer y que eso tampoco se enseña en la escuela es como para enloquecer. Si lo hubiéramos sabido, habríamos estado quemando los libros en el patio de la escuela super enojadas pero no teníamos ni idea. Creo que todo nos sorprendió porque surgió de nuestra ignorancia.



Es una carencia del sistema educativo que no se enseñe el rol de las mujeres en la historia...



Plaqueta: Yo sí fui mala estudiante, pero no tan mala como para no acordarme de cosas como el rol de ciertas mujeres periodistas que fueron muy importantes en la época de la Revolución Mexicana, por poner un ejemplo. Es que ni siquiera en las clases de historia del periodismo en México estas mujeres están incluidas. Era sacar esta información de los círculos académicos y de especialistas porque creemos que es información fundamental y además creemos que puede ser muy entretenida. Esa es la forma en la que queremos mostrar.



El lenguaje que usan es muy cercano a los jóvenes...



Andonella: Creo que es la manera como Plaqueta y yo comunicamos, cada quien en su área. Y por eso al juntarnos ofrecemos un resultado que se ve muy planeado pero que en realidad es algo muy natural, es algo que vamos construyendo de forma muy orgánica. Plaqueta termina los textos, yo los voy trabajando, y luego la diseñadora termina cada página. Por eso es un libro tan dinámico, no tiene una estructura fija, es algo muy lúdico, lleno de memes. Creemos que comunicar a través del humor es una herramienta super poderosa. Y es que también es el contenido que nos gusta.



Plaqueta: Tampoco es que haya un esfuerzo por usar el español coloquial porque eso se ve en los libros. Inclusive tenemos muchas referencias de excenials o millenials vieja (risas). Yo tengo 37 años. La versión colombiana está adaptada pero en Chile y México salió tal cual. Al principio de mi carrera me costó trabajo deshacerme del deber ser de la escritura académica que había aprendido en la escuela para llevar esa naturalidad al periodismo o a las lugares donde he tenido la oportunidad de escribir como hablo. Y esto sí llevo trabajándolo años, tanto por principios míos como porque me sale natural. Y en el caso de #AmigaDateCuenta fue más sencillo. En este, por tratarse de temas tan complejos y a veces tan ajenos, sí hubo edición de la editorial para lograr el tono.

Andonella: Y en la parte de la ilustración también es complicado porque había más texto que en el libro anterior. En este tenemos un espacio reducido pero le sacamos todo el provecho a cada página.

Tamara de Anda Prieto (Ciudad de México, 1983), más conocida como Plaqueta, es periodista Foto: Cortesía

Las generaciones de ahora tienen más acceso a este tipo de información, que el que tuvieron generaciones pasadas...



Andonella: Es que es super necesario. No se puede perder un minuto más. Este no es de los únicos libros que están surgiendo. Es que estamos hartas de que esto siga sucediendo.



Plaqueta: Qué gracioso, y con eso me refiero a trágico, que sea el mercado editorial el que esté cubriendo el papel que los sistemas educativos no están cubriendo porque sí hay un interés, un hambre de conocimiento, de toda esta mitad del mundo que había permanecido oculta. No es casualidad que el mercado lo haya detectado antes que nuestros ministerios de educación que como siempre están trabajando muy despacito. Pero sobre creo que justo sobre lo que decías de las nuevas generaciones es que si creemos que este libro puede hacer la diferencia en el salón de clases. Sí puede detonar muchos cuestionamientos y enriquecer las clases. Obviamente no viene toda la información necesaria, pero quizá los lleve a investigar más y a compartirlo con el alumnado.



El movimiento feminista ha cogido mucha fuerza en los últimos años. En México es muy fuerte...



Andonella: Creo que es muy necesario que generemos redes entre nosotras, no solo entre mujeres mexicanas, sino como región. Y justamente ha cobrado una fuerza increíble pero aun hacen falta muchas cosas. En México la violencia de género está terrible, no es una cuestión de moda. Estamos viviendo un montón de injusticias y nadie hace nada y es natural que nos juntemos y que el movimiento se haga más grande.

Plaqueta: Es muy esperanzador ver, por ejemplo, en las escuelas en las que nosotras estudiamos, que en mis tiempos no existía para nada el feminismo, era algo como aparte y no había colectivos, ni marchas, ni nada, y ahora ver en cada una de las universidades, de las escuelas, tanto de las privadas como públicas, que hay movimientos feministas que están haciendo un montón de acciones para exigir en sus microcosmos protocolos en contra de la violencia de género, en contra del acoso y abuso sexual, y que están levantando la voz en contra de comentarios machistas por parte de los profesores. Es fantástico. Y luego ver cómo se articulan entre universidades y colectivos, verlas en distintos contextos. Están ocurriendo cosas muy poderosas.

¿Qué dilemas se enfrentaron a la hora de hacer este libro?



Plaqueta: Yo sentí mucha culpa en el conteo final que hubieran más mujeres blancas, pero bueno, también es porque no han habido registros de las mujeres que hicieron cosas en su momento y es de difícil acceso o no existe. Entonces, para las mujeres racializadas es aun más difícil. Tampoco es nuestra culpa. Nos parecía importante hablar de revolución francesa y de mujeres en Europa y en Estados Unidos, pero también esta cuestión de que nuestra mirada es demasiado desde el contexto urbano de clase media, y pues sí, es que tampoco nos vamos a apropiar de luchas que no nos corresponden. Esta es nuestra realidad, es donde estamos paradas, somos críticas de nuestros privilegios, pero hacemos lo que podemos. No fue mucho un dilema sino un esfuerzo de ver más allá de nuestras narices. Es un esfuerzo constante que hacemos y que es un proceso. Hay cosas de, por ejemplo, #AmigaDateCuenta que hoy me gustaría cambiar porque he aprendido más cosas, pero es entender que cada quien está en su momento de deconstrucción y aprendizaje distinto y está bien. Es mejor que exista un libro imperfecto y con problemas y cosas que podrían matizarse a que no exista o que lo haga un señor rico. Y en otras cosas, estamos muy claras por ejemplo en ser transincluyentes. Eso es algo que tenemos clarísimo.



Andonella: Creo que en este primer tomo no incluimos a tantas personas trans, pero en el siguiente vamos a tener más mujeres trans. Seremos muy explícitamente transincluyentes para contrarrestar esta alza de feminismo transfóbico que está ocurriendo y que están coptando con discursos de odios a muchas chicas jóvenes.





SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

@SIMONGRMA