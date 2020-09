Así llegó a seguir rugiendo el León de Belfast a los 75 años

Van Morrison, el León de Belfast, cumple 75 años con una carrera sólida a sus espaldas y con seguidores que abarrotan sus conciertos.Desde una temprana edad entró en contacto con el 'blues' y otros géneros que marcaron su desarrollo artístico.

Antes de cumplir los 18 era músico itinerante y a los 19 fundó la banda Them. A finales del año pasado lanzó su, hasta ahora, último álbum, 'Three Chords and the Truth'.

La música

George Ivan Morrison nació el 31 de agosto de 1945, en Belfast (Irlanda del Norte). Su familia era protestante y pertenecía a la clase trabajadora de la ciudad. Su padre era empleado en los astilleros y coleccionaba discos.



Desde muy temprano, Morrison entró con contacto con el 'blues', el 'country' y el góspel que salía de los vinilos que atesoraba su progenitor. Morrison se crió escuchando a Muddy Water y Mahalia Jackson, entre otros.



“Cuando era niño aparentemente cantaba en el cochecito. Pero realmente no lo sabía. Cuando estaba en la escuela quería ser veterinario”, contó Morrison al diario británico 'The Guardian', en 2012.



“De hecho, uno de los profesores dijo que iba a ser cantante. Un día estaba dando una vuelta por la clase y dijo: ‘Este chico de atrás va a ser cantante’ ”, recordó entonces el artista.



Siendo joven, durante sus años adolescentes, Morrison tocaba la guitarra, la armónica y el saxo. Desde los trece era un músico viajero que tocaba en diferentes bandas, según reza la biografía de la página web del artista. Y muy joven, en 1964, formó el grupo Them.



En 1965, Them apareció en la televisión británica versionando una canción de 'blues' llamada 'Baby Please Don’t Go', de Joe Williams. La banda se hizo un nombre en el Belfast’s Maritime Club y la figura de Morrison se consolidó como clave en el panorama musical británico.



A finales de los sesenta cambió la isla entre el Atlántico norte y el mar de Irlanda por la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), donde en 1967 comenzó su carrera en solitario.



Morrison dejó Nueva York tras el fallecimiento de su productor y se trasladó a Boston, ya casado con su novia estadounidense Janet Planet.



En 1968 volvió a la ciudad de los rascacielos para reunir un grupo de talentosos y legendarios músicos de jazz y grabar un disco que vio la luz en 1968. 'Astral Weeks', su LP más celebrado, elevado a la categoría de culto. Se grabó en tres días.



“Es un álbum aún singular, que combina poesía callejera, improvisación de jazz, invocación celta y lamentos de ‘afro celtic blues’ ”, se lee en la página web del artista.

Artista prolífico

Su vida en EE. UU., que lo llevó –aparte de a Nueva York– a Boston y California, influenció en los siguientes álbumes del artista. A principios de la década de los setenta, Morrison firmó títulos como 'Moondance', en 1970; 'Tupelo Honey', en 1971, o 'Veedon Fleece', en 1974, cuyas grabaciones compaginaba con las giras de conciertos.



En 1973 se divorció de Janet Planet y en 1979 abandonó el continente americano y regresó al Reino Unido.

En 1980 publicó un disco llamado 'Common One', al que siguieron en años sucesivos 'Beautiful Vision', 'Inarticulate Speech of the Heart', 'No Guru, no Method, no Teacher', 'Irish Heartbeat' y 'Avalon Sunset', y otros títulos que lo fueron consolidando cada vez más.



La carrera de Morrison seguía siendo prolífica. Solo en la década de los ochenta publicó ocho trabajos, casi uno por año. Una tendencia que continuó en los siguientes diez años y, aunque a un ritmo un poco menor, también con el nuevo milenio.



“Cantar es mi profesión, no hay un plan b”, dijo el irlandés a 'The Guardian', a propósito del lanzamiento del disco cuyo título recogía justamente esa misma idea, 'Born to sing: No Plan B': “Cuando escuché Goodnight Irene, de Leadbelly, con Sonny Terry a la armónica, fue suficiente. Todo lo demás se fue al diablo”.

Desde comienzos de los noventa, Morrison mantuvo una relación con Michelle Rocca. Se casaron en 2010, según el 'Belfast Telegraph', y se divorciaron en 2018, aunque ya llevaban separados desde 2013.



En cuanto a descendencia, el León de Belfast tiene tres hijos: Shana Morrison, fruto de la relación con su primera esposa, y dos más con Rocca, Aibee Rocca Morrison y Fionn Ivan Patrick Morrison.

MANUEL NORIEGA

EFE Reportajes

