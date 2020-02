'Hacemos música ligada a nuestra relación'

Mojito Lite fue durante años el proyecto que compartieron los esposos Laura Mayolo y Juan Medina con otros dos músicos (Dayhan Díaz y Juan Pablo Rentería). Llegaron varias veces a instancias como las nominaciones al Grammy Latino, y de pronto el grupo se silenció. Dejó para la historia canciones como Mi piel no te olvida, Si te molesta o Yo me cuido sola.

La pareja Mayolo y Medina se divorció y pasaron tres años antes de que la reconciliación se hiciera realidad, tanto en la vida diaria como en la música. Sus compañeros de grupo armaron proyectos aparte y al parecer Mojito Lite no volverá.



Laura y Juan, que ahora son un dúo, aprovecharon el romanticismo de San Valentín para presentar el video de su canción No quiero perderte, la primera de esta nueva etapa, con una letra que da cuenta del estado de la relación de la pareja.

“Escribimos esta canción al volver –dice Juan (J. M.)–, desde el punto de vista de dos adultos que se querían y evalúan si es posible reconciliarse, poniendo las cartas sobre la mesa, con lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, y deciden apostarle al amor”.



Laura (L. M.), por su parte, resalta que desde el regreso las composiciones han “fluido”: “Estábamos con la inspiración a flor del piel –dice–. La canción cuenta nuestra historia de reencuentro, de segunda oportunidad, de creer que el amor es mucho más fuerte. A mediados del 2019 pasamos varios meses componiendo”.

¿Qué pasó con Mojito Lite?

​

L. M.: Llevábamos siete años. Fue un momento muy bello de nuestra carrera, pero cumplió su ciclo. La decisión fue dejar Mojito ahí y continuar con nuestro proyecto.



J. M.: Este proyecto está basado en nuestra historia, nuestra lección, nuestro amor, divorcio y reencuentro. Presentaremos este año las canciones que nacieron de este proceso.

L. M.: Además, queríamos producir nuestras canciones. En Mojito, la mayoría de composiciones eran de Jorge Luis Piloto, que es un padrino para nosotros. Pero, queremos darnos la oportunidad de crear nuestro proyecto, las historias propias.



¿Cómo descubrieron que había una segunda oportunidad?

​

L. M.: Nos separamos cuando pensamos que no íbamos para ningún lado, y con el tiempo vimos que sí había cosas por vivir. Nos pasó lo mismo en la música.

Con el grupo sentimos que cumplimos, y hasta ahí. Necesitábamos otro momento artístico. Nuestra música está ligada a nuestra relación. Volver trajo muchas ideas de canciones, inspiración que nos llevó a otros lugares.

Como pareja, ¿en qué momento vieron que podían volver?



J. M.: Fueron varios instantes. No nos pasaba lo mismo al tiempo. Como al segundo año de habernos separado empezamos a ser amigos otra vez, dejando rencores y heridas. Recordamos cómo empezamos: Laura primero fue mi mejor amiga.



L. M.: Quiero mencionar un momento: cuando Juan entra a Hombres a la plancha y monta la canción Laura no está. En ese show, cada uno narra su historia de amor. Él dice: “Mi historia se cuenta sola”. Nos habíamos reencontrado como amigos, habíamos sanado cosas y empezó la conexión natural. Nos acercamos y dijimos: “Sí, somos el uno para el otro”. Y cuando se presenta lo de Laura no está, arranca la química otra vez. A partir de ahí empezamos a ‘cangrejear’.

¿Cómo fue la experiencia de estar cada uno en un espectáculo de Hombres y Mujeres a la plancha?



L. M.: Fuimos afortunados de hacer parte de estos shows, que son independientes. Hay cinco artistas a cada lado. Llegué primero a Mujeres a la plancha. Tenía amigas allí y me enganché. Estás en un escenario constantemente, y uno crece como artista al cantar y conectarse con la gente.



J. M.: Hombres a la plancha nace después de que tanto hombre indignado por el palo que nos estaban dando las mujeres, fuimos a verlas a un show y por fuera del teatro, Carlos Montaño, de Siam, pregunta: “¿Por qué no les hacemos competencia y nos defendemos”. Así nació Hombres a la plancha. Comenzamos a convocar a amigos cercanos. La gente disfruta este espacio, porque fueron éxitos de cantantes e intérpretes grandiosos”.



L. M.: Además, es chévere que cada uno tenga su espacio aparte también.

Dicen que ahora hacen una música distinta, ¿en qué cambio su sonido?



J. M.: Estos parten de la composición. Las canciones de Jorge Luis Piloto que hicieron conocido a Mojito Lite son un pop como con bolero. Tienen algo de otra época. La música de Laura y Juan es pensada con más modernidad, escrita en forma distinta, porque tenemos otros gustos.



En cuanto a la producción, depende de cada canción. En No te quiero perder, lo más importante es la historia que contamos con nuestras voces, y lo que pasa alrededor es un adorno. Lo importante es la letra y la interpretación. En otras canciones en las que ya estamos avanzados, la sensualidad es la clave y se produce distinto.



Hemos cantado balada, pero nuestra personalidad es atrevida, más caliente. Eso hace parte de nosotros como humanos, entonces, también le apostamos.

Por ahora, estrenaron el video de la canción que marca esta nueva etapa...



L. M. La canción es una balada pop, más moderna, más minimalista, que va acompañando la voz. El productor fue Giri Music, un muchacho joven, y el video se hizo en Los Ángeles, la última semana de diciembre del 2019.



Fue lindo recorrer la ciudad; hay un atardecer bellísimo y logramos recrear algo a lo que hace alusión la canción: que cuando estamos juntos no existe el tiempo, todo se detiene.

REDACCIÓN DE CULTURA@CulturaET