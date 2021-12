Desde hace varios años se ha ganado el título de ser la canción más imitada, versionada, tocada y repetida en escenarios grandes y pequeños. Un verdadero himno, cargado de una profunda melancolía y belleza sonora que la llevó a convertirse en un recuerdo vivo por artistas de muchos géneros.

Fue un hit desde que se lanzó y corroboró un episodio muy importante en la vida del grupo que le dio vida. Realmente nació de un sueño y de la terquedad de Paul McCartney, que la compuso y que la bautizó en un principio como Scramble Eggs (huevos revueltos), mientras mejoraba la música y escribía la letra. Al final se trató de Yesterday, clásico indiscutible de no más de dos minutos de duración que se convirtió en la melodía de millones al ser parte del disco Help!, de los Beatles.



Puede leer: La revelación de Paul McCartney sobre quién causó separación de The Beatles

Facebook Twitter Linkedin

Paul tuvo un sueño que se convirtióenun éxito. Foto: Rafa Rivas. AFP

Además, tiene el reconocimiento de ser la canción con más versiones producidas de la historia (con más de 1.600). De hecho hay un estimado de que esa canción se reproducido unas 9 millones de veces; a pesar de que esa cifra data de 2012, en realidad ofrece un panorama impresionante de una canción que, en su momento escapaba totalmente del estilo y fórmula que desarrollaron los Beatles. En algún momento se pensó que era una composición arriesgada para la identidad sonora de los cinco fabulosos de Liverpool, pero apenas acarició la radio y se dejó oír por el vinilo todos esos temores desaparecieron.

Desde salseros como Cheo Feliciano, los roqueros de Guns N’ Roses, Frank Sinatra (que también tiene una versión del famoso My Way, cantado originalmente por el artista frances Claude François) y hasta Bilie Eilish le han dado su toque personal a Yesterday.



Otra alternativa: Test para recordar a John Lennon

El propio McCartney ha reconocido que adora algunas de las versiones más famosas de su éxito, a pesar de pequeños cambios en la letra-



¿Sabes lo gracioso de la de Sinatra, Marvin Gaye y Elvis Presley? Ellos Cambiaron las palabras. En el medio del tema yo canto: "Dije algo mal, ahora anhelo el ayer (‘I said something wrong, now I long for yesterday’) y ellos cantan:"Debo haber dicho algo mal (I must have said something wrong’)” dijo en una entrevista.

Yesterday también la inspiración para la película homónima de Danny Boyle, acerca de un joven fanático de los Beatles que despierta en un mundo en el que no existe la fabulosa banda y cuando decide cantar sus canciones se vuelve famoso.



Cultura

@CulturaET