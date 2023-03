Daba puños más fuertes, pero su quijada era de cristal. Bob el Bombardero Satterfield tenía a su contendor Rex Layne contra las cuerdas, derribándolo con su brutal gancho izquierdo.



Era el primer asalto y la cuenta llegó a ocho. Layne se levantó, retomó la pelea y poco a poco empezó a controlarla, hasta que noqueó a Satterfield en el octavo asalto. Fue el 9 de marzo de 1951, y para el boxeador de peso pesado no hubo remontada. Nunca luchó por el título y se retiró con un récord de 50 victorias, 25 derrotas y 4 empates. Fue un perdedor, pero el público lo quería. Nadie pegaba como él, decían.

J. R. Moehringer también escribió la explosiva biografía del tenista Andre Agassi. Foto: Tomada @JRMoehringer

Cuarenta años después, un policía lo reconoció durmiendo en la calle. Conmovido, le pasó el dato a John Joseph (J. R.) Moehringer, un periodista de Los Angeles Times. El entonces bisoño redactor salió a buscarlo, previa revisión en la hemeroteca para documentarse sobre el ídolo.



Mientras invitaba a Satterfield a almuerzos a lo largo de semanas de conversaciones, el exboxeador le fue contando cómo trabó amistad con Miles Davis y cómo le presentó a Mohamed Alí la chica que se convertiría en su primera esposa.



(Le puede interesar: El día que Jorge Barón estuvo a punto de entrevistar a Michael Jackson)



J. R. Moehringer se sintió orgulloso del texto que publicó con el título de El campeón ha vuelto, hasta que días después una colega de espectáculos lo puso contra las cuerdas: un certificado de defunción afirmaba que su reciente entrevistado llevaba 20 años muerto.

Fue un golpe a la quijada del reportero. Buscó a su contertulio y este le juró que sí, que él era Satterfield. Lo sometió a un test con preguntas que solo el veterano luchador podría saber, y se las respondió perfectamente. ¿Estaba ante el boxeador real o ante un genial impostor?



El resultado de sus nuevas pesquisas junto con lúcidas reflexiones se publicaron en 1997, un gran reportaje donde el autor trazaba, a través del boxeo, una metáfora de la vida, con sus golpes y su épica necesidad de lucha, algo mucho más interesante que la verdadera identidad del supuesto ídolo del boxeo.



Titulado Resucitando al campeón, el trabajo no solo reencaminó su carrera, sino que le valió ser finalista del premio Pulitzer al año siguiente, y su adaptación al cine tuvo como protagonista al reconocido actor Samuel L. Jackson.



(Más: Lido Pimienta le agrega picante al cine en Cartagena)

Portada del libro que cuenta la carrera de Andrea Agassi. Foto: Fernando Gómez Echeverri

El premio Pulitzer llegaría poco después, en el 2000, luego de publicar Cruce de fronteras, artículo en el que J. R. Moehringer examinó un remoto pueblo fluvial de Alabama que albergaba a descendientes de esclavos.



Para la crítica, El bar de las grandes esperanzas es su mejor obra. Una novela que resulta fácil de confundir con una autobiografía, donde el periodista comparte sus problemas de infancia, la difícil relación con su madre y su lucha con el alcohol.



Si bien la novela se convertiría en un best seller, este éxito no se compararía con el conseguido por él en el misterioso campo de la escritura fantasma, tras redactarle al tenista Andre Agassi su reveladora autobiografía titulada Open, considerada una de las mejores memorias deportivas de todos los tiempos, así como asistir al fundador de Nike, Phil Knight, con Shoe Dog, su libro de memorias.



Luego de trabajar con Agassi en Open, Moehringer se trasladó a Las Vegas para que los dos pudieran pasar 250 horas juntos. ¿El objetivo? Adentrarse en la intimidad y la psicología del tenista. Para poder hacerlo se ayudó con las lecturas de las obras de los psicoanalistas Sigmund Freud y Carl Jung, según el mismo periodista declaró a The New York Times.



(Siga: Los cincuenta años de ‘The Dark Side of the Moon’)

El mundo según Enrique

Tras su éxito en este campo, su fantasmal pluma fue convocada para dar forma a las memorias del príncipe Enrique. Si bien el hijo de Diana de Gales es conocido por su verbo poco fino, en su autobiografía En la sombra las palabras fluyen con una maestría envidiable.



