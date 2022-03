Todo crimen debe tener un motivo: enriquecerse, lastimar a otros, incluso, defenderse de algún peligro. Pero en el caso de Filippo Bernardini, los robos que hizo eran porque quería leer. Así es. Quería leer antes que los demás las obras más recientes que llegaban a las editoriales.



Durante más de cuatro años, el traductor italiano intentó -y en varias ocasiones lo logró- robarse los manuscritos en proceso de edición de algunas de las editoriales más grandes del mundo.

Desde la historia que sigue a la hacker sueca ‘Lisbeth Salander’, de la serie ‘Millennium’ del ahora fallecido Stieg Larsson, hasta la copia a punto de ser lanzada de ‘Testamentos’, la segunda parte del aclamado libro y serie ‘El cuento de la criada’, de Margaret Atwood. Según el medio de cultura ‘Vulture’, el extraño misterio se reportó por primera vez en el mes de agosto del 2021.



Parece mentira, pero el ladrón usó una estrategia increíblemente básica para el mundo digital. A través del phishing logró engañar a más de un ejecutivo de las casas editoriales y hasta a aspirantes a escritores a que le enviaran copias inéditas y nunca antes vistas por el público.



Gente normal, de Sally Rooney Foto: Archivo particular

De acuerdo al periódico mexicano ‘El Universal’, algunos de los autores que fueron víctimas de este estafador fueron Sally Rooney e Ian McEwan, autores cuyos libros ‘Expiación’ y ‘Normal People’ han sido llevados a la pantalla grande y a servicios de streaming.



El phishing consiste en hacerse pasar por otra persona o una institución para sacar información personal o sensible de la víctima.



Puede hacerse por correo, mensajes de texto y a veces se intenta con llamadas telefónicas.



¿Un caso de piratería?

La primera vez que recuerdan un ataque de este hacker fue en 2017, cuando una editorial sueca se preparaba para la publicación del quinto libro en la serie ‘Millennium’, que ha continuado escribiendo David Lagercrantz tras el fallecimiento de Stieg Larsson.



Esta serie ha vendido más de 100 millones de copias en el mundo. De ahí que esperaban que el lanzamiento del quinto libro fuera uno de los más grandes eventos de la industria.



Se hacen pasar por otra persona para sacar información sensible en casos de phishing. Foto: Ilustración de EL TIEMPO

Inspirados en la misma historia que estaban editando y cuidando, decidieron enviar los avances a través de Hushmail, un servicio que permite enviar correos encriptados que deben ser abiertos con códigos que llegan por separado al teléfono.



Sin embargo, recibieron un extraño correo pidiendo el libro firmado por la editora de la versión en italiano. Extrañados del por qué a una de las editoras se les pudiera perder algo tan importante, decidieron llamarse y constataron que, en efecto, la editora italiana no había pedido que le enviaran nada.

Este fue el título que intentó robar Bernardini de la editorial sueca. Foto: Grupo Planeta

Pero, entonces, ¿quien se había hecho pasar por ella y firmado con su nombre? Francesca Varotto. El truco del ladrón fue usar el mismo correo, pero con otra terminal web. En vez de ser el correo oficial de la editorial marsilioedition.it, era marsilioedition.com, un detalle fácil de ignorar.



La sospecha era que se trataba de un hacker que quería hacer copias digitales del libro para que pudiera ser pirateado. Según la revista ‘Forbes’ las editoriales, sólo en Estados Unidos, pierden cerca de 300 millones de dólares al año debido a la pirateria de libros digitales. Así que la preocupación no era menor.



El ladrón ya había intentado robar libros que se esperaba que vendieran bastante, pero falló consistentemente en esos casos.



A pesar de ello, igual logró llevarse manuscritos de algunas obras independientes, engañando a pequeños escritores que estaban convencidos de que sus libros serían escogidos por las editoriales más exitosas del mundo. Pues Filippo Bernardini trabajaba para la casa de Simon y Schuster UK, la cuarta editorial con más ventas.

Era para inspirarse; el arresto de Bernardini

El ladrón replicó el intento de robo en más de siete países diferentes, para los cuales escribió en coreano, sueco, francés, danés, mandarín y hasta noruego. Por esto algunas personas de la industria señalaban que podría tratarse de un traductor.



Además, según la historia original que reportaron en la revista cultural ‘Vulture’, el estafador logró imitar de manera digital a cientos de personas que trabajan en el mundo editorial por todo el planeta, incluso usando el lenguaje profesional a la perfección.



En 2008, el italiano Filippo Bernardini publicó un libro con tan sólo 19 años. De acuerdo con ‘Vulture’, se trataba de una historia sobre un joven que tras ser víctima de matoneo en el colegio intenta impresionar a sus compañeros robando una copia no publicada de uno de los libros de Harry Potter.

Algunas editoriales cuidan sus nuevos lanzamientos tanto que hay proyectos en los que una sola persona sabe los detalles. Foto: iStock

El juez ante quien se presentó pareció tan confundido como todos en el mundo literario. FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, el libro no fue muy exitoso y, finalmente, el autor se convirtió en traductor. El 2 de febrero debió presentarse ante un tribunal federal en Estados Unidos, tras haber sido arrestado el 5 de enero del 2022 por el FBI, donde se enfrenta a una sentencia de hasta 20 años por robo transnacional.



Le fijaron una fianza de 300.000 dólares (más de mil millones de pesos) y le decomisaron su pasaporte mientras se declara una sentencia.



Bernardini se declaró inocente, por lo que aún no hay respuestas sobre su motivación real. Según el perfil actualizado que realizaron en ‘Vulture’ sobre el autor y estafador, podría haber estado robando libros para inspirarse para futuros libros. Sin embargo, el juez ante quien se presentó pareció tan confundido como todos en el mundo literario.



No intentó vender las copias de los libros que robó, no quiso subirlos a plataformas de piratería. Solo quiso leer antes que los demás y manipular a grandes ejecutivos de las editoriales.Es posible que sea un caso incluso más extraño que el del estafador de Tinder.