El libro se lanzó en el Reino Unido y Estados Unidos el 10 de enero, y en la primera semana alcanzó los 3, 2 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

J. R. Moehringer no es oficialmente un “negro literario”, como se dice en España. Aunque no sale en la portada del libro editado por Penguin Random House, todos saben que lo escribió él.



Y si bien la crítica literaria en los diarios anglosajones se ha dividido, todos reconocen que se trata de un libro brillantemente escrito. De otra forma, resultaría insoportable el reporte de un príncipe que confiesa cómo perdió la virginidad, cómo esnifó su primera raya de cocaína, las razones por las que se disfrazó de nazi, la pelea con su hermano mayor en el suelo de la cocina, o sus reflexiones tras matar a 25 combatientes talibanes en su servicio militar en Afganistán.



(Le puede interesar: 'Señora Isabel', la serie de TV que paralizó a Colombia hace 30 años)

El príncipe y Markle viven en Montecito, California, y están distanciados de la familia real. Los lazos se quebrantaron más tras la publicación del libro. Foto: Facundo Arrizabalaga. EFE

J. R. Moehringer ha encontrado una fórmula original para hacer buena literatura. Como lo hicieron Velásquez y Goya con la corona española, el francés Jacques-Louis David con Napoleón o sir Joshua Reynolds con el Rey Jorge III de Inglaterra, el brillante periodista se ha convertido en un contemporáneo retratista de la corte.



Más allá de lo lucrativo del personaje, el autor se entrega con sumo profesionalismo a un retrato literario muy bien hecho, al gusto del poderosísimo cliente, miembro de las realezas británica, deportiva o corporativa. Retratos por encargo, ciertamente, pero de innegable talento y fuerza literaria.



La prensa española cuenta que el autor en la sombra ha cobrado más de un millón de libras por su trabajo. Vistos los ingresos de ventas, ha sido un buen negocio. Una biografía contada por J. R. Moehringer vale su precio.



(También: Ernesto Castro, el filósofo de YouTube)



Un escritor fantasma de lujo convierte en oro las memorias de un joven príncipe. Sería divertido ver el texto en bruto de Enrique y compararlo con el texto final. Pero quizás ese privilegio cueste más que un millón de libras.

Más sobre el autor

Antes de trabajar de lleno en la literatura, J. R. Moehringer, de 58 años, realizó estudios en la Universidad de Yale y estuvo un tiempo trabajando en The New York Times. Posteriormente se trasladó a trabajar en Colorado y en el diario Los Angeles Times, en 1994.



Obtuvo el Premio Pulitzer en 2000 por un reportaje relacionado con las situaciones que generó la llegada de un ferri a una comunidad segregada en el estado de Alabama, en Estados Unidos. Los habitantes de esa comunidad recibieron la construcción de ese ferri como “un barco de esperanza y perdición”, ya que por primera vez en 180 años no iban a estar separados de sus “vecinos blancos”.



(Lea más: Rubén Blades: 'Lo de las ideologías es una gran estupidez')



Además de su éxito El bar de las grandes esperanzas y de su trabajo como escritor fantasma, también ha publicado una novela titulada Sutton, que cuenta la vida del asaltante de bancos Willie Sutton.

The tender bar ha sido el libro más elogiado de Moehringer. Hollywood convirtió el libro en película. Foto: Amazon Studios

Un libro de récord

Que sepamos, los únicos textos que han vendido más en su primer día son los protagonizados por el otro Harry (Potter) FACEBOOK

TWITTER

Según información oficial de la editorial Penguin Random House, En la sombra había sobrepasado los 3,2 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, en su primera semana en las librerías.



De esta venta global, 2,5 millones correspondían a la edición en inglés, sea en formato impreso, electrónico o audiolibro. Se trata, pues, de un verdadero récord, como el libro de no ficción más rápido en venderse en la historia.



Las comparaciones son odiosas pero sirven al análisis. En el primer día de su publicación, se vendieron 890.000 ejemplares de las memorias del expresidente estadounidense Barack Obama, mientras que el libro del nieto de la reina Isabel II vendió 1’400.000. La editorial puso 100.000 ejemplares en América Latina.



Así pues, la publicación consiguió un récord Guinness por ser el libro de no ficción que más rápido se ha vendido de la historia, según la auditora Nielsen.



“Siempre supimos que este libro volaría, pero superó nuestras expectativas”, indicó en un comunicado el director general de Transworld Penguin Random House, Larry Finlay. “Que sepamos, los únicos textos que han vendido más en su primer día son los protagonizados por el otro Harry (Potter)”.



ENRIQUE PLANAS

EL COMERCIO (PERÚ) - GDA

